Как сражалась армия Золотой Орды

Распад империи Чингисхана во второй половине XIII века повлёк за собой образование нескольких государств, самое западное из которых - Золотая орда - жило по преимуществу набегами и сбором дани с зависимых земель. Именно поэтому ему была необходима сильная и эффективная армия.

Образованная великим ханом страна просуществовала в более или менее объединенном состоянии около 40 лет после его смерти, хотя и в это время распределенные между четырьмя сыновьями завоевателя земли были довольно самостоятельными. Расположенная на западе от родины монголов Половецкая степь досталась Джучи (1182-1227), старшему сыну Чингисхана.

Он умер в один год со своим родителем, поэтому фактическим основателем Золотой Орды стал его сын Батый (1209-1256), который подчинил русские княжества монголам. Хотя Русь полностью и не утратила независимость, князья были вынуждены выплачивать ордынцам дань, а хана называли царём (до монголо-татарского ига так именовали только императора Византии и Священной Римской империи).