Дети первых советских руководителей на фронте, или Как служилось в армии «золотой молодежи»

В советский период социального равенства элитная партийная верхушка жила куда лучше большей части населения. Но если уж выпячивать такой факт, то не нужно забывать и о другом. С началом Великой Отечественной дети первых руководителей оказались на фронте. Воевали сталинские сыновья, отпрыски Хрущева, Берии и многие других. «Золотая молодежь», как бы сейчас сказали, в штабах не отсиживалась. Многие так и не вернулись домой, личным примером демонстрируя социальную справедливость.
Первые дети страны
Яков Джугашвили. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Свой долг Родине сполна отдали родные и приемный сыновья Сталина. Василий на фронте с 1942-го, сразу после окончания с отличием Качинской лётной школы. За 3 года службы на его счету 26 боевых вылетов и 5 сбитых самолётов противника. Завершал войну Василий Джугашвили участием в Берлинской наступательной операции. Яков Джугашвили был выпускником артиллерийской академии. На фронт попал через год после начала войны. За первый бой в июле 1941-го вместе с группой сослуживцев представлен к награде, но спустя несколько дней попал под Витебском в окружение и был пленен.
Проскитавшись два года по немецким лагерям, все же погиб под расстрелом. Однако приемный член семьи вождя Артём Сергеев утверждал, что Якова в немецком плену никогда не было, что погиб он в бою 1941-го, а информация о плене всего лишь провокация фашистских спецслужб. Неродной сталинский сын тоже отличился на передовой, начав службу в 1941 году с самых низов. Угодив в плен, сумел сбежать в партизанский отряд. Позже перешел линию фронта и участвовал в важнейших битвах в составе действующей армии. Артем Сергеев пережил 24 ранения, завершив войну командиром артбригады и кавалером престижных наград.
Околоскандальные домыслы о судьбе Хрущева
Леонид Хрущев. /Фото: i.pinimg.com
Леонид Хрущев был летчиком. Его машину подбили на самом старте - в 1941 году. Совершить удачную посадку пилоту не удалось, а тяжелое ранение при аварии надолго выбило его из строя. В 1943-м после возвращения на фонт, что тоже сопровождают нелицеприятные слухи, сын Хрущева погиб, но по некоторым версиям был расстрелян за сотрудничество с немцами. Прямых доказательства этому нет, но ходили слухи, что по этой причине Никита Сергеевич возненавидел Иосифа Виссарионовича.
Секретные войска Серго Берии
Сын Берии. /Фото: trpro.net
В первые военные дни сын Берии направлен добровольцем в разведшколу, откуда выпустился после ускоренных трёхмесячных курсов радиотехником. По заданию Генштаба отвечал за выполнение ряда ответственных засекреченных заданий в Иране, Курдистане и в составе Северо-Кавказской группы войск. С осени 1942-го состоял на учебе в военной академии, регулярно отзываясь для участия в разведоперациях. Удостоен ордена Красной Звезды за выполнение сверхважных поручений главнокомандующего.
Офицеры Чапаевы
Василий Чапаев с семьей. /Фото: smolbattle.ru
Военными офицерами отправились отстаивать родину и сыновья легендарного героя Гражданской Василия Чапаева. Александр Чапаев выбрал артиллерийское дело, пройдя всю войну. Осенью 1941-го, командуя артдивизионом, сражался под Москвой, где получил первое ранение. В 1942-м уже майор Чапаев возглавил артиллерийский полк. В июле 1943-го участвовал в легендарном танковом сражении у Прохоровки, отражая плотные атаки фашистов. Осенью стал командиром пушечной артбригады, отправившейся на передний край Прибалтийского фронта. В отчетах о штурме советскими войсками важного железнодорожного узла Полоцка в 1944-м в числе особо отличившихся назван артиллерист подполковник А. В. Чапаев.
Младший брат Александра - Аркадий Чапаев – до Великой Отечественной не дожил, но лётчиком стать успел. После окончания летной школы дослужился до командира звена тяжёлых бомбардировщиков. Будучи слушателем военно-воздушной академии помимо лётной практики занимался испытаниями авиатехники. В паре с Чкаловым разрабатывал новые схемы испытательных полетов. В 1939-м Аркадия направили на базу Борисоглебской школы летчиков сдавать практический экзамен по технике летного мастерства для перевода на второй курс. При выполнении зачётного полёта на высший пилотаж уже достаточно опытный пилот по невыясненным причинам не вывел свой И-16 из штопора.
Семейный подряд Микоян
Владимир Микоян (в центре). /Фото: img.wikireading.ru
Герой Советского Союза Степан Микоян был старшим сыном влиятельного партийного деятеля Анастаса Микояна. Заслуженный советский лётчик-испытатель в действующей армии с конца 1941 года, успел поучаствовать в обороне Москвы. Во время очередного боевого вылета его ошибочно сбил свой же истребитель, но несмотря на ранение, Микоян посадил машину. После выздоровления водил свой самолет в жаркие бои под Сталинградом, после переведен в столичную ПВО. К концу войны командовал звеном истребительного полка, а после победы 23 года продолжал испытывать боевые истребители. В общей сложности Степан Микоян налетал 3,5 тыс.часов, освоив 102 типа самолетов. В 1978-м назначен замом главного конструктора научно-производственной организации «Молния».
Его младший брат добился досрочного зачисления в авиационную школу после окончания 9 класса. На фронтах Великой Отечественной Владимир Микоян с 1942 года. Отбывая службу под Москвой, быстро освоил управление истребителями Як-1 и «Харрикейн». Но после нескольких боевых вылетов погиб в воздушном бою Сталинградской битвы.
В 1943 году воевать отправился третий Микоян – Алексей. Решив идти по стопам старших братьев, посвятил себя небу. Аттестат о среднем образовании он получил уже прошедшим войну заслуженным летчиком. Алексей Микоян в числе первых авиаторов освоил инновационные реактивные самолёты и стал первым советским лётчиком, сбившим ракету «земля-воздух».
Воспитанный Ворошиловым летчик Фрунзе
Фрунзе и Степан Микоян (слева направо). /Фото: itexts.net
Тимура Фрунзе после смерти родителей взял на воспитание на тот момент советский нарком по военно-морским делам Климент Ворошилов. В Красную армию Тимур пришел вместе со своим близким другом Степаном Микояном после окончания военной авиашколы. Летчик-истребитель успел совершил около десятка боевых вылетов, поучаствовать в трёх сражениях и сбить пару вражеских самолётов. 19 января 1942-го истребитель Фрунзе вступил в бой с группой немецких машин. После повреждения самолета товарища отвлек огонь на себя и был убит в результате прямого попадания снаряда. Посмертно удостоен звания Героя.
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