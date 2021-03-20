17 гениальных скрытых систем, которые помогут спрятать все лишнее

В новом обзоре были собраны занимательные штучки, которые позволят самым необычным образом модернизировать свое жилье.

Собранные здесь советы помогут сэкономить много занятого пространства.

1. Выдвижная гладильная доска

Выдвижная гладильная доска под рабочей поверхностью кухонного шкафчика.

Выдвижная складная гладильная доска, скрытая под рабочей поверхностью кухонного шкафчика станет настоящей находкой для владельцев небольших квартир, где достаточно трудно найти место для хранения доски в разложенном виде.

2. Выдвижной шкафчик с мисками для питомца

Выдвижная ступень с мисками для домашнего любимца.

Специальный шкафчик, оборудованный выдвижной ступенькой с ячейками для мисок домашнего любимца. Ожидая гостей или наводя порядок в дому, ступеньку можно задвинуть, а сам шкафчик использовать для хранения мешков с кормом, лакомств, игрушек, ошейников и поводков.

3. Выдвижные полки

Кухонный шкафчик с выдвижными полками.

Этот, обычный, на первый взгляд, шкафчик, отличается особой вместительностью и функциональностью благодаря выдвижным полкам, которые к тому же обеспечивают удобный доступ ко всему его содержимому.

4. Кровать с ящиками

Кровать, оборудованная ящиками для хранения.

Сэкономить пространство небольшой спальни и обзавестись дополнительными системами хранения, позволит грамотно выбранная кровать. Например, стоит обратить внимание на модели с подъемными матрасами и вместительными коробами, которые подойдут для хранения постельного белья, полотенец и сезонных вещей или отдать предпочтение кровати, оборудованной выдвижными ящиками, способными заменить массивный комод.

5. Клумба-контейнер

Клумба, оборудованная скрытым шкафчиком.

Очаровательная деревянная клумба с небольшим скрытым шкафчиком, который прекрасно подойдет для хранения шланга или мелкого садового инвентаря.

6. Маскировка мусорных контейнеров

Контейнер и ширма для маскировки мусорных контейнеров.

Деревянный контейнер или ширма помогут скрыть неприглядные мусорные контейнеры и тем самым улучшить внешний вид придомовой территории.

7. Хранение бумажных полотенец

Скрытое хранение рулона бумажных полотенец.

Обычный подвесной шкафчик, оборудованный рейлингом и узким отверстием в дне, прекрасно подойдет для хранения и удобного использования рулона бумажных полотенец. Такая система хранения позволит сэкономить место на рабочей поверхности и защитит бумажные изделия от грязи и влаги.

8. Декоративные футляры

Камни-футляры.

Оригинальные футляры в виде больших и маленьких валунов помогут скрыть неприглядную сантехнику, станут надежными тайниками для ценных вещей, а также оригинальными элементами ландшафтного дизайна.

9. Кошачий санузел

Хранение кошачьего лотка в комоде.

Переоборудованный комод с откидной дверцей станет прекрасным местом для хранения кошачьего лотка и позволит скрыть этот не слишком эстетичный предмет.

10. Экран

Самодельная дверца-экран.

Дверца-экран, сделанная из широких деревянных реек, поможет не только скрыть от посторонних глаз электропровода, счетчики и электроавтоматы, находящиеся на фасаде, но и улучшить внешний вид дома.

11. Выдвижной стол

Кухонный островок, оборудованный выдвижным столиком.

Кухонный островок со встроенным выдвижным столиком, который обеспечит кухню обеденной зоной и дополнительной рабочей поверхностью.

12. Выдвижные стеллажи

Узкие выдвижные стеллажи.

Небольшие выдвижные стеллажи, встроенные в панели кухонных шкафчиков, позволят увеличить потенциал кухонной мебели и прекрасно подойдут для хранения специй, соусов и столовых приборов.

13. Ящики в полу

Встроенные ящики.

Подиум и пол веранды или крыльца можно оборудовать выдвижными и встроенными ящиками, которые подойдут для хранения самых разных вещей, начиная от садового инвентаря и заканчивая дорогостоящей техникой.

14. Крышка для ванны

Крышка для встроенной ванны.

Прочная крышка из широких деревянных реек поможет скрыть встроенную в пол ванну.

15. Тумба-трансформер

Самодельная тумба-трансформер.

Оригинальная тумба-трансформер, сделанная из паллет, которая при необходимости превращается в двойной угловой стол.

16. Шкафчик под подоконником

Выдвижной шкафчик под подоконником.

Небольшой выдвижной шкафчик, оборудованный под подоконником, станет прекрасным местом для хранения ценных вещей и документов.

17. Гараж для велосипедов

Гараж-клумба.

Небольшой гараж, построенный из деревянных реек, с живым газоном, растущим на его крыше - станет надежным местом для хранения велосипедов и очаровательным украшением заднего двора.