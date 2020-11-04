15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

На могиле писателя Эрнеста Хемингуэя написано: «Больше всего в жизни он любил осень. Желтые теплые осенние листья, плывущие по реке на спинах форелей, а сверху синее безветренное небо. Теперь он будет частью всего этого навсегда». Мы подготовили для наших читателей подборку цитат этого замечательного автора.



































































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