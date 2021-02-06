Интересные факты про Южную Корею

Знаете ли вы о Южной Корее? Ну, хотя бы то, что официальное название этой страны — «Республика Корея», и только благодаря СМИ мы привыкли к её неофициальному названию «Южная Корея». Вы обязательно должны узнать о ней побольше!



Занимая площадь всего 100.210 км², эта страна, хоть и маленькая, но, как вы поймёте из нашей статьи, является удивительным и неожиданно многообразным местом, которое может похвастаться множеством впечатляющих достижений!



Возможно, вы слышали о высокоэффективной экономике страны, суперсовременных технологиях и влиятельной поп-культуре, но на самом деле, Южная Корея — это больше, чем просто Samsung и Gangnam Style.



Если вам интересно узнать об этой стране, то продолжайте читать, потому что этот пост, возможно, откроет вам Южную Корею такой, какой вы её и представить не могли. Начиная с одержимости косметикой и до проблем с цифрой «4″ и вентиляторами, эти 25 интереснейших фактов про Республику Корею вы прочтёте на одном дыхании!









25. Южнокорейские мужчины буквально помешаны на косметике. Они тратят уйму денег на косметическую продукцию (в частности, на средства для макияжа), чтобы улучшить свою внешность.



К слову, южнокорейские мужчины занимают первое место в мире в списке потребителей косметических продуктов для ухода за кожей на душу населения, опережая Данию (занявшую второе место) в 4 раза!

