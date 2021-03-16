Почему у людей с темной кожей ступни и ладони остаются белыми

Почему у африканцев другой цвет кожи?

Различают негроидную, европеоидную и монголоидную расы / Фото: righttimemarketer.com

pexels.com Темный цвет кожи - защитный барьер от солнечного излучения / Фото: videos.pexels.com

Интенсивность оттенка кожи у негров может быть разной / Фото: qwizz.ru

За окраску кожи отвечает пигмент эумеланин / Фото: proxy.kirjava.xyz

У азиатов тоже темный цвет кожи / Фото: yandex.ru

Почему у всех ступни и ладони белые, независимо от принадлежности человека к расе?

У представителей разных рас ладошки и стопы всегда остаются светлыми / Фото: infinix.com.ua

В области подмышек кожа очень нежная / Фото: allhealth.pro

Альбиносы уязвимы к солнечным лучам / Фото: rus.tvnet.lv