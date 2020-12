Как позировать перед камерой, если стесняешься своего веса: советы от модели plus size

Совет 1: Улыбайтесь

Улыбка делает девушек красивее. / Фото: art-assorty.ru

Совет 2: Не стесняйтесь своего тела

Не стоит стесняться показывать свое тело. / Фото: garderobus.ru

Совет 3: Задействуйте руки

Одну руку можно положить в карман. / Фото: allaboutourladies.ru

Совет 4: «Ломайте» тело

Если поднять руки вверх и выставить вперед ногу, получится сделать фигуру стройнее. / Фото: pinterest.co.uk

Прием 5: Контролируйте ракурс головы

Голова должна быть слегка приподнята, чтобы не образовывались складки. / Фото: pinterest.ca

Прием 6: Не забывайте про ноги

Если скрестить ноги, бедра и талия будут выглядеть уже. / Фото: zen.yandex.ru

Прием 7: Избегайте второго подбородка

Чтобы не было второго подбородка, не прижимайте голову к шее. / Фото: fotokto.ru

С популяризацией социальных сетей, а особенно Инстаграма, актуальность хороших фото возросла в разы. И если стройные девушки редко видят какую-то сложность в позировании перед камерой, то полные девушки зачастую стесняются своего тела и боятся выглядеть толстыми в кадре.Знаменитая plus size модель Яна Банникова говорит, что по-настоящему почувствовала и перестала стесняться своего тела в 30 лет. Именно перешагнув этот возрастной рубеж, она научилась владеть и управлять своим телом, как певец голосом или художник кистью. Несмотря на то, что девушка давно работала моделью и умела позировать, только в этот момент контроль над телом стал абсолютным. Благодаря этому, она с гордостью стала демонстрировать свой plus size и выглядеть на большинстве снимков как обычная модель: «Фразы о том, что я красивая, не могут меня смутить, так как я сама четко осознаю этот факт, вставляя в портфолио все больше удачных снимков», – говорит Яна.Основываясь на своем богатом опыте, профессиональная модель дает советы, как правильно позировать, чтобы выглядеть в кадре стройной и красивой.«Моя мама – профессиональный фотограф. Именно она научила меня любить себя.Когда я была маленькая, мы часто отрабатывали правильные позы и улыбку. Возможно, именно поэтому улыбка сейчас является для меня фирменным знаком. Конечно, далеко не все дизайнеры хотят, чтобы модель, рекламирующая их продукт, улыбалась в кадре . Но во всех остальных ситуациях я предпочитаю быть веселой и обаятельной», – рассказывает модель.Яна советует не только улыбаться в кадре, чтобы потом с удовольствием смотреть на готовы снимки, но также быть уверенным в том, что ваши теперешние формы – прекрасны, и ими нужно гордиться: «Я всегда поражалась полным девушкам, которые садятся за стол, и начинают нервно поправлять платье, чтобы на боках не появлялись складки», – рассказывает Яна.То же самое обычно происходит и в кадре: красотки plus size стесняются оголить ноги или руки, показать живот, боятся неправильно стать или задействовать свою «нерабочую» сторону. Этот страх отрицательно сказывается не только на процессе съемки, но и на результате. Нужно запомнить одну простую истину: невозможно получить хорошие кадры, если вы себя не любите и стесняетесь каждого лишнего (по вашему мнению) килограмма.Посмотрите, что делают с руками ваши любимые модели или знаменитые актрисы, когда на них направлены десятки фотокамер. Понаблюдайте, как они элегантно кладут одну руку на бедро , а вторую плавно опускают вдоль тела, тем самым образовывая линию, которая делает фигуру стройнее. Также модели часто используют карманы, пуговицы, ремень и прочие элементы одежды: дотрагиваясь до них небрежным жестом, они создают естественные движения в кадре.Бросать безжизненные руки вдоль тела – не самая хорошая идея. А вот оставлять лотки, чтобы занять больше места в пространстве и создать эффектную линию между руками и телом – грамотное решение. При этом лучше не задействовать предметы, расположенные вокруг: пускай фон остается фоном, если вы не уверены в том, что сможете правильно с ним взаимодействовать.Лучше не пытаться показывать пальцами различные жесты, как это часто делают на снимках крутые парни. Модель должна демонстрировать не раскрепощенность, граничащую с вульгарностью , а элегантность.Переходим к самому важному – что делать с телом? В первую очередь нужно понять, что у вас есть красивая грудь, талия и бедра, о которых многие худышки могут только мечтать. Дальше следует научиться «ломать» тело в этих точках, помогая себе руками. Если ваша главная цель – выглядеть стройной на снимке, запомните: самый выгодный ракурс – в три четверти, когда носок свободной ноги смотрит прямо на фотографа. Эта поза помогает визуально вытянуть силуэт и сделать его более удлиненным, «сгладив» бока и живот.Второй способ – стать лицом к камере, поднять одно бедро выше другого и слегка наклонить корпус вперед (а вот от камеры назад отклоняться не следует). Вуаля – исчезли все лишние килограммы, по поводу которых вы так комплексуете. Яна Банникова говорит, что ее самые «худые» снимки сделаны именно благодаря подвижному телу. Можно попробовать прямо сейчас стать возле зеркала и попробовать попозировать, чтобы изучить возможности своего тела и не растеряться на фотосессии.Многие начинающие модели с каждым щелчком фотоаппарата стараются изменить ракурс головы, хотя в первую очередь нужно менять позицию тела. Излишний наклон сам по себе является очень плохой идеей, ведь визуально выглядит как перелом шеи. Слишком большая или подвижность, ровно как и слишком большая неподвижность отрицательно сказываются на итоговом результате. Также старайтесь не опускать подбородок вниз – это добавляет лишние складки к лицу.Золотое правило Яны Банниковой – держать голову максимально ровно и лишь слегка менять ее положение, не делая резких движений, чтобы фотограф успевал сориентироваться. Посмотрите первые снимки, оцените освещение и удачные кадры, сделайте выводы относительно своего вида на снимках, а затем продолжайте позировать.Как только вы найдете свой самый выгодный ракурс, немного поэкспериментируйте. Например, резко встряхните головой, чтобы волосы красиво развивались на готовой фотографии. Однако здесь также есть один нюанс: если не хотите, чтобы все кадры были испорчены, никогда не становитесь спиной к ветру, иначе пряди будут закрывать вам лицо. Гораздо лучше встать к нему лицом – тогда волосы будут «летать как на обложке глянца» , как поется в известной песне Ивана Дорна.Замечали, что большинство знаменитостей позируют, скрестив ноги? Дело в том, что такая поза визуально делает бедра уже. Еще один вариант – опираться на одну ногу, а вторую мягко подставить каблук к каблуку, либо кокетливо выставить вперед. И старайтесь не допускать следующих ошибок: Не отставляйте ногу слишком далеко и не ломайте ее в щиколотке – это не слишком удачные позы, можете проверить, стоя перед зеркалом.Это распространенная проблема многих девушек – сильно прижимать голову к груди, в результате чего образуется второй подбородок. Чтобы избежать этого, сядьте вполоборота к камере, немного приподнимите голову и запрокиньте ее назад – только не переусердствуйте, ведь на фотографии не должно быть заметно , что вы сделали это намеренно. Если у вас длинные волосы, воспользуйтесь этим: распустите их по плечам, чтобы удлинить овал лица. Можете перекинуть пряди на одну сторону, прикрывая щеку, которая близко расположена к объективу.