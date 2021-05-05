Популярные статьи

Свежие комментарии

10 советов от доморощенных изобретателей, которые выручат в сложных ситуациях


Изобретательность — великая сила и двигатель прогресса.

Изобретательность — великая сила и двигатель прогресса.

В повседневной жизни часто случаются такие ситуации, когда под рукой нет необходимых вещей или устройств. Тогда им на замену приходит изобретательность, которая не только выручает, но и делает некоторые задачи намного проще и приятнее.

1. Ни капли мимо


Лайфхак, который облегчает переливание жидкостей. /Фото: youtube.com

Лайфхак, который облегчает переливание жидкостей. /Фото: youtube.com

 

Если под рукой не оказалось лейки, но надо что-то перелить, спасет этот простой, но эффективный лайфхак. Можно опустить в горлышко бутылки соломинку или палочку от китайской еды, плотно прижать емкость с жидкостью к ней и аккуратно лить. Все будет стекать по опоре и не прольется за пределы горлышка, главное не торопиться.

2. Спасение замка


Простое решение сложной проблемы. /Фото: youtube.com

Простое решение сложной проблемы. /Фото: youtube.com

 

Довольно неприятная ситуация, когда ключ ломается в замке. Первая мысль — это вызвать мастера и ждать, пока он достанет оттуда обломок. Но можно попытаться справиться и самостоятельно. Для этого нужно взять палочку клея, который используется для горячего пистолета, нагреть ее с одного конца с помощью зажигалки, а затем сразу приложить к замку с кусочком ключа. Клей начнет застывать и в нем зафиксируется ключ, который после этого можно с легкостью достать из замка.

3. Самодельная насадка


С такой доработкой уборка станет еще эффективнее. /Фото: youtube.com

С такой доработкой уборка станет еще эффективнее. /Фото: youtube.com

 

Втулка от туалетной бумаги поможет сделать уборку более качественной. Ее можно использовать в качестве альтернативной насадки на пылесос, с помощью которой очень удобно убирать труднодоступные зоны. Например, в каких-либо углублениях или возле плинтуса. При этом вещи не будут царапаться металлической частью трубы пылесоса.

4. Устранение засора


Устранение проблемы с помощью подручных средств. /Фото: youtube.com

Устранение проблемы с помощью подручных средств. /Фото: youtube.com

 

Если в раковине скопилась вода и не собирается оттуда стекать, пора преступать к решительным мерам. Для этого нужно срезать верх с двухлитровой пластиковой бутылки и использовать ее в качестве вантуза. Несколько раз следует сжимать и разжимать бутылку, поставив ее срезанный верх над отверстием слива.

5. Эффектный самодельный насос


Всегда можно найти выход из положения, даже если под рукой нет необходимой вещи. /Фото: youtube.com

Всегда можно найти выход из положения, даже если под рукой нет необходимой вещи. /Фото: youtube.com

 

Чтобы надуть матрас, необходимо использовать насос. Но если его нет под рукой, то задача становится практически невыполнимой. Однако есть простое альтернативное решение: сделать насос из подручных средств. Для этого нужно срезать с полулитровой бутылки верхушку, снять крышку и приложить к фену. Горлышко будет направлять воздух в клапан матраса, и он достаточно быстро приобретет необходимую форму.

6. Альтернативный штопор


Креативное решение при отсутствии штопора. /Фото: youtube.com

Креативное решение при отсутствии штопора. /Фото: youtube.com

 

Существует множество способов открыть винную бутылку без штопора. Но не все они достаточно удобные и доступные. А вот с вилкой и шурупом справиться гораздо легче. Для этого нужно вкрутить отверткой шуруп в пробку до половины, а затем использовать вилку в качестве рычага. Вилку нужно постепенно опускать, затем переставлять ниже и снова опускать за ручку. Пробка выйдет чрезвычайно легко.

7. Легкая очистка перца


Простой лайфхак, который сделает готовку намного удобнее. /Фото: youtube.com

Простой лайфхак, который сделает готовку намного удобнее. /Фото: youtube.com

 

Для начала нужно срезать с полулитровой бутылки горлышко. Но не простым срезом, а в виде зигзага. После этого можно использовать это нехитрое приспособление для быстрого извлечения семян перца без ножа и вырезания. Розетка от бутылки вставляется в перец в районе хвостика, прокручивается, а затем достается вместе с семенами.

8. Удобное дополнение для круп


Полезный лайфхак, который облегчит взаимодействие с сыпучими. /Фото: youtube.com

Полезный лайфхак, который облегчит взаимодействие с сыпучими. /Фото: youtube.com

 

Фасованные упаковки крупы или муки часто рвутся или просыпаются. Срезая уголок и оставляя пакет незакрытым высок риск знакомства с молью или другими мелкими вредителями. Чтобы этого избежать, можно доработать хранение круп. Для этого нужно срезать с пластиковой бутылки горлышко, затем вставить его в разрез на упаковке. Чтобы зафиксировать своеобразный дозатор, можно провести вокруг зажигалкой, слегка расплавив полиэтиленовый пакет, который скрепится с пластиком бутылки. Теперь для высыпания круп достаточно просто открутить крышечку и с удобством использовать упаковку.

9. Самодельные формочки


Простой и доступный способ сделать красивую выпечку. /Фото: youtube.com

Простой и доступный способ сделать красивую выпечку. /Фото: youtube.com

 

Вырезав среднюю часть пластиковой бутылки, можно сделать простые, но вполне удобные формочки для работы с тестом. Из пластика формируются звездочки, сердечки, а при некотором старании и фантазии даже фигурки животных и рыб. Получается оригинально и красиво. И не нужно покупать множество формочек и занимать ими место на кухне.

