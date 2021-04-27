С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Полезное применение кипятка в быту

Мы привыкли, что вода всегда с нами. Мы моемся, готовим пищу, моем полы и пьем ее, но многие даже не в курсе, что кипяченая вода имеет еще очень много полезных функций. В статье мы расскажем вам, как еще можно использовать кипяченую воду в хозяйстве.

1. Удалить пятна на ковре или ткани


 Пятна на коврах, тканях можно очень легко удалить при помощи кипятка. Только вам понадобится очень горячая вода, только вскипяченная. Можно опустить вещь в кастрюлю или вылить воду на ковер.
Полезное применение кипятка в быту

2. Очистить разделочную доску



 Разделочная доска – это предмет, на котором распространяются микробы. Когда вы режете по ней ножом, то остаются микроскопические трещины, в которые и попадают остатки пищи. Чтобы точно очистить доску, облейте ее кипятком, и все бактерии погибнут.
Полезное применение кипятка в быту

3. Разморозить продукты 


Микроволновая печь хорошо размораживает продукты, но некоторые из них могут испортиться. Например, ягоды или овощи просто станут однородной кашей, а мясо потеряет все свои вкусовые качества. Можно просто взять нужный продукт и опустить его в кипящую воду на несколько секунд.
Полезное применение кипятка в быту

4. Очистить слив 


Чтобы очистить слив, необходимо вылить кипящую воду прямо в основание. Но подойдет такой способ очистки только в случае металлических труб, если они выполнены из ПВХ, то кипяток повредит всю сантехнику.

Полезное применение кипятка в быту

5. Очистить водосточные желоба 


Очистка водосточных труб – это обязательное занятие всех собственников частного дома. Но иногда они все же могут засоряться, например, после сильного ветра. Чтобы не повредить трубы и одновременно очистить их, можно использовать несколько литров горячей воды. Благодаря высокой температуре, трубы расширяются и весь мусор выходит наружу.
Полезное применение кипятка в быту

6. Избавиться от сорняков 


Сорняки – это трава, которая растет даже слишком быстро. Чтобы ее искоренить на долгое время, можно использовать кипяток. Просто полейте те места, в которых они растут, только не повредите рядом растущие декоративные растения.
Полезное применение кипятка в быту

7. Использовать во время простуды 


Очень часто кипяток используют в качестве лечения против насморка или заложенности носа. Для этого нужно воду вскипятить и перелить немного в глубокую емкость. Накрыть себя полотенцем или простыней, посидеть под кипятком несколько минут. Только не опускайте голову слишком близко к кипятку, иначе можно получить ожог.
Полезное применение кипятка в быту

8. Удалить жирные пятна 


Масло очень сильно въедается в основание, что усложняет процесс уборки. Чтобы удалить его с ковра или других поверхностей, можно налить на него немного кипятка. Некоторые пятна отойдут очень быстро, другим понадобится механическое воздействие щеткой.
Полезное применение кипятка в быту

9. Приготовить воду для питья 


Питьевая вода должна быть пригодна для употребления. Иногда бывает такое, что водосточные трубы загрязняются, тем самым эту воду нельзя пить. Можно взять любую воду и очистить ее от грязи и микробов, для этого ее нужно просто хорошо вскипятить. Желательно делать это не менее 3-5 минут, чтобы точно избавиться от любых микробов.
Полезное применение кипятка в быту

10. Сделать «фейерверк» 


И в заключение предлагаем вам немного поиграть с водой. Чтобы устроить настоящий фейерверк со снегом, можно взять горячую воду и подкинуть ее вверх на улице. Только сработает фокус при отрицательной температуре на улице.
Полезное применение кипятка в быту

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Кто бы мог подумать, что кипяченая вода имеет столько функций. Раньше не было столько химических средств и моющих препаратов, в хозяйстве была только горячая вода и иногда сода.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Кипятокводаприменение
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Барабанов в дебютном матче за «Сан-Хосе» установил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

Читать
В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по выкупу Мирзова
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

