Как позировать перед камерой, если стесняешься своего веса: советы от модели plus size

Совет 1: Улыбайтесь

Улыбка делает девушек красивее. / Фото: art-assorty.ru

Совет 2: Не стесняйтесь своего тела

Не стоит стесняться показывать свое тело. / Фото: garderobus.ru

Совет 3: Задействуйте руки

Одну руку можно положить в карман. / Фото: allaboutourladies.ru

Совет 4: «Ломайте» тело

Если поднять руки вверх и выставить вперед ногу, получится сделать фигуру стройнее. / Фото: pinterest.co.uk

Прием 5: Контролируйте ракурс головы

Голова должна быть слегка приподнята, чтобы не образовывались складки. / Фото: pinterest.ca

Прием 6: Не забывайте про ноги

Если скрестить ноги, бедра и талия будут выглядеть уже. / Фото: zen.yandex.ru

Прием 7: Избегайте второго подбородка

Чтобы не было второго подбородка, не прижимайте голову к шее. / Фото: fotokto.ru