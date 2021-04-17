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Рейтинг самых дорогих жидкостей

Рейтинг самых дорогих жидкостей

Самые дорогие жидкости, используемые людьми.


Каждый человек знает о том, что золото и платина являются одними из самых дорогих металлов на планете. Едва ли кто-то сможет сказать их точную стоимость, если он только не работает на бирже. Однако это и не важно. Куда важнее то, что в нашем мире есть много дорогих жидкостей, значительно превосходящих по цене любой известный металл. Что же это за вещества такие, узнаем в этом обзоре.

1. Человеческая кровь


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Да, кровь действительно очень дорогая.

Человеческая кровь является весьма дорогой жидкостью. Один литр этого вещества обойдется примерно в 23 тысячи российских рублей. Кровь, является единственной жидкостью в данном перечне, дороговизна которой объясняется сложностью ее сбора, а вовсе не редкостью. Для сбора крови нужно слишком много разных специалистов, оборудования и времени.

2. Гамма гидроксибутират


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Сейчас этот препарат запрещен.

Данное вещество стоит около 160 тысяч рублей за один литр. Первоначально его использовали в медицине, как обезболивающий препарат, а так же, как средство от бессонницы и депрессии. На данный момент производство и распространение этого вещества объявлено вне закона. Виной тому – привыкание пациентов к гидроксибутирату.
Также препарат приобрел дурную славу, так как стал широко использоваться насильниками. Все дело в том, что гидроксибутират не имеет ярко выраженного вкуса и цвета. Оказавшись в еде или питье человека, он делает его абсолютно беспомощным.

3. Краска для принтера


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Кто бы мог подумать, но это так.

Сложно поверить, однако краска для принтера стоит по 165 тысяч рублей за один литр. Таким образом, одна капля краски для принтера дороже капли почти любого премиального шампанского! Примечательно, что само производстве красок очень дешевое. Высокая цена обусловлена необходимостью сбора средств для дальнейших типографских исследований и созданий новых видов чернил и красок.

4. Ртуть


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Добывать ртуть сложно, а искать ее в земных недрах – еще сложнее.

Тяжелый металл, который использует в многочисленных отраслях промышленности. За один литр придется отдать порядка 50 тысяч рублей. Стоит напомнить о том, что ртуть является единственным металлом в периодической таблице, который остается жидким при комнатной температуре. Дороговизна ртути главным образом продиктована сложностью геологической разведки ее природных месторождений, а также долгим процессом ее добычи и последующей химической обработки.

5. Инсулин


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Сегодня инсулин получают самыми разными способами, но он все еще очень дорог.

За один литр инсулина нужно заплатить 140 тысяч рублей за литр. Данное вещество естественным образом вырабатывается в поджелудочной железе человека. Он поддерживает глюкозу в крови на необходимом уровне, а также принимает участие в обмене жиров. Раньше инсулин получали из поджелудочной коров и свиней. А вот боле дорогой, но в тоже время и более эффективный синтетический инсулин был синтезирован только в 1963 году.

6. Шанель номер 5


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Духи тоже жидкость!

За один литр духов Шанель номер 5 придется отдать шокирующие 400 тысяч рублей за литр! Престижный бренд завоевал свою всемирную славу еще в 20-е годы прошлого столетия. На сегодняшний день этот фирменный парфюм считается одним из лучших в мире.

7. Кровь мечехвостов


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Из-за сбора крови эти животные вымирают.

Мечехвосты – это морские членистоногие, чья кровь нашла широкое применение в фармакологии. Все дело в том, что из их крови делается химический реактив, который используется для проверки чистоты медицинских препаратов. Секрет в том, что кровь мечехвостов очень быстро сворачивается при попадании в нее бактерий. Эта особенность и позволяет выявлять бактериологические токсины. За один литр крови нужно отдать 900 тысяч рублей.

8. ЛСД


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Ужасный и очень опасный галлюциноген.

Сильнейший галлюциноген и любимый наркотик хиппи получается полусинтетическим способом из красной спорыньи, которая паразитирует на колосьях ржи.

9. Яд королевской кобры


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Яд кобры невероятно дорог и полезен.

Королевская кобра является самой крупной на планете (в своем виде), а вместе с тем и самой ядовитой. Один укус кобры способен свалить здорового взрослого слона! Эта убийственная жидкость нашла широкое применение в фармакологии. Из нее в частности делают средства от болезни Альцгеймера, синдрома Паркинсона и шизофрении.

10. Яд скорпиона


Рейтинг самых дорогих жидкостей

Редкая и дорогая субстанция.

За один литр яда скорпиона можно отдать ошеломительные 587 млн рублей. Таким образом, именно яд этих крошечных членистоногих является самой дорогой жидкостью на планете. Помимо своих убийственных эффектов, яд скорпиона обладает также противовоспалительными и болеутоляющими эффектами. Он даже способен остановить рост раковых опухолей! Высокая цена жидкости обусловлена тем, что достать ее невероятно трудно.

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