9 декоративных приемов, от которых уюта не больше, чем снега летом

Дом – это то место, куда хочется возвращаться, где в первую очередь важен комфорт, а не красота. Увы, при оформлении квартиры люди часто забывают об этом, предпочитая дополнять интерьер чем-то ярким, модным, привлекающим внимание. Мы рассказываем, каких вещей стоит избегать, чтобы получилось создать действительно уютную домашнюю атмосферу, а не чувствовать себя в музее.

Яркие орнаменты, неоновые вывески, большое количество металлических предметов – все это не играет на руку уютному интерьеру. Зачастую модные тренды при первом взгляде на них создают вау-эффект, но в общей концепции смотрятся искусственно и чужеродно. По-настоящему гармоничную обстановку можно создать лишь в том случае, если будет учитываться цвет и фактура, а в квартире будет уютно находиться в течение продолжительного времени. Нижеперечисленные приемы будут играть против вас в этом вопросе.

1. Неоновые вывески

Неоновая вывеска не подходит для спальни

В последнее время в моду входят неоновые вывески. Одни люди предпочитают покупать готовые варианты, другие – делать на заказ, самостоятельно выбрав форму, цвет, рисунок или фразу. Увы, такие предметы декора больше подходят для бара, ресторана или ночного клуба, в котором хозяева стремятся создать атмосферу необычного и модного пространства.

2. Много серого

Если вы разместите неоновую вывеску в спальне или гостиной, то полноценно отдохнуть точно не получится – появится ощущение, что вы находитесь в общественном месте. В крайнем случае можете добавить неоновые детали в коридоре или на кухне, то есть в тех местах, где вы не планируете отдыхать. При этом декор не должен быть слишком большим, чтобы не раздражать вас.

Монохромный интерьер получается мрачным.

Одним из главных цветов 2021 года признали серый, что у многих вызвало удивление. Если же вы следите за модой и хотите, чтобы жилье соответствовал всем тенденциям, тогда аккуратно вводите серый в интерьер? Почему аккуратно? Потому что этот цвет способен сделать комнату блеклой, унылой и безрадостной. Учитывайте данный момент и добавляйте в серый интерьер теплых и ярких оттенков, благо существует много крутых сочетаний, подходящих людям с разными вкусами.

3. Искусственные растения

Искусственные цветы отнимают уют.

Женщины, которые не особо любят ухаживать за комнатными растениями, забывают их поливать, не знают, когда нужно пересаживать, предпочитают украшать свою квартиру искусственными цветами. Они не вянут, не требуют постоянного источника света, спокойно относятся к повышенной влажности и перепадам температур, а также стоят так долго, сколько вам нужно. Казалось бы, сплошные плюсы, тем более, что современные экземпляры растений выглядят очень натурально и реалистично. Однако, что искусственным цветам неподвластно, так это создавать уютную атмосферу. Если вы не готовы ухаживать за растениями, у вас есть три подходящих варианта: приобрести неприхотливые цветы, разместить в комнате панно из стабилизированных экземпляров или время от времени приносить домой небольшие живые букеты. Последний вариант особенно актуален летом, когда на рынке постоянно сидят бабушки с полевыми или домашними цветами, которые стоят копейки.

4. Белые головы из гипса

Белые головы из гипса смотрятся странно в современном интерьере.

А вот этот элемент явно намного уместнее смотрится в музее или театре, но никак не в квартире. Гипсовые головы кипенно-белого цвета редко вписываются в интерьер спальни или гостиной, поэтому старательно искать для них подходящее место не имеет смысла. Есть и еще один недостаток – количество таких фигур весьма ограничено, поэтому при взгляде на них возникнет ощущение, что где-то вы эту голову точно видели. Можете попробовать добавить голове оригинальности, например, раскрасить ее. Но перед этим тщательно обдумайте, впишется ли она в окружающую обстановку. Не каждый стиль будет готов принять такой своеобразный декор.

