Вещи на кухне, которые несовместимы с понятием «домашний уют»

Раньше кухня была утилитарным помещением, отделенным от жилого пространства. Здесь только готовили еду, а для трапезы предназначалась столовая или другая комната. Сейчас все по-другому: на кухне мы колдуем над блюдами и едим, общаемся с семьей, принимаем гостей и даже работаем.

Это самая важная комната в доме, которая заслуживает тщательного оформления.

Нам надоело просто рассматривать чужие интерьеры в интернете и захотелось навести красоту у себя дома. А порой для этого нужно лишь убрать мелочи, которые захламляют пространство и ставят крест на мечтах об уютном семейном очаге.



1. Запасы продуктов на видном месте

2. Голое окно

3. Огород на подоконнике

4. Щербатые и разномастные доски

5. Завалы вещей на микроволновке

6. Непрезентабельная сахарница и емкости для специй

7. Видавшие виды кухонные полотенца

8. Средства для мытья посуды

9. Чайные пакетики возле раковины

10. Пластиковые контейнеры из разных наборов

11. Разбросанные губки и тряпочки для посуды

12. Однотипные кухонные принадлежности

13. Корзина для хлеба



14. Потрепанные жизнью прихватки и рукавицы

15. Блюдца и тарелки для животных

16. Мебель с открытыми ножками

17. Мелкие, но заметные изъяны

Очень удобно, когда за картошкой и луком не нужно идти в подвал, но хранить их в сетках или кульках посреди кухни тоже не лучшая идея. Ведь так мы не только захламляем помещение, но и рискуем остаться без запасов. Тот же картофель при комнатной температуре и воздействии прямых солнечных лучей быстрее портится и теряет часть полезных веществ. Лучше держать провиант в кладовке или хотя бы убрать из зоны видимости.Правильно подобранные занавески преображают любое помещение, и кухня не исключение. Вот только обычные длинные тканевые шторы сюда не подойдут — они будут впитывать запахи, пачкаться и терять презентабельный вид.Их лучше оставить для оформления столовой или обеденной зоны, а вот для мест, где готовится еда, лучшим решением станут рулонные или римские шторы.Они хорошо смотрятся, легко чистятся и «не отдают» офисом, как обычные жалюзи. Но все же лучше отказаться от моделей из хлопка, льна, шелка и других материалов, которые плохо переносят влагу, выцветают и дают усадку.Многие люди выращивают на кухонном окне лук, укроп и другую зелень. В этом нет ничего зазорного, вот только часто рассаду держат в пластиковых стаканчиках, ведерках от сметаны и старых контейнерах, которые совсем не украшают интерьер. Почему бы не подобрать для растений более симпатичные емкости? Кстати, лук можно посадить в приличный горшок с землей или декоративный резервуар с водой и галькой.На кухне должно быть 2 разделочные доски — для мяса и для овощей. При этом заменять их рекомендуется сразу после появления видимых повреждений. Это не только гигиенично, но и красиво, ведь доски со сколами, трещинами и въевшимися загрязнениями смотрятся удручающе. А вот уютно выглядят качественные деревянные доски. Более того, они не портят ножи, как изделия из стекла и металла, и куда более долговечны, чем популярный бамбук.Такой беспорядок портит не только интерьер, но и технику. Сложенные на микроволновке предметы могут препятствовать нормальному закрыванию дверцы или перекрыть вентиляционные отверстия, нарушив циркуляцию воздуха в печи. Если вам удобно хранить хозяйственные мелочи именно в этой зоне, на помощь придут специальные чехлы с кармашками.Специи нужно хранить в плотно закрывающихся емкостях, а старые банки и коробки с расшатанными крышками совсем не соответствуют этому требованию. Да и выглядят так себе. Чтобы навести красоту, необязательно покупать дорогие наборы — есть много бюджетных, но интересных вариантов. К примеру, можно пересыпать приправы в стеклянные колбы и сложить в деревянную коробку или зафиксировать баночки с яркими этикетками на магнитной доске.Что касается сахарниц, лучше всего сделать ставку на надежные и эстетичные материалы — нержавеющую сталь и фарфор.Дешевые полотенца линяют, оставляют повсюду ворс и так мнутся после стирки, что потом не разгладишь. Выбирайте плотную и качественную ткань, в идеале — хлопок или микрофибру. Расцветка может быть любой — от классического белого цвета до контрастного геометричного принта. Главное, чтобы полотенце вписывалось в интерьер и радовало глаз.