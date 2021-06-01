Как правильно убираться дома

Разбираемся в самых полезных советах, как правильно заботиться о доме и поддерживать его в чистоте самостоятельно.
1. Регулярно пылесосьте
Банальный, но очень важный пункт. По данным исследования школы общественного здравоохранения имени Гарварда Т. Чана, человек «съедает» порядка 50 микрограммов пыли в день. Конечно, неспециально: пыль скапливается на наших руках, пище, посуде. Кроме того, мы буквально окружены пылевым облаком! Пыль оседает на пол и другие поверхности – например, диван, – и поднимается в воздух каждый раз, когда мы ходим или садимся. Как только частицы пыли возвращаются в воздух, мы вдыхаем их.
Бытовая, домашняя пыль состоит из многих компонентов: аллергенов, частиц пылевых клещей, остатков химикатов, бактерий. И все это может попасть в наш организм. Не очень приятно, правда? Современные модели пылесосов – мощные, беспроводные и легкие, так что уборка с ними не займет больше 10-15 минут.
Обратите внимание на модели с системой высокоэффективной фильтрации частиц — HEPA–фильтр. Он задерживает пыль, не давая ей попасть обратно в воздух. Пылесосьте не только пол, но и другие труднодоступные поверхности. В этом вам помогут специальные насадки.
2. Уделите особенное внимание очищению мягкой мебели
Исследования, проведенные в лаборатории микробиологии Dyson, показали, что мягкая мебель (в особенности матрасы) – это идеальная среда обитания пылевых клещей (в среднем 100-500 клещей на 1 грамм пыли). И чем больше времени мы (или домашние животные) проводим на кровати/ кресле/ диване, тем более благоприятной становится среда для увеличения количества аллергенов и пыли. Поэтому очень важно уделить особое внимание очистке мягкой мебели и матрасов. Наиболее эффективный способ уборки – использование пылесосов с хорошей мощностью всасывания и специальными насадками или щетками.
3. Тщательная уборка в ванной
После приема душа или ванны на стенах и поверхностях скапливается влага, повреждая напольные покрытия и стыки, а также создавая идеальные условия для появления плесени. Установите активную вытяжку, оставляйте дверь открытой, давайте помещению проветриваться. Регулярно меняйте занавеску и следите за герметичностью стыков, предотвращая появление плесени. Не давайте скапливаться воде — вытирайте поверхности, где застаивается влага.
4. Выбирайте моющие средства правильно
Помните — все, что мы наносим на поверхности дома, может в конечном итоге попасть внутрь нашего организма. Например, компонент лимонен, который добавляют в чистящие средства в качестве цитрусовой отдушки, может вступать в реакцию с природным озоном в доме и образовывать формальдегид.
Использование натуральных чистящих средств помогает снизить количество летучих органических соединений в воздухе вашей квартиры. Выбирайте более экологичные альтернативы, сертифицированные соответствующими организациями и с пометками на упаковке – например ECOLOGO. Более жесткие дезинфицирующие средства выбирайте только тогда, когда вам это действительно нужно, и избегайте аэрозольных баллончиков — они особенно загрязняют воздух.
5. Примите проактивные меры
Мы уже рассказали о том, из чего состоит пыль и как легко она попадает в воздух, которым мы дышим. Помимо этого, находясь дома, мы своими привычными действиями — например приготовлением еды — еще больше загрязняем воздух. Позаботьтесь о вытяжке на кухне — она поможет устранить не только запах, но и предотвратить распространение жирной пыли и других веществ, появляющихся в процессе готовки.
Еще один вариант — очистители воздуха, тихие помощники в борьбе за чистый дом. С ними пыли на поверхностях станет заметно меньше. В паре с увлажнителем воздуха этот девайс особенно пригодится в спальне: мы вдыхаем около 11 000 литров воздуха каждый день и треть этой цифры приходится на сон. Позаботьтесь о климатических системах, чтобы сон был более комфортным.
6. Выбирайте специальные тряпки для уборки
Одна из распространенных ошибок — использование в качестве салфеток для уборки и протирки поверхностей старых футболок, марли, отживших свой век полотенец и других хлопчатобумажных тканей. Это неправильно. Тряпки из таких тканей оставляют после себя волокна, скатываются и медленно высыхают. Пройдясь хлопковой тканью по пыльной поверхности, вы увидите, что меньше пыли не стало – ее просто заменили мелкие ворсинки. Выбирайте салфетки из микрофибры. Они долговечны, хорошо собирают пыль и впитывают влагу. И да, их можно стирать.
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