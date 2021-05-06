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Дженис Джоплин – бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

Имя Дженис Джоплин неизменно ассоциируют со свободолюбивыми 1960-ми. Она была первой американской рок-певицей, бросившей вызов моральным устоям того времени. Дженис буквально растворялась в музыке, которую исполняла. Несмотря на свою короткую жизнь, эта невероятная певица навсегда осталась символом эпохи.

Дженис Джоплин - бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

Дженис Джоплин - бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

Дженис Джоплин (Janis Joplin) родилась в 1943 году в Порт-Артуре (штат Техас, США) в благополучной семье. Несмотря на то, что отец работал на консервном заводе, в доме всегда звучала классическая музыка. По выходным мать пела на всевозможных благотворительных концертах, беря с собой дочку. Поначалу маленькая Дженис вызывала у всех умиление и восторг, она была общительной и улыбчивой девочкой.

По мере взросления внешний вид Дженис стал меняться не в лучшую сторону: прыщи, невыразительное выражение лица, лишний вес. Одноклассники не упускали возможность отпускать колкости в ее адрес. Некогда улыбчивая Дженис замкнулась в себе, но это вовсе не значило, что она вела себя тише воды и ниже травы. Напротив, ненависть школьников закаляла в ней характер, девушка начала протестовать.

Дженис Джоплин - бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

Поступив в университет Ламар в 1960 году, Дженис тут же стала местной знаменитостью. Девушка приходила на занятия в джинсах, босиком и с цитрой, а это шокировало общественность по тем временам.

Тогда же Дженис попала в полуподпольный кружок, где молодежь интересовалась блюзом, фолком. В местной студенческой газете о Дженис Джоплин вышла гневная статья под заголовком: «Как она смеет быть непохожей?»

Дженис Джоплин - бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

Общаясь с неформалами, Дженис Джоплин стала ездить по штатам, развлекаясь в ночных клубах и распивая алкоголь. Именно в таких местах девушка услышала настоящий блюз, покоривший ее. Постепенно Дженис сама начала петь. Родителям не нравилось вольное поведение дочери, в знак протеста она ушла из дома. Перебиваясь случайными заработками, Дженис отправилась в Калифорнию.

Дженис Джоплин - бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

В Сан-Франциско нестандартную девушку со звонким голосом заметил Чет Хелмз, продюсер группы Big Brother And The Holding Company, и предложил ей присоединиться к коллективу. Новый альбом с новой вокалисткой тут же вывел группу на новый уровень. В 1967 о Дженис Джоплин заговорила вся Америка. Купаясь в лучах славы, певица поняла, что невыразительная внешность – не главное. Темперамент, харизма буквально магнитом тянули поклонников к ней.

Дженис Джоплин - бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

Среди любовников Дженис были такие известные музыканты, как Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Крис Кристофферсон. Любвеобильная певица имела отношения и с женщинами.

Через некоторое время Дженис Джоплин бросает группу на пике популярности и создает другую, желая развиваться в творческом плане. Так свободно и развязано держать себя на сцене, как это делала Дженис, не позволял себя в то время еще никто из исполнителей. Ее выступления называли не просто экспрессивными, но и агрессивными. Такое поведение еще и стимулировалось регулярным употреблением наркотиков.

Дженис Джоплин - бессмертный символ свободолюбивой эпохи 1960-х

Постепенно Дженис Джоплин стала уставать от имиджа эксцентричной блюз-певицы. Она хотела исполнять другую музыку, но публика требовала от нее того же драйва, что и раньше. Приходилось соответствовать, а после очередной дозы все вроде бы «становилось на свои места».



Финал яркой, но короткой жизни певицы оказался вполне закономерен. 4 октября 1970 года Дженис Джоплин собиралась принять очередную дозу наркотиков, но ее дилера не оказалось в городе. Тогда она купила наркотик у первого попавшегося торговца, вещество оказалось сильнее обычного. Дженис Джоплин скончалась от передозировки в возрасте 27 лет.

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