В самих бутылках нет ничего плохого, но, согласитесь, они никак не ассоциируются с домашним уютом. Дозаторы, вписывающиеся в интерьер, выглядят куда опрятнее да и в использовании более практичны. Как вариант, моющие средства можно сложить в аккуратную корзину.Влажные пакетики оставляют на кухонных поверхностях пятна и подтеки. К тому же возле раковины они рискуют попасть под брызги воды и моющего средства. Устраивать склад чашек с использованными пакетиками тоже не дело, а вот специальные керамические подставки выглядят мило и уютно. Если не нравится керамика, есть более практичные и современные варианты из силикона.Некоторые виды пластика содержат химические вещества, которые могут представлять угрозу здоровью (например, потенциально опасный, но до конца не изученный бисфенол А). Кроме того, изделия из пластмассы в большинстве своем недолговечны: они царапаются, мутнеют, деформируются при высокой температуре. Да и стопки контейнеров, сложенные на столе или даже в шкафу, не украшают интерьер.Для хранения пищевых продуктов идеально подходят стеклянные емкости. Наборы-«матрешки» из лоточков разного размера здорово сэкономят место на кухне и не будут бросаться в глаза.Без них на кухне не обойтись, но их можно хотя бы аккуратно сложить. Держатели для губок стоят копейки, зато сразу создают ощущение порядка. Если у вас глубокая раковина, держатель можно и вовсе спрятать — есть модели, которые крепятся не на кран, а на внутреннюю стенку умывальника.Часто мы покупаем новые приборы, а старые забываем выбросить. Или думаем, что точно будем пользоваться 2 картофелемялками, 3 деревянными ложками и кучей лопаток, висящих на рейлинге. Стоит убрать из кухни дубликаты — и помещение сразу преобразится.Разбирая завалы, спрашивайте себя: «Я этим пользуюсь?», «Эта вещь упрощает мне жизнь?» Если нет — выбрасывайте без сожалений. Нелишним будет провести ревизию и в ящиках, оставив только самые удобные инструменты, которые вы часто используете.Во многих интерьерах такие корзины выглядят уместно, но давайте смотреть правде в глаза: открытый хлеб быстрее заветривается, а при каждом движении с корзины сыплются крошки. Качественная хлебница выигрывает сразу по двум параметрам: она практична и хорошо смотрится. Тем более есть модели с выдвижной полкой, в которую собираются все крошки.На долю тканевых прихваток выпадает много бед: они обгорают, на них попадает жир, быстро появляются зацепки и пятна, которые потом уже невозможно отстирать. Да и термозащиту они дают весьма посредственную. Силиконовые прихватки в этом плане куда удобнее. К тому же они бывают ярких и красивых цветов и долго радуют глаз.Советуем выбирать модели с подкладкой — они лучше защищают от высокой температуры и приятные на ощупь.«Человеческая» посуда, расставленная на полу, априори выглядит странно. Мало того, наши любимые хвостики считают своим почетным долгом достать корм из блюдца и растащить его по всей кухне.Мы считаем, что у каждого котика и собачки должны быть личные миски — такие, чтобы из них было сложно разбрасывать еду. Если уголок животного все равно усеян остатками трапезы, на помощь придут нескользящие коврики и специальные кормушки.Под мебелью на ножках скапливается грязь, которая при нерегулярной уборке разносится по всему дому. И выглядеть это может так, словно вы вообще не убирались. Решить проблему поможет мебель без ножек или цокольная планка. Даже если эта деталь не шла в комплекте к гарнитуру, ее можно заказать отдельно или сделать самостоятельно. А тем, кто хочет использовать пространство под мебелью с максимальной пользой, подойдет цокольный ящик.На атмосферу в помещении влияют даже крохотные детали вроде перегоревшей лампочки, постоянно капающего крана или отклеившегося кусочка обоев. У автора этой статьи на кухне отвалились уголки на плинтусе, и темные зияющие дыры постоянно мозолили глаза. Казалось бы, мелочь, а в комнате сразу стало неуютно. Чтобы устранить проблему, потребовалось всего 5 минут и 1 клеевой пистолет.Чем бы вы дополнили наш список вещей, убивающих кухонный уют? Вот, например, посуда с лепниной, бабушкин сервиз и подушки на табуретках — это уютно или нет?