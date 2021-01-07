14 забавных фото кошек, доказывающих, что у мурлык своя логика

Кошки спят в среднем шестнадцать часов в день. Это абсолютно нормально — это их физическая особенность. Интересно другие: где они спят? Всё дело в том, что наши пушистенькие любимчики могут делать это в самых странных местах. Они могут выбрать в качестве своего царского ложа террариум, кастрюлю, коробку, вазу, множество других, абсолютно неподходящих для сна объектов (на ваш субъективный взгляд). Самые забавные места, которые избирали кошки для того, чтобы погрузиться в царство Морфея, далее в обзоре.
Владельцы этих усатых-полосатых деспотов с недоумением констатируют, что коты будут спать где угодно, но только не там где положено. То есть совсем не в тех столь прекрасных, абсолютно новых, супер-пупер удобных и невероятно стильных кроватях для кошек, которые мы специально для них, любимых, приобрели за немалые деньги.
Кошка залезла в кукольный домик и фактически воспользовалась тамошней кроватью.
Возникает справедливый вопрос: означает ли это, что вы потратили деньги на кошачий домик и постельку зря? К сожалению, да, целиком и полностью абсолютно зря!
Мама, он спит в моей кроватке!!!
А вот твои старые джинсы, картонная подставка для стаканчиков с кофе из ближайшей забегаловки, тот веганский хипстерский коврик, который тебе подарили на работе и ты не знал куда его деть... Вот оно! Идеальное, а главное бесплатное место для сна. Так что свои деньги вы могли бы потратить с гораздо большей пользой. Коты всё равно спят где угодно, но не там где им следует.
Дорогая новая кровать не в счёт! Упавшая на пол кухонная салфетка самое то!
Зачем покупать кошачьи лежаки? Бумажный пакет однозначно лучше!
Микель Дельгадо, докторант по поведению животных в Школе ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, рассказал массу интересного об особенностях сна кошек. Специалист говорит: «Дело в том, что как хищники кошки, как правило, много работают и крепко спят».
У этой кошки три кровати, но она спит здесь.
Вот оно счастье!
Режим кошачьего сна очень сильно отличается от нашего. «Кошки всегда спят большое количество часов, днём и ночью, но короткими перебежками. Люди же просто спят всю ночь. Всё за раз, так сказать». В общей сложности коты тратят на сон от двенадцати до шестнадцати часов в сутки. Это количество отдыха помогает им сохранить силы и энергию для самого важного, что им нужно — для охоты.
Кажется, я потратил деньги на кошачье дерево совершенно зря.
Микель также объяснил, что большинство кошек так много спят в течение дня, поскольку их людей нет дома. Ведь когда хозяева дома, их активная среда поддерживает у кошек возбуждение нервной системы.
Тот случай, когда деньги потрачены неэффективно.
«Предоставление кошке подоконника, паззлов с едой, горшка с кошачьей травой, и прочих безопасных игрушек для одиночной игры может помочь сохранить её активность, когда вас нет», - сказал эксперт.
Потратил 10 минут на поиски своего кота, прежде чем лечь спать, потом нашёл его спящим в сковородке.
Моя кошка недавно спала на моих штанах на нижней полке нашего шкафа, поэтому я попросил жену сдвинуть штаны и поставить туда кошачью кровать. Ответ кошки.
Три месяца мы строили для кошки этот прекрасный отапливаемый домик. Выражение её мордочки, когда мы его презентовали.
К тому же, кошки могут спать во всех этих странных местах благодаря тому, что они засыпают намного легче, чем мы. Кроме того, они также более гибкие, поэтому могут вписаться в пространство, которое нам ни при каких условиях не покажется удобным.
В доме пять спальных мест и десять стульев. Он сидит на яйцах.
Кошачья логика часто выходит за рамки реальности.
Микель объяснил, что некоторые из этих пространств могут «дать кошкам чувство безопасности или возможность видеть, что происходит в их среде». Потому что, хотя мы фокусируемся на кошках как на безобидных пушистиках, они всё же также являются хищниками. Поэтому им необходимо знать, что происходит вокруг них.
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