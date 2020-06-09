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Ненавистная еда или кошмары детского меню

Вареный лук, пенки с молока и комки в манной каше – вот, пожалуй, самые омерзительные воспоминания из детского меню. Однако у современных детей появился новый список ненавистных продуктов




Так, например, одна мама жалуется на то, что ребенок отказался есть мандарин со словами: «Это на нем белые ниточки смерти»

 

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







А с проблемой «несъедобных яблочных шкурок» сталкиваются многие родители.

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







Еще детям кажется, что края бубликов, бутербродов и пончиков вкуснее, чем серединка, которую можно не есть вовсе

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







Вот она «любовь» к вареному луку в супе!

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







Однако не все дети привередничают без причины. Обеды в некоторых школьных столовых могут отбить аппетит даже у очень голодного ребенка

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню







А вот и любимая многими манка с комками.

Ненавистная еда или кошмары детского меню дети, еда, меню





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