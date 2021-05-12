Техника для кухни, которая стоит кучу денег, но на деле не нужна

1. Умные мультиварки с поддержкой Wi-Fi

Классический вариант мультиварки гораздо лучше. /Фото: multivarka.pro

2. Хлебопечки

Лучшая хлебопечка на кухне — это духовка. /Фото: upload.wikimedia.org

3. Инновационные холодильники

Наверное, скоро умные холодильники будут ходить вместо нас на работу. /Фото: gunswood.com

4. Тостеры

Многие думают, что тостер на кухне нужен, но на самом деле это не так. /Фото: ixbt.com

5. Йогуртницы

Есть масса способов приготовить йогурт вручную, без дорогостоящей техники. /Фото: i.ytimg.com

6. Электронные приборы для изготовления макарон

Макаронная фабрика прямо на кухне: насколько необходимо? /Фото: images.ua.prom.st