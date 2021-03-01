Что за штуки выглядывают из взлетно-посадочной полосы одного из аэропортов США

Аэропорт Хилтон-Хед был построен еще в 1942 году. |Фото: wikiwand.com.

На одной из полос для самолетов есть странные прямоугольные отметины. |Фото: jutarnji.hr.

Это надгробия двух могил. |Фото: ВКонтакте.

Родственники запретили переносить останки, поэтому полосы построили прямо на могилах. ¦Фото: livejournal.com.