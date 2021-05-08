Что съесть на перекус без вреда для фигуры: 5 вкусных и полезных блюд

В суете современных будней большинство их нас попросту забывает или же не успевает полноценно поесть, поэтому зачастую в такие моменты мы привыкли перекусывать на ходу всем тем, что попадётся под руку. Но всё же не стоит забывать о том, что еда влияет на наше здоровье и образ жизни в целом. Поэтому, дабы сохранить организм в ценности и сохранности, лучше найти время на правильный перекус, который никак не навредит даже фигуре.
1. Пряный йогурт с орешками
Очень вкусный йогурт. \ Фото: natigemilk.com.
Кисломолочные продукты – отличный вариант для перекуса в любое время года и суток. Но как правило, магазинные йогурты с подсластителями и искусственными наполнителями – не то, чего бы хотелось душе. Но что мешает приготовить вкусный и полезный йогурт самостоятельно?
Ингредиенты:
• Йогурт натуральный - 1 бутылка/стакан (0,5 или 0,7 л);
• Кардамон молотый - 1 щепотка;
• Орех мускатный молотый - 1 щепотка;
• Корица молотая - 1 щепотка;
• Сахар/мёд - по вкусу;
• Орехи - 1-2 горсти.
Отличный вариант для перекуса. \ Фото: gustarte.ro.
Способ приготовления:
• Сито накрыть марлей;
• Перелить туда йогурт;
• И оставить стекать при комнатной температуре;
• В мисочке смешать корицу, мускатный орех и кардамон с мёдом или сахаром;
• Получившейся смесью заправить стёкший в миску йогурт;
• Тщательно перемешать;
• Разлить по стаканам;
• Сверху посыпать измельчёнными орехами (при желании можно их подсушить).
2. Фаршированные яйца
Фаршированные яйца. \ Фото: pinterest.es.
Что может быть проще простого в приготовлении? Конечно же отварные яйца. Но что если столь скучное блюдо разбавить йогуртовыми нотками, приправленными смесью перцев и горчицы?
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Йогурт натуральный - 2-3 ст.л;
• Уксус яблочный (можно заменить соком лимона) - 1 ч.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Горчица - 1 ч.л;
• Чили молотый - 0,5 ч.л;
• Перец молотый чёрный - на кончике ножа;
• Перец кайенский - на кончике ножа;
• Соль - по вкусу;
• Паприка молотая - по вкусу (для посыпки сверху).
Яйца, фаршированные йогуртом. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Обдать холодной водой;
• Дать остыть и очистить;
• Разрезать на две равные части;
• Желтки переложить в пиалу;
• Размять вилкой;
• Добавить йогурт, укус (или лимонный сок), горчицу, смесь перцев, мёд и соль;
• Тщательно перемешать;
• Получившейся начинкой нафаршировать яйца;
• Перед подачей посыпать паприкой.
3. Креветки со шпинатом
Креветки со шпинатом. \ Фото: recipe-catalog.ru.
Ещё одно блюдо, которым можно запросто насытиться без чувства тяжести – жареные креветки со шпинатом.
Ингредиенты:
• Креветки очищенные - 200-250 г;
• Шпинат - 1 большой пучок;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Масло растительное - 5-6 ст.л;
• Имбирь тёртый - 1,5 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Перец чили молотый - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Семена горчицы - 1-2 ч.л.
Жаренные креветки. \ Фото: hva.be.
• Шпинат тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Дать хорошенько стечь;
• После просушить на бумажных полотенцах;
• Масло разогреть на сковороде;
• Добавить зубчики чеснока;
• И выложить шпинат;
• Готовить 3-4 минуты, периодически помешивая;
• Затем выложить креветки;
• Готовить 3-4 минуты;
• Затем добавить нарезанные кубиком (очищенные от шкурки) помидоры;
• Готовить до золотистой корочки со всех сторон;
• В миске смешать тёртый имбирь, зёрна горчицы, мёд, перец, соль и ложку масла;
• Перемешать хорошенько;
• Получившейся смесью заправить креветки и подавать к столу.
4. Хумус на скорую руку
Хумус. \ Фото: beardychef.com.
В последнее время хумус пользуется огромной популярностью по всему миру не только у веганов, а и у обычных людей, которые привыкли пробовать что-то новое, вкусное и полезное. Кстати, приготовить его можно гораздо быстрее, чем вы думаете, достаточно «вооружиться» баночкой консервированного нута.
Ингредиенты:
• Нут консервированный - 1 банка;
• Вода - 5 ст.л;
• Сок лимона - 0,5 стакана;
• Паста из кунжута - 0,5 стакана;
• Масло оливковое - 3 ст.л;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок;
• Семена тыквы - 1 горсть.
Хумус на скорую руку. \ Фото: milaclub.com.
Способ приготовления:
• Нут откинуть на дуршлаг и дать жидкости хорошенько стечь;
• Петрушку тщательно вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Зубчики чеснока произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера вместе с петрушкой, пастой и нутом;
• Добавить воду, лимонный сок, соль и специи;
• Перебить до однородной массы;
• Получившийся хумус переложить в миску;
• Перед подачей украсить семечками тыквы.
5. Салат из тунца
Тунец с помидорами. \ Фото: google.com.ua.
А вот блюдо из тунца поможет не только утолить чувство голода на несколько часов, а и насытить организм энергией и полезными веществами.
Ингредиенты:
• Тунец консервированный - 1 банка;
• Сливочное масло - 3 ст.л;
• Белое вино - 1 ст.л;
• Лимон - 1 шт;
• Орех мускатный - 0,5 ч.л;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Помидоры среднего размера - 3 шт;
• Лук репчатый красный маленький - 1 шт;
• Лук зелёный - 3-4 пера;
• Оливковое масло - по вкусу.
Салат с тунцом. \ фото: sytayasemya.ru.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Нарезать полукольцами;
• Зелёный и репчатый лук мелко нашинковать;
• Масло растопить и смешать с вином;
• Заправить получившейся смесью лук;
• Тунец переложить в миску;
• Полить соком одного лимона;
• Оливковое масло смешать со специями и солью;
• Добавить к тунцу;
• Аккуратно перемешать;
• Сверху выложить помидоры;
• Дать настояться 10-15 минут;
• При желании перед подачей посыпать свежей зеленью.
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