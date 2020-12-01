15 малоизвестных фактов о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли

Музыкой Элвис Пресли заинтересовался ещё в школе. Его привлекали и традиционная эстрада, и кантри, и негритянская музыка. Он о сам пробовал играть. Когда он учился в 8-ом классе, учитель музыка назвал его «бездарью» и поставил «2». В попытке доказать обратное на следующий урок Элвис явился с гитарой и спел «Keep Them Cold Icy Fingers Off Me». Но слава к нему пришла гораздо позже.











У Элвиса был брат-близнец.



Джесси Гарон родился на 35 минут раньше Элвиса и умер на следующий день после рождения.







Элвис мог погибнуть во время торнадо, когда ему было всего пятнадцать месяцев. Это был торнадо в Тупело, штат Миссисипи, который вошел в четверку самых разрушительных в США.







Он получил первую гитару от родителей на день рождения и сильно расстроился по этому поводу. Бедный мальчик мечтал о велосипеде, но это было слишком дорого для его семьи.







Слово «голубой» присутствует в пятнадцати названиях песен Элвиса. «Голубое Рождество», «Голубые глаза плачут под дождем», «Голубые Гавайи», «Голубая лунаКентукки», «Голубая луна», «Голубая река» и т.д.







Первую из студийных записей Элвис сделал для своей мамы. Он заплатил 4 доллара студии Sun Studio, чтобы записать 2 песни для своей матери: «Счастье мое» и «Вот когда Ваши страдания начинаются».

Его любимым лакомством был бутерброд с арахисовым маслом, беконом .. медом и бананом. При этом он обжаривал бутердброд до золотистого цвета.Элвиса ненавидели родители девочек, для которых он был кумиром. Знаменитый певец часто вел себя, как сексуальный маньяк, поэтому неудивительно, что родители юных девушек были явно не рады увлечению своих дочерей и разбивали пластинки с его записями. А Пресли, в свою очередь, часто оставлял автографы своим поклонницам на груди. На правой он писал «Элвис», а на левой «Пресли».В 22 года Элвис приобрел огромный особняк «Грейсленд» в городе Мемфис, который был оценен в 102 500 долларов. Элвис проживал в нем в течение нескольких десятилетий.В 1965 году Элвис выразил желание уйти в монастырь . Пресли вырос о обществе христиан-пятидесятников, но при этом явно не запомнился, как верующий христианин.Пресли служил в армии. Армейская жизнь Элвиса началась в 1957 году. Во время пребывания в армии, он очень хотел встретиться с Брижит Бардо. Элвис был большим поклонником французской актрисы.Кроме США, он дал несколько концертов в Канаде в 1957 году. Его менеджер отказывался от любых предложений о выступлении за рубежом, поскольку Элвис был нелегальным иммигрантом из Голландии. Менеджер боялся, что Элвиса могут не пустить назад в США.После смерти президента Рузвельта Пресли приобрел яхту « Потомак » за $ 55 000.Он никогда не любил вкус рыбы . Но рыбу обожала его жена Присцилла. Элвис поставил условие, чтобы она никогда не ела рыбу в поместье «Грейсленд».Он работал швейцаром в кинотеатре Мемфиса. Будущую звезду уволили за то, что он бесплатно раздавал конфеты девушкам.Кстати, немцы привыкли называть Элвиса «матадором рок-н-ролла».Элвис был очень требователен к своей внешности, красил ресницы и брови. Это привело к проблемам со здоровьем в дальнейшей жизни. Пресли почти ослеп и страдал от глаукомы , перенес несколько пластических операций – ринопластику и два лифтинга лица. Также он страдал от акне.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)