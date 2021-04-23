Почему советские телевизоры делали на 12 каналов, а транслировались две программы

С момента появления телевизоров они были стандартными одноканальными. То есть транслировалась всего одна телепрограмма, и даже переключатель не был предусмотрен. Спустя время, в 1952 г. появились трехканальные телевизоры марки «Север» с соответствующим переключателем. Еще спустя три года стали производить «Авангард-55» с пятью каналами. Первый раз в 1957 г. на новой модели «Рубин-101» производители установили переключающие устройства на целых двенадцать телеканалов. Но что самое интересное, транслировалась, как и раньше, всего одна телепрограмма.
Первые телевизоры транслировали только один канал. / Фото: dvostok.com
В 1965 году стала доступна вторая телепрограмма, но наслаждаться ее просмотром могли исключительно москвичи. Когда же она появилась и в более отдаленных от центра населенных пунктах, люди решили, что смотреть вскоре смогут двенадцать каналов. Но как оказалось, рано радовались, так как сделали их явно не для этой цели.
Зачем нужен был многоканальный переключатель
Первые телевизионные вышки могли передавать сигнал на незначительное расстояние / Фото: 1ua.com.ua
Изначально на заре возникновения телевидения в больших городах были установлены телевышки в единственном экземпляре. Они были способны передавать сигнал на территорию в 30-70 километров и не являлись ни для кого помехой.
Для охвата большей территории понадобилось установить дополнительные телевышки / Фото: teron.online
Но для большого города с пригородной зоной такой телевышки недостаточно. Чтобы охватить всю территорию, понадобились дополнительные аналогичные конструкции. В связи с этим появились проблемы. При передаче телепрограммы со всех имеющихся вышек на одном и том же канале создаются помехи. Во избежание этого явления программы с соседних конструкций транслируют не на одном, а на разных каналах.
Всего сделали двенадцать каналов, которых было достаточно для трансляции двух телепрограмм. Чтобы вещание расширить, появилась необходимость в использовании частот в дециметровом диапазоне (ДМВ).
Существует предположение, что 12 каналов было выбрано по аналогии с привычной 12 часовой системой / Фото: ВКонтакте
По каким причинам выбор пал именно на количество каналов в размере двенадцати, достоверно неизвестно. Но можно предположить, что инженеры основывались на привычной всем двенадцатичасовой системе.
Разработкой системы телеканалов занимался IBU (Международный вещательный союз). В 1950 г. он превратился в организацию под названием EBU. Советский Союз вместе с другими 25 государствами покинули его в 1946 г., после чего они создали собственную организацию – OIRT.
ПТК ламповых телевизоров советского производства имеет вид пластины с боковым колесиком / Фото: sk.bladeil.com
ПТК (переключатель телевизионных каналов) ламповых телевизоров советского производства имеет вид пластины с боковым колесиком. Именно пружина отвечает за один шаг поворота барабана.
На полупроводниковых моделях переключателем служил СВП кнопочный / Фото: dvostok.com
На полупроводниковых моделях был установлен СВП кнопочный, который и служил переключателем. Кнопок было всего лишь шесть. Когда стали изготавливать эти телевизоры, транслировалось четыре телепрограммы. Две кнопки предназначались на будущее. О том, что можно будет смотреть 150 и больше каналов, тогда даже не мечтали.
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