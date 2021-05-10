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9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

История человечества всегда являлась и будет являться предметом спорным. Историки ругаются и спорят буквально по каждому поводу, будь то историческая интерпретация или оценка того или иного события, процесса, личности. Но, как бы там ни было, все историки сходятся во мнении, что следующие 9 «фактов» об исторических личностях являются неправдой.

9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите


9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: Наполеон Бонапарт был маленького роста.
Факт: на самом деле рост французского императора был 170 см.

9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: Винсент Ван Гог отрезал себе ухо.
Факт: художник отрезал себе лишь кусочек мочки.

9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: Альберт Эйнштейн плохо учился в школе.
Факт: будущий физик учился хорошо, особенно преуспел в естественных науках и математике.

9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку.
Факт: Эдисон придумал метод, который позволял лампочке долго гореть.

9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: Сальери завидовал Моцарту.
Факт: Сальери был придворным дирижером, так что он был более успешен, чем Моцарт.

9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: идея о силе тяжести Исааку Ньютону пришла, когда ему на голову упало яблоко.
Факт: яблоко упало на землю рядом с ним. Но именно его падение навело ученого на гениальную мысль.

9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: Фернан Магеллан совершил первое известное кругосветное путешествие.
Факт: он умер на половине пути. А его экспедиция закончила его дело.



9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

Миф: Клеопатра была египтянкой.
Факт: Клеопатра происходила из македонской династии Птолемеев.

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Миф: Микки Мауса придумал и нарисовал Уолт Дисней.
Факт: знаменитого мышонка придумал Аб Айверкс, художник студии.

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