Как пенсионеры бросили вызов бьюти-экспертам и Почему отказались от «благоразумной старости»

Мы склонны ассоциировать пожилых людей с седыми волосами: этот цвет – символ мудрости и степенности. Однако далеко не все, как оказалось, выбирают «благоразумную старость». Кто-то выбирает большее – волшебство, безумство и яркие цвета. Стоило пенсионерке Патти Смид опубликовать в интернете результат своего смелого эксперимента с прической – как на ее вызов тут же откликнулись бабушки и дедушки с разных уголков нашей планеты. И показали, что их – обладателей разноцветных волос – немало. И им плевать на мнение окружающих.
Пенсионерка Патти более тридцати лет ходила рыжей, а потом решилась....
Патти Смид красила свои волосы в рыжий цвет с 1988 года и до настоящего времени никогда не изменяла этой привычке. Но, в конце концов, ей это надоело, и она решила, что ей нужны перемены. А ее сын (по счастливой случайности – мастер-колорист-косметолог) согласился помочь.
Теперь в прическе Патти можно разглядеть шесть различных цветов: синий, темно-синий, пурпурный, пурпурно-зеленый, зеленый и розовый, а также некоторые «фрагменты» ее первоначально обесцвеченного, светлого оттенка.
Госпожа Смид и не думала, что ее откровение вызовет бурю в интернете.
Чтобы «зафиксировать» результат, 12 августа Смид опубликовала в Твиттере несколько фотографий своих недавно окрашенных волос, прокомментировав пост так: «Мне 74 года, и сегодня мне сделали вот такое с моими волосами, и, знаете, мне это нравится! Напишите, что вы все об этом думаете, и будьте честны! Моя профессия вынуждала меня всю жизнь быть консервативной, и я никогда не могла сделать ничего подобного!».
Твит Патти мгновенно стал вирусным, набрав сотни тысяч лайков, и это – лучший ответ пользователей, который она могла бы получить. Смелость пенсионерки вдохновила пожилых людей на откровенность. И они тоже стали делиться фотографиями своих смелых причесок, напоминая молодым: никогда не прекращайте экспериментировать, а если еще этого не делали – ничего не бойтесь и смело идите в парикмахерскую.
Этой пенсионерке 70 лет, но она все-таки решилась изменить свою внешность, а значит, и жизнь.
А этой бабушке - 83! Правда, назвать ее бабушкой язык не поворачивается.
Кстати, редакторы зарубежного интернет-блога Right Hairstyles («Правильные прически») недавно заявили, что женщины старше пятидесяти лет при выборе правильной прически должны руководствоваться принципом «Авторитетный пожилой человек должен выглядеть солидно» и иметь в виду несколько правил. Так, специалисты рекомандовали пенсионеркам зачесывать локоны назад, открывая лицо. «Чрезмерно лохматые прически могут показаться неряшливыми и неуклюжими, –категорично заявляют бьюти-блогеры, – Челка вполне допустима, она делает вас моложе, но при этом следите, чтобы она была аккуратной и тонкой или уложенной в одну сторону, чтобы ваш лоб не был полностью покрыт.
По поводу цвета волос специалисты высказываются так: «Выбирайте более светлые оттенки волос – и вы легко уберете годы с вашего лица. Некоторые пожилые женщины выглядят очень привлекательно с серебристыми волосами, но если седина вам не идет – выбирайте цвета от коричневого до блонда или мелирование».
Пожилые модницы во всем мире рушат стереотипы и им плевать на мнения экспертов по причёскам.
Однако, как продемонстрировали смелые бабушки на своих фотографиях, эти рекомендации (как и большинство советов по красоте) вовсе не являются строгими правилами. Эксперты лишь рекомендуют, но не навязывают свое мнение. По крайней мере, пожилые красноволосые и синеволосые бунтарки уж точно не будут прислушиваться ко всяким «экспертам». Тем более что интернет-пользователи в комментариях всячески их поддерживают и осыпают комплиментами.
Пенсионерка Вики просто в восторге от своей прически.
Эли Нельсон 52 года, и раньше ее волосы были розовыми. А теперь она выкрасила свои пряди в 12 цветов. И она считает что это выглядит потрясающе.
Эли очень идет такая прическа.
Этой модной женщине тоже 52 и она рекомендует не смотреть на мнение общества, а всегда оставаться собой.
«Думаю, это выглядит круто! Мне 78 и я сделала это со своими волосами на прошлый День благодарения», – делится Ребекка Марлер.
Ребекка, судя по задорному взгляду, даст фору любой девчонке.
А вот что написала в комментарии к своей фотографии одна юная девушка: «Я и моя 72-летняя бабушка некоторое время назад покрасили волосы. Сейчас мы уже вернули себе натуральный цвет, но ходить вместе с розовыми волосами было здорово! Мне очень понравилось!
Один из комментаторов назвал бабушку и внучку сексуальными красотками.
Саре Берг 62 года, у нее татуировки, экстравагантная прическа яркого цвета, а в зубах – сигарета. И ей нет никакого дела до чужого мнения. К тому же, она ведет себя так уверенно, что вряд ли кто-то осмелится ее критиковать.
Сара бросила вызов обществу.
Ещё одна Ребекка – молодая бабушка – покрасила свои волосы в фиолетовый цвет, когда ее самый младший ребенок закончил вуз. И тоже не пожалела!
Ребекка, молодая бабушка, выглядит как веселая беспечная девчонка.
«На прошлой неделе мой 11-летний ребенок уговорил мою маму покрасить волосы в голубой», – делится пользователь Кортни. И ведь ребенок был прав: пожилой маме очень идут голубые пряди!
Эту бабушку перекрасить волосы уговорила внучка.
Кстати, не всегда столь радикальная смена цвета волос в пожилом возрасте – лишь повод круто поменять жизнь или самовыразиться. Например, Карен Бултман выкрасила свои волосы со смыслом. «Голубой цвет – рак простаты, пурпурный – болезнь Альцгеймера, розовый – рак груди, а красный – СПИД. Эти четыре цвета символизируют четыре благотворительные организации, которые я поддерживаю», – пояснила пожилая женщина.
Четыре цвета символизируют четыре распространенных в мире заболевания.
Этот дедушка тоже подстригся явно со смыслом. Такая татуировка была у юного героя мультика «Аватар: легенда об Аанге»
Дедушка выложил в интернете свое фото, пояснив, что видит свои волосы и бороду именно в такой цветовой гамме, и ему так комфортно.
Интересно, а много ли в России пенсионерок или пенсионеров, столь радикально поступивших со своими прическами? Наверняка тоже немало.
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