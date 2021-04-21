5 городов планеты, которые были построены с нуля за последние четверть века

В мире насчитываются миллионы самых разных городов. При этом большинство из них могут похвастаться долгой и насыщенной историей. Однако рост числа населения планеты и ряд других факторов неизбежно побуждают правительства стран начинать строительство новых населенных пунктов, и этот процесс продолжается и сегодня. Вашему вниманию 5 городов мира, которые были возведены с нуля за последние двадцать пять лет.
1. Гальштат, Китай
Азиатская копия старой австрийской деревушки. /Фото: wikipedia.org
Китай не просто строит новые города, что неудивительно, учитывая количество граждан в этом государстве. Есть у азиатов еще и любопытная привычка: нередко полностью скопировать населенные пункты старой Европы. Одним из самых молодых типичных примеров этого процесса можно считать город Гальштат, который является точным воспроизведением одноименной австрийской деревни.
Строительство нового города развернули в 2011 году, а общая стоимость проекта составила 940 миллионов долларов. Китайцы постарались на славу - совпадение с оригиналом абсолютное: по информации Novate.ru, чтобы добиться полной идентичности, строителям даже пришлось менять местный ландшафт. Гальштат является популярной достопримечательностью, хотя другие государства от практики копирования их городов явно не в восторге.
2. Нейпьидо, Мьянма
Молодая столица древнего государства. /Фото: cont.ws
История этого города могла бы даже не начаться, если бы правители Мьянмы не были столь верующими. Так, в начале двадцать первого века они внезапно постановили, что причиной бедности их государства является...неправильное расположение столицы по фэншую. Как минимум год ушел на поиск нового, правильного места для будущего сердца страны, а в 2002 году началось строительство города под названием Нейпьидо.
Новую столицу возвели всего за четыре года, а заселение началось и того раньше - еще в 2005-м. Правда, площадь Нейпьидо оказалась великоватой - несмотря на то, что там проживает около миллиона человек, улицы покажутся малозаселенными. Город имеет 4 зоны: жилую, для военных, район, где расположены государственные здания и зона отдыха.
3. Сонгдо, Южная Корея
Самый дорогостоящий город планеты. /Фото: architectural-review.com
Проект создания нового города появился в Южной Корее еще в середине девяностых годов, однако из-за проблем у застройщика начать реализацию смогли только в начале уже нового столетия. И строительство еще не окончено: его планируют завершить только к 2025 году. На сегодняшний же день проект обошелся уже в 35 миллиардов долларов, что делает город Сонгдо самым дорогим за всю историю мировой недвижимости.
Столь значительные финансовые вливания понадобились, чтобы сделать Сонгдо умным город. В нем внедрены инновационные системы и технологии, например, пневматический сбор мусора и повсеместно построенные подземные парковки. Кроме того по всему городу доступен высокоскоростной Интернет. Уникальным можно назвать и планирование Сонгдо: в любое место в нем можно добраться всего за четверть часа. На данный момент на территории города проживает 90 тысяч человек.
4. Экономический город короля Абдаллы, Саудовская Аравия
Пока еще неоконченный урбанизационный проект правителя Саудовской Аравии. /Фото: novosti-n.org
Увы, но порой даже самые перспективные города оказываются практически забытыми инвесторами и гражданами. Именно так и произошло с проектом экономического города Короля Абдаллы. Он планировался как мегаполис Саудовской Аравии для будущих поколений с комфортной инфраструктурой. Об этом объявил правитель страны Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в 2005 году. Однако и десять лет спустя, к моменту смерти короля город был застроен только на 15%. На сегодняшний день его, хоть и медленно, но продолжают строить, а количество населения при запланированных двух миллионах - всего семь тысяч.
5. Путраджайе, Малайзия
Самый молодой город Малайзии. /Фото: wikiway.com
Путраджайе был построен с нуля в Малайзии, а на сегодняшний день носит статус федерального административного центра государства. Город находится в 25 километрах к югу от Куала-Лумпура - столицы Малайзии. Именно когда Куала-Лумпур в девяностых годах оказался перенаселенным, власти решили построить Путраджайе. На сегодняшний день город является не только крупным населенным пунктом, ведь там проживают более ста тысяч человек, но и популярной достопримечательностью среди туристов.
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