10. Мыльница своими руками


Удобное дополнение для душа, как дома, так и на даче или природе. /Фото: youtube.com

Удобное дополнение для душа, как дома, так и на даче или природе. /Фото: youtube.com

 

Вырезав из пластиковой бутылки простую формочку, можно обеспечить душевую комнату альтернативной мыльницей. Бутылка должна быть плотной из-под моющих средств, например, и иметь удобную конструкцию. У нее обрезается дно и часть одной из стенок, в форме капли. На дне следует сделать несколько средних отверстий, чтобы туда с мыла стекала вода, а на изогнутой части обеспечить отверстие для подвешивания мыльницы.

Полезный совет: мыльницу не обязательно вешать на крючок или гвоздь, ее можно временно приклеить к плитке с помощью горячего клея из пистолета.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 советов от доморощенных изобретателей, которые выручат в сложных ситуациях

И не забудьте:
10 советов от доморощенных изобретателей, которые выручат в сложных ситуацияхПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

Шумоизоляция нового Kia Sorento

Читать
Когда сажать фасоль - ключевые даты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Когда сажать фасоль - ключевые даты

От шурупа до гвоздя. Классификация крепежных изделий
Материал, выбранный редакторами Миртесен100Tonn

От шурупа до гвоздя. Классификация крепежных изделий

10 советов от доморощенных изобретателей, которые выручат в сложных ситуациях
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

10 советов от доморощенных изобретателей, которые выручат в сложных ситуациях

Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью

Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты «Бессмертного полка»
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты «Бессмертного полка»

Закон от дачи: почему в Нижегородской области растёт спрос на загородную недвижимость
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Закон от дачи: почему в Нижегородской области растёт спрос на загородную недвижимость

Сколько стоит банный чан
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Сколько стоит банный чан

ЗАПАСИТЕСЬ НА ЗИМУ И СОЗДАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРИРОДНУЮ АПТЕЧКУ!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКопилка советов на каждый день

ЗАПАСИТЕСЬ НА ЗИМУ И СОЗДАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРИРОДНУЮ АПТЕЧКУ!

Александр Шоуа, солист «Непары» переехал на окраину Москвы. Новый дом певца.
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Александр Шоуа, солист «Непары» переехал на окраину Москвы. Новый дом певца.

Нестандартный вариант использования остатков ниток. Такого точно ни у кого не будет
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Нестандартный вариант использования остатков ниток. Такого точно ни у кого не будет

20 веранд с красивой защитой от любопытных глаз
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

20 веранд с красивой защитой от любопытных глаз

Лекарственное растение Шандра обыкновенная (Marwbium vulgare)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Шандра обыкновенная (Marwbium vulgare)

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

КОГДА ВЫСАЖИВАТЬ РАССАДУ?

Открывается только водительская дверь. Лада Калина
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвтоИдеи

Открывается только водительская дверь. Лада Калина

Никогда не нужно ломиться в закрытую дверь
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Никогда не нужно ломиться в закрытую дверь

В Дзержинске начали высаживать цветы на городских клумбах
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

В Дзержинске начали высаживать цветы на городских клумбах

Три "солнца" над Барнаулом. Какие приметы связаны с эффектом гало
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Три "солнца" над Барнаулом. Какие приметы связаны с эффектом гало

Наш дачный участок — особенности и планы на будущее
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Наш дачный участок — особенности и планы на будущее

Стильный средиземноморский интерьер: новый отель Kalesma на острове Миконос
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Стильный средиземноморский интерьер: новый отель Kalesma на острове Миконос

Современная обработка металла с помощью ЧПУ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Современная обработка металла с помощью ЧПУ

10 простых и дешёвых средств на замену бытовой химии
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

10 простых и дешёвых средств на замену бытовой химии

Названы три действенных способа уберечь маникюр при дачных работах
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Названы три действенных способа уберечь маникюр при дачных работах

6 правил посадки розы в мае, дающие гарантированный результат
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

6 правил посадки розы в мае, дающие гарантированный результат

Изделия из джута своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Изделия из джута своими руками

Маленькие хитрости, которые помогут вырастить пышные кусты укропа без зонтиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Маленькие хитрости, которые помогут вырастить пышные кусты укропа без зонтиков

Торт "Монастырская изба"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Торт "Монастырская изба"

Угловая струбцина для соединения деталей под углом 90 градусов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Угловая струбцина для соединения деталей под углом 90 градусов

Флагами и декоративными конструкциями украсят Москву ко Дню Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Флагами и декоративными конструкциями украсят Москву ко Дню Победы

Без холодной воды в Рязани остались восемь улиц
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Без холодной воды в Рязани остались восемь улиц

Жители еще четырех столичных домов переехали в новостройки по программе реновации
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Жители еще четырех столичных домов переехали в новостройки по программе реновации

Власти Москвы рассказали, как украсят столицу ко Дню Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Власти Москвы рассказали, как украсят столицу ко Дню Победы

Как правильно сочетать фиолетовый цвет в одежде? Стильные фишки и полезные советы
Материал, выбранный редакторами МиртесенTabulo.ru - Онлайн-журнал

Как правильно сочетать фиолетовый цвет в одежде? Стильные фишки и полезные советы

Картина дня

наверх