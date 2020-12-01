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15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Музыкой Элвис Пресли заинтересовался ещё в школе. Его привлекали и традиционная эстрада, и кантри, и негритянская музыка. Он о сам пробовал играть. Когда он учился в 8-ом классе, учитель музыка назвал его «бездарью» и поставил «2». В попытке доказать обратное на следующий урок Элвис явился с гитарой и спел «Keep Them Cold Icy Fingers Off Me». Но слава к нему пришла гораздо позже.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

У Элвиса был брат-близнец.

Джесси Гарон родился на 35 минут раньше Элвиса и умер на следующий день после рождения.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Элвис мог погибнуть во время торнадо, когда ему было всего пятнадцать месяцев. Это был торнадо в Тупело, штат Миссисипи, который вошел в четверку самых разрушительных в США.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Он получил первую гитару от родителей на день рождения и сильно расстроился по этому поводу. Бедный мальчик мечтал о велосипеде, но это было слишком дорого для его семьи.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Слово «голубой» присутствует в пятнадцати названиях песен Элвиса. «Голубое Рождество», «Голубые глаза плачут под дождем», «Голубые Гавайи», «Голубая лунаКентукки», «Голубая луна», «Голубая река» и т.д.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Первую из студийных записей Элвис сделал для своей мамы. Он заплатил 4 доллара студии Sun Studio, чтобы записать 2 песни для своей матери: «Счастье мое» и «Вот когда Ваши страдания начинаются».



15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Его любимым лакомством был бутерброд с арахисовым маслом, беконом .. медом и бананом. При этом он обжаривал бутердброд до золотистого цвета.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Элвиса ненавидели родители девочек, для которых он был кумиром. Знаменитый певец часто вел себя, как сексуальный маньяк, поэтому неудивительно, что родители юных девушек были явно не рады увлечению своих дочерей и разбивали пластинки с его записями. А Пресли, в свою очередь, часто оставлял автографы своим поклонницам на груди. На правой он писал «Элвис», а на левой «Пресли».

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

В 22 года Элвис приобрел огромный особняк «Грейсленд» в городе Мемфис, который был оценен в 102 500 долларов. Элвис проживал в нем в течение нескольких десятилетий.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

В 1965 году Элвис выразил желание уйти в монастырь. Пресли вырос о обществе христиан-пятидесятников, но при этом явно не запомнился, как верующий христианин.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Пресли служил в армии. Армейская жизнь Элвиса началась в 1957 году. Во время пребывания в армии, он очень хотел встретиться с Брижит Бардо. Элвис был большим поклонником французской актрисы.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Кроме США, он дал несколько концертов в Канаде в 1957 году. Его менеджер отказывался от любых предложений о выступлении за рубежом, поскольку Элвис был нелегальным иммигрантом из Голландии. Менеджер боялся, что Элвиса могут не пустить назад в США.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

После смерти президента Рузвельта Пресли приобрел яхту «Потомак» за $ 55 000.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Он никогда не любил вкус рыбы. Но рыбу обожала его жена Присцилла. Элвис поставил условие, чтобы она никогда не ела рыбу в поместье «Грейсленд».

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Он работал швейцаром в кинотеатре Мемфиса. Будущую звезду уволили за то, что он бесплатно раздавал конфеты девушкам.

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Кстати, немцы привыкли называть Элвиса «матадором рок-н-ролла».

15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Элвис был очень требователен к своей внешности, красил ресницы и брови. Это привело к проблемам со здоровьем в дальнейшей жизни. Пресли почти ослеп и страдал от глаукомы, перенес несколько пластических операций – ринопластику и два лифтинга лица. Также он страдал от акне.

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