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13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Звёзды музыки, спорта, кино и телевидения. Мы привыкли думать, что они всегда зарабатывают миллионы и живут на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая. Зачастую, так и происходит на самом деле, вот только, неумеренные расходы и страсть к роскоши, часто приводят таких знаменитостей к потере всего заработанного и банкротству. Узнайте из нашей подборки — кто из звёзд стал банкротом и кому из них удалось, в буквальном смысле, восстать из пепла.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

M.C. Hammer


Вне всякого сомнения, Вы когда-нибудь слышали песню «U Can’t Touch This». В начале 90-х, её исполнитель, M.C. Hammer, был одним из самых популярных артистов в мире, а его состояние оценивалось в 33 миллиона долларов. Рэппер очень любил роскошный образ жизни и тратил деньги просто как сумасшедший. Он купил дом за 12 миллионов (умопомрачительная сумма в 90-х), и содержал штат в 210 сотрудников. Не удивительно, что в 1996 году M.C. Hammer обанкротился. Финансовые трудности преследуют его до сих пор.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Мит Лоуф


Meat Loaf (Мясной рулет) — сценический псевдоним вокалиста Марвина Ли Адея. В 70-х он стал сверх-популярен после выхода альбома «Bat Out of Hell»? но к середине 80-х он потерял всё заработанное и объявил себя банкротом. Следует отметить, что невзгоды не сломали дух музыканта — в начале 90-х он опять выпустил очередной альбом-бестселлер Bat Out of Hell II: Back Into Hell, вернувший ему былую славу и состояние. Meat Loaf продолжает записывать музыку и сниматься в кино до сих пор.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Ким Бейсингер


Ким Бейсингер — успешная актриса и модель в 80-х и 90-х годах прошлого века. Многие помнят фильмы с её участием, но Ким была также известна своей расточительностью и экстравагантностью. Например, она купила… целый город Браселтон в штате Джорджия.
В 1993 году после того, как компания Main Line Pictures выдвинула против неё иск за отказ от участия в съёмках, Бейсингер была вынуждена объявить банкротство.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Майк Тайсон


Майкл Джерард Тайсон известен как самый молодой боксёр — обладатель чемпионских титулов в супер-тяжёлом весе по версии WBA, WBC и IBF. Во время свой спортивной карьеры он заработал около 400 млн. долларов. Тем не менее, несмотря на все спортивные достижения, в 2003 году он вынужден подать на банкротство. Все потому, что Тайсон вёл слишком роскошный образ жизни и пережил драматический развод. Всё это стоило ему состояния и, в итоге, обернулось долгом более 27 млн. долларов!

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Брендан Фрейзер


Брендан Фрейзер стал звездой после съёмок в фильме «Мумия». Несмотря на свою весьма успешную карьеру в Голливуде, он лишился практически всего после скандального развода. В итоге, различные судебные сборы и алименты заставили его подать на банкротство.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Дональд Трамп


Всем известно, что медиамагнат Дональд Трамп — один из самых богатых людей в мире. Он является президентом Trump Organization и основателем Trump Entertainment Resorts. Тем не менее, эти, казалось бы, могущественные корпорации, за время своего существования объявляли о банкротстве целых 4 раза!

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Синди Лопер


Синди Лопер была очень популярна в 80-х и записала тогда целую серию хитов. Но перед тем, как стать богатой и знаменитой, она тоже узнала, что такое банкротство, которое она была вынуждена объявить в 1981 году после судебного иска её бывшего менеджера.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Ларри Кинг


Ларри Кинг — великолепный комик, теле- и радио-ведущий. Но в 70-х у него был долг в 350000 долларов, из-за чего в 1978 году он был вынужден начать процедуру банкротства. Ларри до сих пор не любит вспоминать эту историю.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Майкл Джексон


Король поп-музыки, Майкл Джексон, родился 29 августа 1958 года и сделал головокружительную карьеру как певец, автор песен и актёр. Майкл жил настоящим королём и растратил все свои деньги на ведение соответствующего образа жизни. Он был вынужден начать процедуру банкротства в 2007 году, когда у него не было денег, чтобы погасить кредит за ранчо Neverland.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Памела Андерсон


Наверное, каждый знает Памелу Андерсон — знаменитую в 90-х модель и актрису. Но мало кому известно о том, что в 2009 году у неё возникли большие финансовые трудности, из-за долга в 800 тыс. долларов, которые она была должна строительной компании, построившей её дом в Малибу. Тогда Памела была вынуждена жить какое-то время в трейлере!

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Вилли Нельсон


Вилли Нельсон — живая легенда музыки кантри, миллионы людей во всём мире знают и любят его песни. Но он и он не по наслышке знает, что такое банкротство. Это произошло, когда правительство США обнаружило, что музыкант, в течение многих лет не платил никаких налогов. В результате, Вилли Нельсон должен был заплатить целых 16 млн. долларов, что и привело его к банкротству в 1990 году.

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Тони Брэкстон


Тони Брэкстон была одной из самых успешных женских звёзд музыки в 90-х годах. Казалось бы, что она должна быть очень богата, но это не так. Целых два раза — в 2010 и в 2013 году, Тони объявляла себя банкротом!

13 звёзд, ставших миллионерами, но затем обанкротившихся

Николас Кейдж


Даже Николас Кейдж едва не стал банкротом. Налоговая инспекция обнаружила, что он недоплатил 6 млн. долларов налогов. Из-за этого Николасу пришлось продать несколько домов, а до полного банкротства было рукой подать.

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