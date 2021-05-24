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6 достопримечательностей, с которыми человечество вот-вот попрощается


6 достопримечательностей, с которыми человечество вот-вот попрощается

История человечества велика и многогранна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на планете сохранилось немало исторических памятников и других достопримечательностей. Вот только время неумолимо, и даже самые уникальные объекты рано или поздно разрушаются, и уже совсем скоро от них останутся лишь фотографии. Вашему вниманию «шестёрка» знаменитых достопримечательностей, которые человечество вот-вот потеряет.

1. Мертвое море (Израиль, Палестина, Иордания)


Мертвое море может скоро исчезнуть. /Фото: agrocollege-75.ru

Мертвое море может скоро исчезнуть. /Фото: agrocollege-75.ru

 

В некотором смысле Мертвое море является сакральным местом, ведь, по преданию, оно появилось на месте городов Содом и Гоморра, которые были сожжены в Ветхом завете. И, казалось, это напоминание о насквозь греховном месте будет существовать вечно. Однако история и изменения климата наглядно продемонстрировали, что это не так.
Скоро соль полностью выйдет из-под воды. /Фото: tfmarket.ru

Скоро соль полностью выйдет из-под воды. /Фото: tfmarket.ru

 

Последние полвека площадь Мертвого моря сократилась более чем на треть, и процесс этот, по словам специалистов, является необратимым. Основной причиной высыхания водоема они называют непрерывное использование людьми воды из Иордана, который является для Мертвого моря главным источником его питания.
Поэтому биологи прогнозируют, что самый соленый в мире водоем через некоторое время исчезнет, а после него останется только солончак.

2. Чан-Чан, Перу


Уникальный архитектурный комплекс доколумбового периода. /Фото: tabor.ru

Уникальный архитектурный комплекс доколумбового периода. /Фото: tabor.ru

 

Чан-Чан на протяжении многих лет является крупнейшим и процветающим городом Южной Америки, который был построен в доколумбовую эпоху высокоразвитой цивилизацией чиму. Основным материалом возведения архитектурного комплекса был саман – смесь глины и соломы. В период своего наивысшего расцвета город был по-настоящему передовым: строители предусмотрели ирригационную систему водоснабжения и орошения и использовали нетривиальные архитектурные сооружения.
Часть сохранившейся стены Чан-Чан. /Фото: wikiрedia.org

Часть сохранившейся стены Чан-Чан. /Фото: wikiрedia.org

 

Однако в конце 15 века город стал подвергаться нападениям инков, которые в конечном итоге его завоевали. С тех пор начался период упадка Чан-Чана. После ситуация усугубилась после того, как городов завладели испанские конкистадоры. А землетрясение довершило дело уничтожения Чан-Чана: он был покинут людьми и стал медленно разрушаться.
Сегодня уникальный памятник на грани исчезновения. /Фото: peru.com

Сегодня уникальный памятник на грани исчезновения. /Фото: peru.com

 

На сегодняшний день часть архитектурного комплекса города Чан-Чан, однако и она, по утверждению исследователей, в скором времени сравняется с землей. Все-таки, материал из глины и соломы трудно назвать крепким и монолитным. Кроме того, специалисты отмечают, что на процесс разрушения также влияют и климатические изменения на планете - общее потепление лишь ускоряет уничтожение уникального исторического памятника.

3. Большой Барьерный риф, Австралия


Красивейший подводный пейзаж может скоро исчезнуть. /Фото: puteshestvovat.com

Красивейший подводный пейзаж может скоро исчезнуть. /Фото: puteshestvovat.com

 

Большой Барьерный риф является наибольшим на планете объектом-экосистемой, которая образована живыми организмами. Его площадь настолько велика, что ее можно увидеть даже орбиты Земли. Конечно, потрясающий внешний облик и уникальная флора и фауна привлекает огромное количество туристов к австралийской достопримечательности. Вот только такой бешеный спрос приводит к тому, что Большому барьерному рифу все сильнее грозит исчезновение с лица земли.
Уже сегодня Большой барьерный риф попросту гибнет. /Фото: racurs.ua

Уже сегодня Большой барьерный риф попросту гибнет. /Фото: racurs.ua

 

Огромный поток туристов неизбежно негативно влияет на целостность объекта. Кроме того, условия глобального потепления обесцвечивают рифы. Еще одной серьезной угрозой являются постоянные нападения морских звезд: оказывается, они питаются кораллами, чем ставят Большой барьерный риф на грань исчезновения. Австралийские власти предпринимают ряд мер по сохранению уникальной экосистемы - от множества запретов для туристов до финансирования восстановления рифа - однако, сумеют ли они его сохранить, покажет лишь время.

