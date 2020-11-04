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15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

На могиле писателя Эрнеста Хемингуэя написано: «Больше всего в жизни он любил осень. Желтые теплые осенние листья, плывущие по реке на спинах форелей, а сверху синее безветренное небо. Теперь он будет частью всего этого навсегда». Мы подготовили для наших читателей подборку цитат этого замечательного автора.

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

15 мудрых высказываний жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

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