24. Если говорить о внешнем виде и красоте, Южная Корея также находится на первом месте в мире по количеству пластических операций на душу населения. США, к примеру , находятся на 4-ом месте — после Бразилии и Таиланда.23. В Южной Корее очень необычный подход к возрасту. Каждый родившийся в стране ребёнок сразу считается годовалым, и в следующий за рождением Новый год по лунному календарю ему исполняется уже 2 годика. Более того, через 100 дней после рождения для малыша устраивается грандиозный праздник 22. Республика Корея — одна из самых урбанизированных и густонаселённых стран мира, но она также может похвастаться и изумительной природной красотой.Например, остров Чеджудо, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известен своими великолепными скалами и уникальной природой.21. Южная Корея является мировым лидером по качеству Интернет-связи, обеспечивая на сегодняшний день самую высокую среднюю скорость подключения к Интернету. Почти 92,4% населения являются Интернет-пользователями.20. Видеоролик со знаменитой песней «Gangnam Style» южнокорейского музыканта PSY стал первым на YouTube видео, набравшим 1 миллиард просмотров.Имея на сегодняшний день 2,54 млрд просмотров, это видео является самым просматриваемым на YouTube с ноября 2012 года, опережая даже видеоклип Джастина Бибера на песню «Baby».19. Южная Корея известна своей своеобразной кухней, в значительной степени основанной на морепродуктах , однако мало кто знает, что более 90% морских водорослей, потребляемых в мире, приходятся на жителей этой страны.18. Южная Корея известна своей практикой «воссоздания преступления». Граждан, подозреваемых в таких преступлениях, как изнасилование или убийство, приводят в наручниках на место преступления и приказывают публично восстановить ход событий.Чтобы эта процедура стала ещё унизительнее, туда же приглашаются представители СМИ, фотографирующие происходящее и публикующие детали этого преступления.17. Большинство ресторанов в Южной Корее (включая фаст-фуд вроде Макдональдса) оказывают услуги по доставке еды, которую осуществляют курьеры на мотоциклах, печально известные тем, что почти всегда превышают скорость, чтобы доставить заказ вовремя.После того как вы съедите еду , вы можете просто оставить грязную посуду за дверью, и курьер службы доставки приедет за ней позже.16. В Южной Корее распространено заблуждение, известное под названием «смерть от вентилятора». Многие жители этой страны думают, что вентилятор, оставленный включённым на всю ночь в закрытом помещении, может стать причиной смерти.Происхождение этого недоразумения до сих пор остаётся неясным, однако страх перед этим электрическим прибором охватил южнокорейцев почти сразу же после его первого появления в Корее в 1920-ых годах.15. В столичном районе Сеула, известном как Сеульский Столичный Регион, проживает более 25 млн человек, делая Сеул третьим по величине городом мира.14. Южнокорейцы любят кимчи, корейский традиционный острый гарнир из квашеных (ферментированных) овощей. Существует порядка 250 различных вариаций этого блюда — от кимчи с капустой до кимчи с редькой или огурцами.13. Южная Корея является абсолютным мировым лидером в употреблении спиртных напитков на душу населения — более 11 шотов в неделю (один шот ≈ 44 мл). Этот показатель — вдвое больше, чем у России.12. Хотя в Южной Корее очень высокий уровень жизни, самоубийства являются серьёзной и широко распространённой проблемой. Фактически, эта страна, по данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), занимает второе место в мире по количеству самоубийств.11. Несмотря на соседство с Северной Кореей, печально известным агрессором, Южная Корея является одной из самых безопасных и спокойных стран мира. В ней зафиксирован чрезвычайно низкий уровень преступности, а кроме того, в ней действуют очень жёсткие законы, практически исключающие возможность приобрести оружие.10. Цвет такси в Южной Корее зависит от уровня предоставляемых услуг. Такси белого или серого цвета — это обычные машины с квалифицированными, но потенциально неопытными водителями, а чёрные такси — это роскошные автомобили с опытными водителями.9. Многие жители Южной Кореи страдают тетрафобией, иррациональным страхом перед числом «4″. В больницах и общественных зданиях почти всегда отсутствует этаж с этим номером . В других зданиях четвёртый этаж в лифтах иногда обозначается буквой «F» вместо цифры «4″. Обозначений номеров квартир, содержащих более одной четвёрки (такие как, например, 404), также стараются избегать.8. Так же, как и в вопросе с числом «4″, южнокорейцы очень суеверны, когда дело доходит до написания чего-нибудь красным цветом. Красный цвет в этой стране символизирует смерть, и если вы напишете чьё-нибудь имя красным цветом, то это будет означать, что вы либо желаете его смерти, либо думаете, что он скоро умрёт.7. Несмотря на возрастающие в последние несколько лет противоречия и критику, в Южной Корее продолжают употреблять в пищу собачье мясо. Эта традиция, истоки которой уходят на 2000 лет назад, в стране всё ещё сохраняется, но поскольку всё больше и больше южнокорейцев отказываются есть собак, возможно, она со временем исчезнет.6. До февраля 2015 года в течение 62-ух лет супружеская измена в Южной Корее была противозаконной. В начале прошлого года Конституционный суд страны отменил закон, согласно которому измена приравнивалась к преступлению и считалась нарушением конституции.5. Жители Сеула являются одними из самых невысыпающихся людей в мире. В среднем, житель столицы спит менее 6 часов в сутки, что, наряду с жителями Токио, является наименьшим показателем в мире.4. Каждый июль в городе Порён (на 200 км южнее Сеула) проходит, возможно, крупнейший в мире Фестиваль грязи.Во время проведения фестиваля организуется множество различных соревнований, конкурсов и боёв в грязи, а также сеансы грязевого массажа и лечения грязью.Основанный в 1998 году, Фестиваль грязи в Порён привлекает в город миллионы посетителей.3. Многие жители Южной Кореи верят, что группа крови отражает личные качества человека. Они относятся к этому очень серьёзно — так же, как жители Запада, верящие в гороскопы 2. На долю одной только корпорации Samsung приходится 20% экономики Южной Кореи, равной 1,1 триллиона долларов США. В то время как большинство думает, что Samsung производит только электронику, компания также занимается строительством, автомобилестроением, производством бронированных машин, танкеров, дверных замков, медицинского оборудования, бытовой химии, одежды и многого другого.1. Обычным нагревательным приборам жители Южной Кореи предпочитают полы с подогревом, называемые «ондоль» (в переводе означает «тёплые полости»). Тепло передаётся по трубам, расположенным под полом.Эта отопительная система была изобретена ещё во времена династии Когурё (37 г. до н. э. – 668 г. н.э.), но до сих пор остаётся очень распространённой, обогревая более 90% домов в стране. Поэтому жители Южной Кореи часто едят , спят и смотрят телевизор на тёплом полу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)