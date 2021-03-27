Как это было: сарафан, сборник, душегрея и другая праздничная одежда русских крестьян

Яркие костюмы русской праздничной одежды сохраняли традиционные формы в крестьянской среде до начала XX века. Были в русском народном костюме и девичьи венцы, которые напоминали царские короны, и расшитые жемчугом кокошники, которые передавались по наследству, и понева для замужних женщин и самые разнообразные сарафаны. О праздничной традиционной русской одежде и пойдёт речь в нашем обзоре.









Сборник

Понева

Рубахи

Сарафаны

Душегрея