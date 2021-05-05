10 советов от доморощенных изобретателей, которые выручат в сложных ситуациях

Изобретательность — великая сила и двигатель прогресса.

1. Ни капли мимо

Лайфхак, который облегчает переливание жидкостей. /Фото: youtube.com

2. Спасение замка

Простое решение сложной проблемы. /Фото: youtube.com

3. Самодельная насадка

С такой доработкой уборка станет еще эффективнее. /Фото: youtube.com

4. Устранение засора

Устранение проблемы с помощью подручных средств. /Фото: youtube.com

5. Эффектный самодельный насос

Всегда можно найти выход из положения, даже если под рукой нет необходимой вещи. /Фото: youtube.com

6. Альтернативный штопор

Креативное решение при отсутствии штопора. /Фото: youtube.com

7. Легкая очистка перца

Простой лайфхак, который сделает готовку намного удобнее. /Фото: youtube.com

8. Удобное дополнение для круп

Полезный лайфхак, который облегчит взаимодействие с сыпучими. /Фото: youtube.com

9. Самодельные формочки

Простой и доступный способ сделать красивую выпечку. /Фото: youtube.com

10. Мыльница своими руками

Удобное дополнение для душа, как дома, так и на даче или природе. /Фото: youtube.com