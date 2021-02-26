5 продуктов, которые выгоднее сделать самостоятельно, а не приобретать в магазине

Продукты в супермаркете покупать очень удобно: вооружились тележкой, выбрали нужные продукты, которые подходят по цене и по качеству и отправились оплачивать товар на кассу. Однако далеко не все позиции, представленные в магазине, выгодно покупать. Некоторые продукты гораздо дешевле сделать самостоятельно. Novate.ru рассказывает, что вы можете быстро приготовить на своей кухне, и сэкономить.
Продукт 1: Сахарная пудра
Сахарную пудру можно сделать в кофемолке
Далеко не вся выпечка получается действительно красивой после приготовления. Чтобы скрыть визуальные недостатки и придать десерту красивый, аккуратный внешний вид, повара рекомендуют использовать сахарную пудру. Если ее вдруг не оказалось на вашей кухне, не стоит хватать кошелек и бежать в магазин. Вы вполне можете сделать ее своими руками. Для этого возьмите кофемолку, засыпьте в нее сахар и потратьте на перемалывание две-три минуты. По истечению времени у вас будет готовая пудра для декора булочек, пирога или печенья.
Обратите внимание: Сахар может не до конца перемолоться. Чтобы кристаллики, которые остались, не попали на выпечку, предварительно просейте готовую пудру через сито.
Продукт 2: Шоколадная стружка
Шоколадная стружка часто используется для декора. / Фото: reznoy-palisad.ru
Для декора сладостей часто используется шоколадная стружка. Она не только выглядит очень красиво, но и придает готовому десерту неповторимый вкус. Конечно, ее можно купить в магазине, однако цена продукта не всегда радует. Если вы твердо решили, что стружка нужна вам для приготовления блюда, просто купите любой шоколад, который устраивает вас по вкусу или подходит по рецепту. Для измельчения используйте овощечистку – в этом случае вы получите аккуратные слайсы шоколада. Перед тем, как приступать к измельчению сладости, ее нужно заморозить – так с шоколадом будет гораздо проще работать. Впрочем, если вам нужна теплая стружка, то можете измельчить и теплую плитку. Для этого подержите ее в микроволновке примерно 10 секунд. Но не переборщите, иначе шоколад станет жидким.
Продукт 3: Ванильный экстракт
Для приготовления понадобятся стручки ванили и алкоголь. / Фото: econet.ru
Ванильный экстракт представляет собой спиртовую вытяжку из натуральных стручков ванили. Его принято добавлять в торты, пироги, печенье, тесто для булочек. Также экстракт принято использовать для ароматизации разнообразных десертов, например, мороженого или шоколада. Увы, цена не всегда доступная. Если не хотите тратить деньги на продукт, сделайте его самостоятельно в домашних условиях. По вкусу он ничем не будет отличаться от магазинного. Для приготовления экстракта вам понадобится всего несколько элементов: остро заточенный нож, стручок ванили, 30 мл алкоголя (чаще всего используется водка или ром).
Возьмите нож, вскройте каждый стручок ванили и аккуратно разрежьте напополам. Впрочем, эту процедуру проводить необязательно – самое главное, чтобы стручки были полностью залиты алкоголем. Положите смесь в выбранную емкость. Самый лучший вариант – посуда из темного стекла, чтобы продукт лучше и дольше хранился. Поставьте емкость в темное место и периодически взбалтывайте. О начале мацерации будет говорить изменение цвета водки: в первый день она будет светлой, а затем станет темнеть. Итоговый оттенок непосредственно зависит от изначальной пропорции ваниль-водка, но ориентироваться нужно на темно-коричневый цвет. Обычно, экстракт настаивают на протяжении месяца, но начинать использовать его для своих целей можно уже через 14 дней.
Продукт 4: Сахар с ароматизацией
Для ароматизации сахара используются травы, специи. / Фото: silikonmold.ru
Печенье, посыпанное клубничным сахаром, края бокала, украшенные белыми кристаликами со вкусом базилика…Представили, какой невероятный вкус и аромат будет присутствовать на кухне во время ваших кулинарных экспериментов? Конечно, многие хозяйки могут сказать, что это излишество и вполне можно обойтись обычной ванилью во время приготовления десертов. Однако мы выступаем за то, чтобы блюда были невероятно вкусными, ароматными, оригинальными и разнообразными, поэтому рассказываем, как готовить ароматизированный сахар в домашних условиях.
Самой популярной является ароматизация специями. Нужно взять один стакан белого сахара (он имеет менее сложный запах, чем коричневый, например), высыпать его в герметичный контейнер или закрывающийся полиэтиленовый пакет, добавить несколько чайных ложек выбранных пряностей. Можно использовать молотые, сухие специи или измельчить их самостоятельно до порошкообразного состояния. Можно отдавать предпочтение корице, кардамону, имбирю, мускатному ореху и даже добавлять какао – все зависит от ваших личных предпочтений и предназначения ароматизированного сахара. Далее необходимо тщательно смешать ингредиенты, закрыть контейнер крышкой и оставить на несколько дней, чтобы сахар успел впитать аромат пряностей.
Также можно использовать для ароматизации травы, например, розмарин, лаванду, мяту, базилик. Количество рассчитывается в зависимости от выбранной пряности. Еще один вариант – цедра лайма, лимона, апельсина или других цитрусовых. Применять можно только цветную часть кожуры. Вне зависимости от того, какой ингредиент вы будете использовать, цедру или травы, их нужно предварительно высушить, измельчить и только потом смешивать с сахаром.
Продукт 5: Орехово-шоколадная паста
Шоколадную пасту с орехами можно приготовить за 10-15 минут. / Фото: eda-menu.ru
Эта сладость по праву считается одной из самых любимых среди детей и взрослых. Магазины предлагают большой ассортимент, но не всегда получается выделить финансовые средства, так как она не входит в категорию продуктов первой необходимости. Если вам хочется ощутить тот самый вкус детства и есть полчаса свободного времени, советуем приготовить пасту самостоятельно. В этом случае вы точно будете уверены в ее качестве и отсутствии консервантов, красителей, вкусовых добавок.
Для приготовления вам понадобятся следующие продукты: сахарная пудра, обжаренный фундук, сливочное масло, какао, сухое молоко, сливки, ванилин, соль. Орехи нужно измельчить в кофемолке, а затем добавить все сухие ингредиенты (сахарную пудру, сухое молоко, соль, ванилин) и хорошо их перемешать. Следующий шаг – сливочное масло, а в конце – сливки. В результате масса становится текучей и зеркальной, а после нескольких часов в холодильнике загустевает и может использоваться для бутербродов, например. Как видите, все очень легко и просто. К процессу готовки даже можно привлечь детей, чтобы было веселее.
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