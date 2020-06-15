Пуля «Покойся с миром»

Несколько лет назад компания «G2 Research» выпустила новый тип боеприпасов, которые они назвали «R.I.P.» («Покойся с миром») – и они имеют на это весьма веские причины.

Новый тип боеприпасов — экспансивные (разворачивающиеся) пули R.I.P., которые при попадании в цель раскрываются, как розочка, что увеличивает их поражающую способность.

Новые патроны произвели фурор на оружейном рынке, и владельцы оружия теперь всеми силами стараются заполучить их себе. Девятимиллиметровые патроны способны проникать на глубину до 40 сантиметров, рассеивание поражающих фрагментов — до 15 сантиметров.

Пистолетные пули, надпиленные крестообразно или высверленные, например, – страшная штука: в теле их разрывает, а их части, в свою очередь, разрывают тело. Крестообразно надпиленной была первая пуля в магазине пистолета, изъятого кубинской контрразведкой у диверсанта, готовившего в далёких 80-х очередное покушение на Фиделя Кастро. Ну и вообще – киллеры, работающие с пистолетом, довольно часто надпиливают пулю: чтобы уж наверняка, чтобы в мясо. Навылет, не нанеся особого урона, такая пуля точно не пройдёт.

Но то кустарщина. А вот посмотрите на картинку. Это пули R.I.P. – «Покойся с миром» – от компании G2 Research.

Попадая в цель, такая пуля разлетается на восемь маленьких острых самостоятельный частей, каждая из которых продолжает путь внутри цели по собственной траектории. Фактически, одна пуля прошивает тело (ну, или что там) так, будто его обработали несколькими гигантскими швейными машинками без ниток несколько сумасшедших портных.

На сегодняшний день компания выпустила спецификации только к 9-миллиметровым патронам нового типа, и они выглядят следующим образом:

— Глубина проникновения – 40 сантиметров

— Рассеивание поражающих фрагментов – до 15 сантиметров

— Вес боевой части 9,6 грамм

— Кучность на дистанции 25 метров – 5 сантиметров

— Скорость полёта пули – 380 метров в секунду

— 9 раздельных раневых каналов

— Прецизионная точность изготовления

— Пули сделаны полностью из меди

— Пробивают все известные типы препятствий, включая листовой металл

Сами производители называют их «последними пулями, которые вам когда-нибудь понадобятся», спроектированными «вырывать все жизненно важные органы» и оставлять «девять раздельных раневых каналов», заставляя внутренности жертвы просто взрываться.

В своих маркетинговых материалах, разработчики, компания G2R, описывают своё изобретение как «ультимативное средство самообороны». Хотя то, что они делают со своей целью, кажется, не равноценно никакому нападению.

Взгляните, как выглядят эти патроны вблизи:

А вот видео того, что они делают с внутренними органами своей жертвы

Как и в случае с экспансивными пулями, Гаагская Конвенция запрещает использование таких боеприпасов на войне – соответственно, страны-члены НАТО не используют пули подобного типа. В США экспансивные боеприпасы легальны – и весьма популярны – среди гражданских лиц и сил правопорядка.