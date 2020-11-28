Как предотвратить запотевание очков, когда носишь медицинскую маску

В связи с известными событиями людям, выходящим в общественное пространство, рекомендуется использовать медицинские маски. Сегодня никому не нужно говорить о том, что с их ношением связан ряд «осложнений» и неудобств. В том числе, когда приходится носить маску с очками. В этом случае последние начинают регулярно запотевать, что крайне неудобно и страшно раздражает, особенно сильно занятых людей. Однако, у этой проблемы есть решение: немного странное, но эффективное.

Носить маску с очками весьма проблематично. |Фото: beloptika.by.

Долго так маску не поносишь. |Фото: ofhoreca.ru.

Удобства в жизни маска не добавляет. ¦Фото: retava.ru.

Обсуждать эффективность масок в условиях эпидемии не будем. Скажем лишь, что для разумных людей даже минимальный шанс – это то, за что можно ухватиться. Важно и то, что медицинские маски доставляют известные неудобства. Особенно при постоянном ношении. На подобное буквально обречены люди, работающие в «густонаселенных» зданиях: офисные и административные работники, педагоги и учащиеся, врачи и многие другие. Врачи, к слову, стоят в авангарде не только борьбы с надоевшим всем вирусом. Они также чаще и больше других изобретают всевозможные лайфхаки, призванные облегчить ношение маски.Одна из самых раздражающих проблем при ношении данного аксессуара связана с запотеванием стекол очков.Безусловно, очки носит далеко не каждый, однако те, кто все-таки делает это, уже на собственном опыте смогли убедиться, что медицинская маска и увеличительные стекла в оправе – абсолютно не совместимы. Суть проблемы заключается в том, что очки постоянно запотевают из-за поднимающегося от рта и носа тёплого воздуха, часть которого вырывается из-под маски вверх через имеющуюся щель около носа.Решил эту проблему экстравагантным, но в то же время весьма действенным способом американский врач из Чикаго - Даниэль М. Хэйферман. К слову, врач работает непосредственном с больными COVID-19. Доктор Хэйферман в очередной раз доказал, что все гениальное просто. Врач взял обычный «пальчиковый» пластырь и приклеил его на нос сверху маски. Сделал он это так, чтобы пластырь фиксировал медицинский аксессуар и перекрывал уже упомянутую щель. Выглядит странно, но самое главное в том, что это действительно работает. Очки или не запотевают вовсе, или запотевают намного медленнее.