10 советов от доморощенных изобретателей, которые выручат в сложных ситуациях

Изобретательность — великая сила и двигатель прогресса.
В повседневной жизни часто случаются такие ситуации, когда под рукой нет необходимых вещей или устройств. Тогда им на замену приходит изобретательность, которая не только выручает, но и делает некоторые задачи намного проще и приятнее.
1. Ни капли мимо
Лайфхак, который облегчает переливание жидкостей. /Фото: youtube.com
Если под рукой не оказалось лейки, но надо что-то перелить, спасет этот простой, но эффективный лайфхак. Можно опустить в горлышко бутылки соломинку или палочку от китайской еды, плотно прижать емкость с жидкостью к ней и аккуратно лить. Все будет стекать по опоре и не прольется за пределы горлышка, главное не торопиться.
2. Спасение замка
Простое решение сложной проблемы. /Фото: youtube.com
Довольно неприятная ситуация, когда ключ ломается в замке. Первая мысль — это вызвать мастера и ждать, пока он достанет оттуда обломок. Но можно попытаться справиться и самостоятельно. Для этого нужно взять палочку клея, который используется для горячего пистолета, нагреть ее с одного конца с помощью зажигалки, а затем сразу приложить к замку с кусочком ключа. Клей начнет застывать и в нем зафиксируется ключ, который после этого можно с легкостью достать из замка.
3. Самодельная насадка
С такой доработкой уборка станет еще эффективнее. /Фото: youtube.com
Втулка от туалетной бумаги поможет сделать уборку более качественной. Ее можно использовать в качестве альтернативной насадки на пылесос, с помощью которой очень удобно убирать труднодоступные зоны. Например, в каких-либо углублениях или возле плинтуса. При этом вещи не будут царапаться металлической частью трубы пылесоса.
4. Устранение засора
Устранение проблемы с помощью подручных средств. /Фото: youtube.com
Если в раковине скопилась вода и не собирается оттуда стекать, пора преступать к решительным мерам. Для этого нужно срезать верх с двухлитровой пластиковой бутылки и использовать ее в качестве вантуза. Несколько раз следует сжимать и разжимать бутылку, поставив ее срезанный верх над отверстием слива.
5. Эффектный самодельный насос
Всегда можно найти выход из положения, даже если под рукой нет необходимой вещи. /Фото: youtube.com
Чтобы надуть матрас, необходимо использовать насос. Но если его нет под рукой, то задача становится практически невыполнимой. Однако есть простое альтернативное решение: сделать насос из подручных средств. Для этого нужно срезать с полулитровой бутылки верхушку, снять крышку и приложить к фену. Горлышко будет направлять воздух в клапан матраса, и он достаточно быстро приобретет необходимую форму.
6. Альтернативный штопор
Креативное решение при отсутствии штопора. /Фото: youtube.com
Существует множество способов открыть винную бутылку без штопора. Но не все они достаточно удобные и доступные. А вот с вилкой и шурупом справиться гораздо легче. Для этого нужно вкрутить отверткой шуруп в пробку до половины, а затем использовать вилку в качестве рычага. Вилку нужно постепенно опускать, затем переставлять ниже и снова опускать за ручку. Пробка выйдет чрезвычайно легко.
7. Легкая очистка перца
Простой лайфхак, который сделает готовку намного удобнее. /Фото: youtube.com
Для начала нужно срезать с полулитровой бутылки горлышко. Но не простым срезом, а в виде зигзага. После этого можно использовать это нехитрое приспособление для быстрого извлечения семян перца без ножа и вырезания. Розетка от бутылки вставляется в перец в районе хвостика, прокручивается, а затем достается вместе с семенами.
8. Удобное дополнение для круп
Полезный лайфхак, который облегчит взаимодействие с сыпучими. /Фото: youtube.com
Фасованные упаковки крупы или муки часто рвутся или просыпаются. Срезая уголок и оставляя пакет незакрытым высок риск знакомства с молью или другими мелкими вредителями. Чтобы этого избежать, можно доработать хранение круп. Для этого нужно срезать с пластиковой бутылки горлышко, затем вставить его в разрез на упаковке. Чтобы зафиксировать своеобразный дозатор, можно провести вокруг зажигалкой, слегка расплавив полиэтиленовый пакет, который скрепится с пластиком бутылки. Теперь для высыпания круп достаточно просто открутить крышечку и с удобством использовать упаковку.
9. Самодельные формочки
Простой и доступный способ сделать красивую выпечку. /Фото: youtube.com
Вырезав среднюю часть пластиковой бутылки, можно сделать простые, но вполне удобные формочки для работы с тестом. Из пластика формируются звездочки, сердечки, а при некотором старании и фантазии даже фигурки животных и рыб. Получается оригинально и красиво. И не нужно покупать множество формочек и занимать ими место на кухне.
10. Мыльница своими руками
Удобное дополнение для душа, как дома, так и на даче или природе. /Фото: youtube.com
Вырезав из пластиковой бутылки простую формочку, можно обеспечить душевую комнату альтернативной мыльницей. Бутылка должна быть плотной из-под моющих средств, например, и иметь удобную конструкцию. У нее обрезается дно и часть одной из стенок, в форме капли. На дне следует сделать несколько средних отверстий, чтобы туда с мыла стекала вода, а на изогнутой части обеспечить отверстие для подвешивания мыльницы.
Полезный совет: мыльницу не обязательно вешать на крючок или гвоздь, ее можно временно приклеить к плитке с помощью горячего клея из пистолета.
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