Простой способ избавиться от царапин под дверными ручками авто

Рано или поздно под дверной ручкой каждого автомобиля начинают появляться мелкие царапины. Они портят внешний вид любимой машины и способны раздосадовать даже самых стойких водителей. Предотвратить их появление очень сложно. И если подобное уже все-таки случилось, то важно знать, как и что нужно сделать для того, чтобы избавиться от царапин себе на радость.



Убрать царапины под ручками автомобиля можно самостоятельно и без особых проблем. Для того, чтобы сделать все на отлично, первым делом автомобиль необходимо хорошенько помыть, высушить, а также обезжирить (можно только сами ручки и место вокруг них). Для того, чтобы полностью убрать всю грязь и песок с лакокрасочного покрытия, рекомендуется использовать во время мойки специальные автомобильные шампуни. Благо выбор подобных средств на современном рынке очень широк. Для обезжиривания рекомендуется использовать специальные щетки, которые также продаются в автомобильных магазинах. Кроме того, опытные водители рекомендуют помыть ручки еще раз перед началом проведения реставрационных работ. Протерев место работы полотенцем из микрофибры можно браться за работу. Убираются царапины методом полировки. Для этого необходимо сначала нанести на дефектную поверхность полировочный состав.

Сделать это можно при помощи все того же полотенца из микрофибры. Когда состав окажется на поверхности, растираем его и начинаем полировать царапины повторяющимися движениями. После первого раза необходимо протереть место работы насухо и повторить процедуру еще 2-3 раза в зависимости от глубины царапин. Оценить успешность полировки поможет светодиодный фонарик. После окончания полировки рекомендуется защитить уязвимые места при помощи специальной пленки.Будет намного лучше. /Фото: yandex.ru.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: