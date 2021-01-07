14 забавных фото кошек, доказывающих, что у мурлык своя логика

Кошка залезла в кукольный домик и фактически воспользовалась тамошней кроватью .

Мама, он спит в моей кроватке!!!

Дорогая новая кровать не в счёт! Упавшая на пол кухонная салфетка самое то!

Зачем покупать кошачьи лежаки? Бумажный пакет однозначно лучше!

У этой кошки три кровати, но она спит здесь.

Вот оно счастье!

Кажется, я потратил деньги на кошачье дерево совершенно зря.

Тот случай, когда деньги потрачены неэффективно.

Потратил 10 минут на поиски своего кота, прежде чем лечь спать, потом нашёл его спящим в сковородке.

Моя кошка недавно спала на моих штанах на нижней полке нашего шкафа, поэтому я попросил жену сдвинуть штаны и поставить туда кошачью кровать. Ответ кошки.

Три месяца мы строили для кошки этот прекрасный отапливаемый домик. Выражение её мордочки, когда мы его презентовали.

В доме пять спальных мест и десять стульев. Он сидит на яйцах.

Кошачья логика часто выходит за рамки реальности.