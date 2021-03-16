Почему у людей с темной кожей ступни и ладони остаются белыми

У всех людей, которые относятся к негроидной расе, кожа имеет темный цвет. Но несмотря на это, у них есть одна общая черта с представителями европеоидной расы – кожные покровы на ступнях и ладонях светлые. Почему на этих участках за все время эволюции кожа так и не потемнела? Вопрос достаточно интересный и требует обращения к истории.
Почему у африканцев другой цвет кожи?
Различают негроидную, европеоидную и монголоидную расы / Фото: righttimemarketer.com
Если верить антропологическим данным, человечество было разделено на негроидов и европеоидов слишком давно. С тех пор прошло не меньше ста тысяч лет. Что касается монголоидной расы, то она появилась приблизительно сорок пять-шестьдесят тысяч лет назад.
Эволюция рас происходила независимо одна от другой, если верить теории полицентризма. То есть, представители европеоидной ветки пребывали в Европе, негроиды находились на африканских землях, а монголоиды заселили Азию. Если рассматривать теорию моноцентризма, то процесс эволюционирования протекал в одно и то же время, расы же сформировались приблизительно в промежутке от двадцати пяти до тридцати тысяч лет назад.
Темный цвет кожи - защитный барьер от солнечного излучения / Фото: videos.pexels.com
Природа сама позаботилась об африканском населении и наделила его кожными покровами темного цвета. Это результат эволюции, который оберегает организм человека от радиации, излучаемой солнцем. Последней в этой части земного шара гораздо больше, нежели в регионах, расположенных в северной части.
Интенсивность оттенка кожи у негров может быть разной / Фото: qwizz.ru
Кожа населения Африки отличается от покровов европейцев наличием особого пигмента, который называется эумеланин. Он и отвечает за окраску – черную или коричневую (интенсивность может быть разной). Хотя распространено мнение, что меланин выполняет защитную функцию и спасает от перегрева, это не так. На самом деле ситуация, скорее, противоположная – большее количество света поглощается не белым, а черным цветом.
За окраску кожи отвечает пигмент эумеланин / Фото: proxy.kirjava.xyz
Основная роль пигмента заключается в поглощении УФ-излучения, вредного для человеческого организма. При проникновении в глубокие слои эпидермиса, ультрафиолетовые лучи порождают развитие свободных радикалов. Эти нестабильные молекулярные соединения оказывают разрушающее действие на здоровые, нормальные клетки. В результате может развиться онкология – рак кожи. Меланин же с этими радикалами вступает в реакцию и нейтрализует их воздействие.
У азиатов тоже темный цвет кожи / Фото: yandex.ru
Если разобраться, то обладателями кожи темного цвета являются не только те, кто проживает в Африке, но и азиаты. В той же Индии солнце точно такое палящее, как и на африканской земле. Нередко ее коренные жители гораздо смуглее. Чем дальше живут люди от линии экватора, тем светлее у них кожные покровы. Кстати, и у европейского населения вырабатывается пигмент меланин. Нам он знаком по загару в летнее время. Но в этом случае происходит разрушение меланина сразу после того, как прекращается воздействие солнечных лучей. Соответственно, постепенно светлее становится и кожа.
Почему у всех ступни и ладони белые, независимо от принадлежности человека к расе?
У представителей разных рас ладошки и стопы всегда остаются светлыми / Фото: infinix.com.ua
Пожалуй, многие из нас замечали, что ни ступни, ни ладошки никогда не загорают, как бы мы не старались. Это связано опять-таки с меланином, который почти напрочь отсутствует в этих местах у всех без исключения жителей планеты, в какой-бы части земного шара они не проживали.
Для организма выработка пигмента – процесс не только трудоемкий, но и достаточно дорогой. В процессе синтеза тирозин становится диоксифенилаланином, а затем диоксифенилаланин-хромом, который в процессе полимеризации и переходит в состояние меланина. Он связывается с белком и откладывается в гранулированном виде.
Весь механизм описан с целью показать, какое количество важных, значимых ресурсов и веществ наш организм затрачивает на создание меланина. Ну а так как ступни и ладони меньше всего страдают от воздействия солнца, умный организм экономит силы и не тратит на эти участки драгоценные ресурсы.
В области подмышек кожа очень нежная / Фото: allhealth.pro
И тут появляется вопрос, почему это не относится к области подмышек? Ведь лучи солнца добираются к этой части тела тоже не так уж и часто. Есть ученые, которые считают, что пигмент отсутствует в ладошках и ступнях не только вследствие экономии ресурсов, но и из-за того, что кожа здесь намного грубее, чем в других местах. За счет этого уже обеспечивается неплохая защита от пагубного воздействия ультрафиолета.
Что касается подмышек, то кожные покровы на данном участке тела очень нежные, но и это не все. В этой области находятся лимфатические узлы, что делает кожу уязвимой, а значит, требующей дополнительной защиты.
Есть и еще один занимательный факт. При рождении у всех людей на планете кожа светлая. Младенцы от родителей с темной кожей приобретают этот оттенок в первые несколько часов после рождения. Окончательный цвет проявляется только спустя несколько дней их жизни.
Альбиносы уязвимы к солнечным лучам / Фото: rus.tvnet.lv
Но есть и альбиносы, которым гораздо сложнее, чем остальным людям. Вследствие того, что ген тирозиназы у них мутирован, в организме меланин не вырабатывается. При этом, отсутствует он не только в кожных покровах, но и в волосах, глазах – везде. Альбиносы очень уязвимы к солнечным лучам, но и это еще не все. Очень часто у них возникают проблемы с костной системой, зрением и, естественно, кожей. Такие люди в среднем живут меньше обычных. Если же ребенок рождается в африканской семье, где-нибудь в забытой деревне, то он часто подвергается травле из-за суеверий.
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