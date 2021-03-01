Что за штуки выглядывают из взлетно-посадочной полосы одного из аэропортов США

На взлетно-посадочных полосах аэропортов можно увидеть огромное количество всяких странных знаков, назначение которых может быть совершенно не очевидно человеку непосвященному. Тем не менее, смысл большинства из них можно плюс-минус точно угадать при помощи мозгового штурма. Не получится сделать это только с парой очень странных отметин в американском аэропорту Хилтон Хед. Чем же они являются?
Аэропорт Хилтон-Хед был построен еще в 1942 году. |Фото: wikiwand.com.
В Южной Каролине в США в городе Саванна сегодня есть аэропорт Хилтон-Хед (Hilton Head International Airport). На самом деле он появился еще почти 80 лет назад. Открыли первый комплекс для самолетов здесь 9 января 1942 года. Первоначально аэропорт имел только военное назначение, однако спустя некоторое время стал еще и коммерческим. Таковым он остается по сей день. На протяжении последних нескольких десятилетий аэропорт несколько раз увеличивался в размерах.
На одной из полос для самолетов есть странные прямоугольные отметины. |Фото: jutarnji.hr.
Если прогулять по взлетным полосам Хилтон-Хед, то можно будет найти одну особенную с двумя странными прямоугольными отметинами. Понять сразу, что именно это такое, практически невозможно, во всяком случае, пока не окажешься прямо на отметинах. Со стороны можно подумать, что это какая-то важная разметка. Однако это не так, ничего общего с опознавательными знаками прямоугольники не имеют.
Это надгробия двух могил. |Фото: ВКонтакте.
Все потому, что это две могилы. И кто-то при этих словах уже начал рисовать себе в голове романтичную историю и романтичных сотрудниках аэропорта или экипаже самолета… На самом же деле все до банальности просто. Лежат в могиле представители четы Дотсонов, а именно, муж и жена. Дело в том, что когда-то они жили в частном доме на том месте, где сегодня стоит аэропорт. Похоронена пара была задолго до 1942 года, когда здесь начали строить аэропорт.
Родственники запретили переносить останки, поэтому полосы построили прямо на могилах. ¦Фото: livejournal.com.
Согласно законодательству США, с могилами граждан нельзя ничего делать вообще, если только на это не дадут согласие родственники усопших. Так вот потомки Дотсонов категорически отказались переносить останки своих предков, сославшись на «последнюю волю» бабушки и дедушки. В результате строители аэропорта были вынуждены пойти на вот такие меры, сделав надгробные плиты с надписями прямо на одной из полос аэропорта.
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