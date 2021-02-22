Почему не стоит «дергать» чужие автомобили не своим тросом

В вопросе о том, стоит ли помогать другим на дороге, отечественные автомобилисты делятся на две большие группы. Первая считает, что лучше в принципе никому и никогда не помогать, чтобы не заработать себе на шею лишних проблем. Вторая группа убеждена в том, что порядочных людей все-таки больше и помогать в пути нужно каждому. В любом случае, о том почему не стоит «дергать» чужие машины не своим буксировочным тросом, следует знать и тем, и другим.
Это развод. |Фото: g-switch.org.
Как уже можно было догадаться, проблема заключается в том, что автомобилиста могут «развести на трос», в результате чего ни в чем невиноватый и ничего не подозревающий человек попадает на деньги. Данная мошенническая схема на дорогах страны отнюдь не нова, практикуется уже даже не годы, а десятилетия. Столкнуться с такими преступниками можно как в летнее, так и в зимнее время. Принцип действия «развода» достаточно прост.
Помогать конечно нужно. |Фото: yandex.ru.
Мошенники останавливают свой автомобиль на обочине дороги, стараясь при этом выбрать такие места, из которых по определению сложно выехать. К таким участкам, например, относятся различные углубления. После этого преступники начинают голосовать, надеясь поймать кого-то из проезжающих. Ничего неподозревающую добрую душу, решившую остановиться, просят помочь – вытянуть автомобиль из проблемного места или же просто дернуть. При этом тут же подсовывают трос, которым и предлагают воспользоваться.
Трос просто порвется. |Фото: abw.by.
После соединения машин тросом, при первом же усилии и попытке двинуться с места, трос рвется. Случается это даже тогда, когда тянет или дергает опытные механик, понимающий как нужно сделать все правильно. А так как значительная часть автомобилистов осведомлена о том, что новый трос может лопнуть при первом использовании, развести человека на деньги после происшествия уже не составит труда.
Вот такие дела. |Фото: tplus.pro.
Как правило мошенники требуют за порванный трос от 1 до 5 тысяч рублей притом, что его стоимость чаще всего не превышает и 500 рублей. Многие неподготовленные или просто слишком порядочные люди пытаются «решить вопрос на месте» и отдают свои деньги негодяям. В действительности же, даже если трос порвался, то не стоит теряться в такой ситуации. Первым делом вызываем ДПС, сотрудники которого зафиксируют происшествие. После этого говорим хозяевам троса о том, что все вопросы будут решаться через суд после экспертизы изделия. Если приходится иметь дело с мошенниками, то чаще всего они предпочитают «слиться» еще до приезда полиции.
Вызываем полицию. ¦Фото: владивосток.онлайн.
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