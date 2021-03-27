Как это было: сарафан, сборник, душегрея и другая праздничная одежда русских крестьян

Яркие костюмы русской праздничной одежды сохраняли традиционные формы в крестьянской среде до начала XX века. Были в русском народном костюме и девичьи венцы, которые напоминали царские короны, и расшитые жемчугом кокошники, которые передавались по наследству, и понева для замужних женщин и самые разнообразные сарафаны. О праздничной традиционной русской одежде и пойдёт речь в нашем обзоре.
Сборник
Сборниками на Руси называли группу женских головных уборов. Уже в самом названии отражается особенность их кроя: верхняя часть была оформлена сборками (складками), которые образовывали этакий гребень. Этот гребень не только создавал неповторимый вид головного убора, а имел магический смысл – защита и продолжение рода.
У сборников в разных регионах России были существенные отличия. В одних областях они походили на кокошники, в других – на повойники. Повойниками называли головные уборы замужних женщин, которые выглядели как мягкая шапочка, под которую убирались волосы, заплетенные в две косы.
Во многих российских губерниях, особенно в Центральной России и в северных регионах, сборники использовали как свадебный головной убор, который надевали на новобрачную на второй день свадьбы или после венчания.
Понева
Девушки на Руси носили подпоясанные рубахи, а костюм замужней женщины назывался «понева». Так, в Тульской губернии поневу одевали на девушку, когда её засватывали, и она становилась невестой. А в Орловской губернии поневу девушка надевала только на свадьбе.
Понева – это, по сути, фартук наоборот, который повязывается сзади, чтобы согревать. Стоит отметить, что функциональность в вопросах моды и раньше не очень учитывалась. Главное – красота. Поневу традиционно делали нарядной и красивой, навевали только по большим церковным праздникам, например, на Пасху. И потом целый год она лежала свёрнутой в сундуке.
Рубахи
Уральские казаки свято чтили свои старинные порядки и придерживались традиционного быта вплоть до начала XX века. Распространялось это и на одежду. Женщины носили костюмы, которые состояли из сарафана и рубахи.
Наряды уральских казачек.
Такой костюм считается характерным для центральных и северных российских губерний. До середины XIX века уральские казачки носили в качестве головного убора круглые объемные кокошники
Сарафаны
Основной одеждой русский северных губерний был сарафан (от иранского sеrāрā – «одетый с головы до ног»). Сарафаны были прямые, распашные, глухие. Так, глухой сарафан шили из одного полотнища ткани, а распашной, популярный в Приуралье, – из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых застёжек или пуговиц. Позднее появился прямой сарафан на лямках.
Самыми популярными расцветками сарафанов были тёмно-синий, зелёный, красный, голубой, тёмно-вишневый. Отдельную нишу занимали свадебные сарафаны, которые шили из шёлка или парчи. Как правило, выбор ткани зависел от достатка семьи.
Душегрея
Душегрея – так называлась верхняя однобортная женская одежда наподобие кофты, которая одевалась поверх сарафана. Для крестьян это была праздничная одежда, а для знати – повседневная. Душегрейки шили из плотных и дорогих тканей – из бархата и парчи.
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