Чего мы не знали о киноиндустрии Голливуда

С нами не соскучишься!

Двое актёров, игравших Иуду в театральной библейской постановке, нечаянно удавились, изображая самоубийство библейского персонажа.

Второе имя Ричарда Гира – Тиффани.

Прежде чем стать актёром, Брюс Уиллис работал частным детективом.

Фильм «Рокки» был снят за 28 дней.

В производство диснеевского анимационного фильма «Рапунцель» было вложено денег больше, чем в производство фильма «Аватар».

Сандра Буллок за день до получения «Оскара» в номинации «Лучшая актриса» удостоилась премии «Золотая малина» как «Худшая актриса». Это сделало её первой актрисой, получившей «Оскар» и «Золотую малину» за один год.

Когда Джеймс Кэмерон впервые увидел фильм «Звёздные войны», то решил бросить работу водителя грузовика, чтобы пробиться в киноиндустрию.

В фильме «Годзилла», вышедшем в 2014 году, сам Годзилла появился на экранах лишь на 8 минут.

Индийская миссия на Марс оказалась дешевле, чем съёмки фильма «Гравитация».

Сцены, изображающие путешествия во времени, запрещены к показу в кино и на телевидении в Китае.

Слово «fuck» встречается в фильме «Криминальное чтиво» 265 раз.

Прототипом Аполло Крида из фильма «Рокки» был Мухаммед Али.

В год в Нигерии снимается фильмов больше, чем в США.

В США стакан попкорна за унцию в кинотеатрах стоит больше, чем филе-миньон.

Брюс Ли был настолько быстрым, что режиссёрам приходилось замедлять его движения при помощи технических средств, чтобы зрители могли видеть его удары.

На съёмки фильма «Титаник» было потрачено денег больше, чем на строительство настоящего корабля.

Первая часть «Паранормального явления» была снята за $15 тысяч, а заработала в прокате по всему миру почти $193 миллиона.

Раньше трейлеры в кинотеатрах показывали после самого фильма. Поэтому, собственно, их и назвали трейлерами.

Слово «мафия» никогда не упоминалось в «Крёстном отце». На этом настояла настоящая мафия.

Вой, который издавали динозавры в «Парке юрского периода», был записями звуков, которые издают черепахи во время спаривания.

90% записей фильмов, снятых в Голливуде до 1929 года, было утеряно.

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