Обратная сторона славы Маколея Калкина: Почему звезда фильма «Один дома» пытался покончить с собой

Американский актер Маколей Калкин | Фото: oxvo.ru

Маколей Калкин с родителями и братом | Фото: biography-life.ru

ru Один из самых юных и самых успешных актеров Голливуда | Фото: kino-teatr.ru

Один из самых юных и самых успешных актеров Голливуда | Фото: aif.ru

Маколей Калкин и его брат Киран, 1992 | Фото: aif.ru

Маколей Калкин в фильме *Один дома*, 1990 | Фото: 24smi.org

Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru

Маколей Калкин в фильмах *Один дома*, 1990, и *Один дома-2*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Богатенький Ричи*, 1994 | Фото: 24smi.org

Американский актер Маколей Калкин | Фото: kino-teatr.ru

Один из самых юных и самых успешных актеров Голливуда | Фото: kino-teatr.ru

Маколей Калкин и Мила Кунис, 2009 | Фото: aif.ru

Актер пробовал свои силы и в качестве музыканта | Фото: ivona.bigmir.net

Внешность актера так изменилась, что в нем уже никто не узнавал звезду фильма *Один дома* | Фото: peopletalk.ru

Внешность актера так изменилась, что в нем уже никто не узнавал звезду фильма *Один дома* | Фото: filmpro.ru

Маколей Калкин в 2018 г. | Фото: aif.ru

Американский актер Маколей Калкин | Фото: film.ru

Маколей Калкин со своей девушкой Брендой | Фото: ru.hellomagazine.com, oxvo.ru

Актер в наши дни | Фото: the-flow.ru

Американский актер Маколей Калкин | Фото: bigpicture.ru