4. Великая китайская стена, Китай


Уникальный памятник древности под угрозой полного разрушения. /Фото: wermac.org

Уникальный памятник древности под угрозой полного разрушения. /Фото: wermac.org

 

Великую китайскую стену по праву называют одним из чудес света. Её история насчитывает более двух тысяч лет, однако, увы, ей осталось намного меньше. Ведь в последние десятилетия ее состояние специалисты считают настолько плачевным, что по их оценкам, уникальный памятник древности простоит не более нескольких десятков лет.
С каждым годом стена рушится все сильнее. /Фото: thearchitect.pro

С каждым годом стена рушится все сильнее. /Фото: thearchitect.pro

 

Основными причинами столь удручающей ситуации называют как влияние окружающей среды, например, эрозия почвы, так и человеческий фактор: в данном случае, ручь идет о беспрерывном потоке туристов и развитии сельского хозяйства. Вандалы разрисовывают стену граффити, а предприимчивое местное население регулярно совершают «набеги» на сооружение, попросту разбирая ее по камням на собственные нужды. В конечном итоге, это привело к тому, что уже третья часть стены разрушена, и процесс этот необратим.
Туристы и местные жители не оставляют памятнику шансов на сохранение. /Фото: ria.ru

Туристы и местные жители не оставляют памятнику шансов на сохранение. /Фото: ria.ru

 

Интересный факт: существует мнение о том, что Великая китайская стена настолько масштабна, что её можно увидеть с орбиты Земли. На самом деле, это утверждение - не более чем миф. Оказывается, памятник древней фортификации сливается с окружающим ландшафтом, и космонавтам так и не удалось рассмотреть его из космоса. А когда об этом стало известно общественности, китайцы настолько расстроились, что заявили, будто Великую китайскую стену с международной космической станции могут увидеть только те, кто принадлежит к их народу.

5. Уплисцихе, Грузия


Уникальный памятник, история заселения которого составляет почти три тысячи лет. /Фото: lonelyplanet.com

Уникальный памятник, история заселения которого составляет почти три тысячи лет. /Фото: lonelyplanet.com

 

Уплисцихе представляет собой настоящий пещерный город, расположенный на территории Грузии. Возведенный в 1000 году до нашей эры объект продолжал оставаться заселенным вплоть до XIX века. В двадцатом столетии Уплисцихе получил статус музея под открытым небом и по совместительству стал популярным туристическим объектом. Однако в конце прошлого века ситуация стала стремительно ухудшаться.
Одной из туристических жемчужин Грузии, увы, осталось недолго. /Фото: experience.tripster.ru

Одной из туристических жемчужин Грузии, увы, осталось недолго. /Фото: experience.tripster.ru

 

Уплисцихе подвергался серьезным разрушениям сначала по причине природных изменений - эрозии песчаника. Однако в 2000 году произошло еще одно роковое для исторического памятника событие - мощное землетрясение, ставшее причиной повреждения множества сооружений. Специалисты, оценив состояние музея, сделали вывод, что Уплисцихе до полного разрушения осталось недолго.

6. Венеция, Италия


Город на воде вскоре будет этой водой и побежден. /Фото: volynnews.com

Город на воде вскоре будет этой водой и побежден. /Фото: volynnews.com

 

Настоящая жемчужина итальянской архитектуры и один из наиболее посещаемых туристических мест на планете Венеция, казалось бы, всегда будет радовать человечество своими пейзажами и прогулками на гондолах. Вот только в реальности все не так радужно: уникальный город также может исчезнуть с лица земли, ведь постепенно уходит под воду. И дело не только в регулярных наводнениях.
С каждым годом вода поднимается все выше. /Фото: tripadvisor.com, ndlnoticias.com

С каждым годом вода поднимается все выше. /Фото: tripadvisor.com, ndlnoticias.com

 

Причин столь угрожающего процесса несколько. Во-первых, опоры в историческом центре города, построенные несколько столетий назад, попросту не способны справиться с возрастающей нагрузкой на них. А во-вторых – это небезызвестный человеческий фактор: туристический поток в Венеции можно справедливо назвать неиссякаемым, и он в буквальном смысле давит на город. Кроме того, ухудшается состояние каналов: они все сильнее высыхают, обрастают водорослями и источают не самый приятный аромат.

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6 достопримечательностей, с которыми человечество вот-вот попрощается

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