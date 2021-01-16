Как пенсионеры бросили вызов бьюти-экспертам и Почему отказались от «благоразумной старости»

Пенсионерка Патти более тридцати лет ходила рыжей, а потом решилась....

Госпожа Смид и не думала, что ее откровение вызовет бурю в интернете.

Этой пенсионерке 70 лет, но она все-таки решилась изменить свою внешность, а значит, и жизнь.

А этой бабушке - 83! Правда, назвать ее бабушкой язык не поворачивается.

Пожилые модницы во всем мире рушат стереотипы и им плевать на мнения экспертов по причёскам.

Пенсионерка Вики просто в восторге от своей прически.

Эли очень идет такая прическа.

Этой модной женщине тоже 52 и она рекомендует не смотреть на мнение общества, а всегда оставаться собой.

Ребекка, судя по задорному взгляду, даст фору любой девчонке.

Один из комментаторов назвал бабушку и внучку сексуальными красотками.

Сара бросила вызов обществу.

Ребекка, молодая бабушка, выглядит как веселая беспечная девчонка.

Эту бабушку перекрасить волосы уговорила внучка.

Четыре цвета символизируют четыре распространенных в мире заболевания.

Этот дедушка тоже подстригся явно со смыслом. Такая татуировка была у юного героя мультика «Аватар: легенда об Аанге»

Дедушка выложил в интернете свое фото, пояснив, что видит свои волосы и бороду именно в такой цветовой гамме, и ему так комфортно .