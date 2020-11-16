Как воевали в Афганистане советские женщины и сколько из них вернулись домой

Историческая русская память традиционно связывает образ фронтовой женщины с Великой Отечественной войной. Санитарка на подмосковном поле боя, сталинградская зенитчица, медсестра в полевом госпитале, «ночная ведьма»… Но с окончанием той страшной войны история советских женщин-военных не завершилась. Военнослужащие из числа слабой половины и представительницы гражданского армейского персонала поучаствовали не в одном военном конфликте, в частности - в Афганистане. Конечно, большинство из них являлись гражданскими служащими. Но война без фронтовой линии не делала скидок на пол, возраст и профессию. Продавщицы с медсестрами нередко попадали под обстрелы, горели в самолетах и подрывались на минах.
Сколько женщин уехали в Афганистан и сколько вернулись домой
Часть советского женского медперсонала умерли на службе от тяжелых инфекционных болезней. /Фото: t-i.ru
Официальная цифра о количестве участниц Афганской войны от Страны Советов отсутствует. Но в любом случае, в период с 1979-й по 1989-й это число выражается, по разным оценкам, двумя десятками тысяч. Более 1300 из них получили за достойную службу награды, как минимум 60 из Кабула не вернулись.
В Афганистан советские женщины попадали по разным причинам. Представительницы СА ехали сюда по приказу (в начале 80-х доля женщин в армии составляла около 1,5%). Но хватало и добровольцев, чьи мотивы значительно разнились. Врачи с медсестрами отправлялись в госпитали и медпункты из соображений профессионального долга. Некоторые вызывались выносить раненых из-под обстрелов, как и их предшественницы во Вторую мировую. Были и женщины, движимые личными финансовыми мотивами, что не умаляло по результатам их вклад в общее дело.
В Афганистане контрактникам платили двойной оклад. Попадались даже искательницы приключений: для одиноких барышень гражданская служба за границей была способом посмотреть на мир. Да и в отличие от представительниц ВС, гражданские служащие могли в любой момент прервать контракт и отправиться домой. Встречались в Афганистане и сотрудники МВД, среди которых тоже был небольшой процент женщин.
За что отвечала слабая половина и как приспосабливались к неустроенному быту
Хирургическая медсестра Светлана Романенко (в центре) с сослуживицами. /Фото: tomskw.ru
На Афганской войне представительницы прекрасной половины работали на базах материально-технического обеспечения, служили архивариусами, переводчицами и шифровальщицами при штабах, представляли подавляющее большинство медперсонала в госпиталях и медчастях, выполняли обязанности прачек, библиотекарей и продавщиц. Часто гражданские наемницы совмещали несколько дел сразу. Например, машинистка 66-й отдельной мотострелковой бригады в Джелалабаде параллельно работала парикмахером.
В кочевом афганском быту приходилось смиряться с многочисленными сложностями неблагоустроенной жизни: туалеты-будки, душ из металлической бочки с водой в загородке, обтянутой брезентом. Жилые помещения, операционные, стационары и амбулатории – все абсолютно располагалось в палатках. Как вспоминала медсестра Т. Евпатова, по ночам в слоях брезента бегали огромные крысы, которые периодически проваливались внутрь к спящим. Женщины изобрели специальные марлевые пологи, которые задерживали нелицеприятных и опасных грызунов. Непросто было выживать в температурном режиме, когда даже ночью столбик термометра не опускался ниже +40. Спали, обмотавшись мокрой тканью, а с приходом октябрьских морозов не расставались с бушлатом даже во сне.
Сверхслужба без сверхурочных и полная самоотдача
Условия жизни для женщин в Афганистане были непростыми. /Фото: sun9-4.userapi.com
Помимо американских «Стингеров», засад, мин и обстрелов колонн, женщины-афганки в воюющей стране не меньше мужчин подвергались множеству опасностей. При этом история не зафиксировала явлений дезертирства или явного уклонения от военных обязанностей. Командир 860-го отдельного мотострелкового полка Антоненко рассказывал, что наблюдался дефицит запаса крови. А раненых везли постоянно. Когда полк приходил с боевых, именно штабные женщины выступали в роли доноров. А если того требовала оперативная обстановка, афганки смело вступали в бой.
Как-то из Кабула в Чарикар шла механизированная советская колонна с московскими советниками. В составе колонны находилась начальник аптеки - старший прапорщик Анна Сагун, перевозившая для полка спирт и медикаменты. По свидетельству санинструктора 45-го инженерно-саперного полка Валерия Малого, по пути следования попали в засаду. Перед военным КамАЗом вырос грузовик, и одной очередью были убиты несколько человек с БТР прикрытия. Пока подходила полковая подмога, Анна заняла удачную позицию под колесом бронемашины и вела точный огонь по душманам.
Непридуманные истории афганок и не вернувшиеся домой
Зав.секретным делопроизводством - машинистка на секретной переписке 1983-1985 (канцелярия штаба 40-й Армии). /Фото: avatars.mds.yandex.net
Из всех служивших в Афганистане женщин более 1300 награждены советскими орденами и медалями. По информации, собранной историками-энтузиастами, подтверждена гибель не менее 60 афганок, среди которых 4 прапорщика и с полсотни гражданских сотрудниц. Одни подрывались на минах, другие попали в засады, часть умерли от тяжелых болезней, имели место и несчастные случаи. Много информации о рядовых продавщицах, поварихах, медсестрах и официантках собрала прошедшая три года Афганистана Алла Смолина.
В феврале 1985 года из Витебска добровольно вызвалась ехать в Афганистан машинистка Валентина Лахтеева. Спустя каких-то полтора месяца военная часть под Пули-Хумри, в которой работала девушка, подверглась обстрелу. Спасти Валентину не удалось. Чуть больше года прослужила в полевом госпитале под Северным Кундузом фельдшер Галина Шаклеина. Умерла женщина от злосчастного заражения крови. Спустя пару недель после выдачи направления из военкомата погибла уроженка Воронежа Татьяна Лыкова. Девушка была зачислена на прохождение службы в Кабуле секретарем «секретки», но ее жизнь оборвалась в подбитом самолете по пути в Джелалабад. В декабре 1985-го в неравном бою при отражении атаки на советскую колонну погибла прапорщик Галина Стрельченок. За считанные дни до демобилизации в горной реке утонула медсестра Татьяна Кузьмина, спасавшая афганского ребенка.
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