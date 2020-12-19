Почему на советском номере автомобиля из «Кавказской пленницы» название Южно-Африканской Республики

Большинство людей на территории республик бывшего Советского Союза все еще должны хорошо помнить такой замечательный комедийный фильм Леонида Иовича Гайдая, как «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Не каждый при просмотре фильма обращал должно внимание на то, что на автомобиле Бывалого, Труса и Балбеса красуется весьма занятный номерной знак: 91-63 ЮАР. Что же он означает?
Автомобиль для фильма был выбран не просто так. /Фото: vk.com.
Леонид Гайдай был режиссером безусловно талантливым. Мало кто знает, однако Гайдай подобно своим голливудским коллегам обожал делать в фильмах различные забавные вещи, которые сегодня мы привыкли называть «пасхальными яйцами». Вот и автомобиль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» на котором ездила троица антагонистов, был не самым обычным. Еще менее обычным был его номер. Впрочем, конкретно в этом случае «провинился» не сам Леонид Иович, а Юрий Никулин.
Машина принадлежала Юрию Никулину. /Фото: travel-frogs.ru.
Дело в том, что во время съемок Гайдай хотел, чтобы Трус, Балбес и Бывалый ездили на каком-то ярком автомобиле. И такой нашелся, причем в гараже Никулина! Именно личный автомобиль всенародного любимца стал одним из немых героев комедийной ленты. Как несложно догадаться, номерной знак никто специально менять не стал. Зная все перечисленное выше, расшифровать надпись «ЮАР» для знающих людей не составит труда.
Крутой автомобиль даже по сегодняшний временам. /Фото: kp.ru.
Самом собой, «91-63 ЮАР» — это вовсе не Южно-Африканская Республика, как можно было бы подумать. Буква «Ю» присваивалась автомобилям, зарегистрированным в Подмосковье. Именно там проживал Юрий Никулин. Буква «А» давалась тем машинам, которые были зарегистрированы в 1960 году. Наконец, буква «Р» свидетельствовала о том, что авто является частной собственностью гражданина.
Таким образом, вспоминая один из эпизодов фильма, можно с уверенностью сказать, что Джабраил выполнил указание Саахова на все 120%! Кунаки, выбранные на похищение, были совсем «не из нашего района», а из Подмосковья.
Поручение Саахова было выполнено на 100%. /Фото: trinityquest.ru.
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