5. Предметы «под золото»

Обилие мебели под золото делает интерьер слишком помпезным.

Золото сейчас в моде. Это касается не только обуви, одежды, аксессуаров, но также интерьера. Однако если вы уже решили следовать fashion-тенденциям и вносить данный тренд в интерьер, приготовьтесь к тому, что придется выделить на него внушительный бюджет. Дело в том, что а-ля золотые предметы, которые со временем окисляются и облазят, выглядят очень дешево. Соответственно, они будут распространять этот эффект на всю комнату. Поэтому старайтесь выбирать качественные вещи приглушенного и благородного оттенка золота. Пусть их будет не много, ведь с этим металлом легко переборщить, но они станут отличаться прекрасным внешним видом и роскошью.

6. Яркий орнамент

С яркими узорами нужно быть осторожнее

Здесь основная проблема кроется не столько в самом орнаменте, сколько в его количестве. Так же, как и с золотыми деталями, с ним легко переборщить. Вы вполне можете дополнить интерьер шторами, декоративными подушками или ковром с рисунком, но оформлять всю комнату в ярких цветах не стоит. Во-первых, получается безвкусная картинка, а во-вторых, находиться в таком помещении неуютно. Добиться приятной, а не вызывающей атмосферы получится в том случае, если оформить интерьер в спокойных тонах, а в качестве акцента использовать один или два предмета с орнаментом, подходящим по цвету.

7. Кухня «под металл»

Кухня «под металл» смотрится холодно и неуютно.

Никто не будет спорить с тем, что металл уже много сезонов подряд находится в тренде. Однако перебарщивать с ним не стоит. В качестве акцента – легко, но ставить его во главе интерьера будет большой ошибкой. Его сероватый оттенок на подсознательном уровне воспринимается в качестве холодного, поэтому вам не захочется надолго задерживаться в комнате, где преобладает металл. Добавляйте такой декор, но дозированно: металлических деталей не должно быть слишком много, к тому же, не каждое направление в интерьере примет их. Например, металл идеально сочетается с лофтом, хай-теком, а вот со скандинавским и классикой ему явно не по пути.

8. Отсутствие ковра

Без ковра спальня выглядит пустой

Одним из самых «уютных» элементов в квартире по праву считается ковер. Он способен внести яркость, разнообразие и акцент в любую комнату, самое главное – правильно подобрать форму, цвет и размер. Учитывайте, что ковер нужно «поддерживать» другими элементами, чтобы он гармонично вписывался в имеющуюся композицию, а не выбивался из нее. Например, диванными подушками, шторами, постерами, открытыми полками и прочими деталями. Лучше всего такой прием работает в спальне и гостиных – комнатах, которые больше всего нуждаются в уюте.

Кроме декоративной функции, ковер выполняет множество других. Во-первых, он служит для зонирования – с его помощью можно разделить комнату на два участка: для работы и отдыха. Во-вторых, ковер зачастую является фокусной точкой интерьера, так как именно за него цепляется взгляд. В-третьих, данный элемент очень практичный – он не дает ногам замерзнуть, если в квартире холодный пол, служит в качестве места для игр – на нем может разместиться маленький ребенок или компания друзей, которая решила сыграть, например, в «Монополию».

9. Неверно подобранные постеры

Картины на стенах должны быть уместными.

В последнее время дизайнеры не решаются оставлять стены пустыми, так как считают, что в этом случае интерьер выглядит незаконченным. Если систем хранения в квартире достаточно, а цветы заняли свое традиционное место на подоконнике, повесьте на стену постеры. Только учтите, разноплановые варианты не подходят. Картины могут быть разного размера, но при этом они должны быть выполнены в одном стиле, сочетаться по цветам или тематике. В магазинах можно найти заранее составленные группы постеров, которые идеально сочетаются друг с другом.

Возьмите на заметку: Постеры можно менять под настроение или в соответствии с временем года. Этот нехитрый прием поможет изменить внешний вид интерьера, не прибегая при этом к серьезным финансовым тратам.