В «Химках» рассказали о переговорах со «Спартаком» по выкупу Мирзова

«Это очень непростое время». Доннарумма – о матче с «Лацио»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Это очень непростое время». Доннарумма – о матче с «Лацио»

ЦСКА поздравил Щенникова с 30-летием
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

ЦСКА поздравил Щенникова с 30-летием

Хусаинов: «Удар Ахметова был не просто хамский, а суперхамский. Соболев мог вообще закончить с футболом»
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Хусаинов: «Удар Ахметова был не просто хамский, а суперхамский. Соболев мог вообще закончить с футболом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал красную карточку полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против «Спартака» (0:1) ...
Ключи к уверенной победе: лучшие моменты пятого матча «Авангарда» и ЦСКА
Материал, выбранный редакторами МиртесенОмск

Ключи к уверенной победе: лучшие моменты пятого матча «Авангарда» и ЦСКА

Что произошло после матча Россия - США
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Что произошло после матча Россия - США

Как выбрать проточный водонагреватель?
Материал, выбранный редакторами МиртесенSwjournal

Как выбрать проточный водонагреватель?

В Твери прошёл 2-й этап Чемпионата Тверской области по мотоджимхане
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

В Твери прошёл 2-й этап Чемпионата Тверской области по мотоджимхане

«Лестер» - «Кристал Пэлас» - 2:1. Обзор матча и видео голов
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

«Лестер» - «Кристал Пэлас» - 2:1. Обзор матча и видео голов

Доннарумма — о матче с «Лацио»: «Непростое время»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Доннарумма — о матче с «Лацио»: «Непростое время»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма после поражения в матче 33-го тура серии А с «Лацио» (0:3) в своем Twitter обратился к болельщикам...
В России отберут боксеров, способных удивить Европу. Полсотни регионов представили своих кандидатов
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В России отберут боксеров, способных удивить Европу. Полсотни регионов представили своих кандидатов

Нападающий сборной России Мирошниченко признан игроком дня на ЮЧМ-2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Нападающий сборной России Мирошниченко признан игроком дня на ЮЧМ-2021

Южноуральские стройотрядовцы стали одними из лучших на международном турнире
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Южноуральские стройотрядовцы стали одними из лучших на международном турнире

«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов. Мадридцы ни разу не обыгрывали соперника в официальных поединках
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов. Мадридцы ни разу не обыгрывали соперника в официальных поединках

Источник: Вилков предложил штрафовать тренеров за критику судей, но к нему самому есть вопросы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Источник: Вилков предложил штрафовать тренеров за критику судей, но к нему самому есть вопросы

«Гордость и слава!». Губерниев – о победе сборной России над США
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Гордость и слава!». Губерниев – о победе сборной России над США

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной России в рамках ЮЧМ-2021 над США.  Сборная России в овертайме обыграла команду ...
Ибрагимович и Лукаку понесли наказание за стычку в матче Кубка Италии
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Ибрагимович и Лукаку понесли наказание за стычку в матче Кубка Италии

Появилось видео из раздевалки сборной России после победы над США
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Появилось видео из раздевалки сборной России после победы над США

Эффектное возвращение: как сборная России отыгралась с 1:5 и победила США в овертайме на ЮЧМ-2021 по хоккею
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Эффектное возвращение: как сборная России отыгралась с 1:5 и победила США в овертайме на ЮЧМ-2021 по хоккею

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в "Лидс Юнайтед"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в "Лидс Юнайтед"

Видео из раздевалки сборной России после невероятной победы над США
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Видео из раздевалки сборной России после невероятной победы над США

«Думаешь, что сейчас можно отобрать мяч — одно движение и мяч куда-то исчезает». Минчев — об игре против Марадоны
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

«Думаешь, что сейчас можно отобрать мяч — одно движение и мяч куда-то исчезает». Минчев — об игре против Марадоны

Андрей Назаров: Не пожалел, что проснулся в четыре утра и посмотрел игру сборной России
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

Андрей Назаров: Не пожалел, что проснулся в четыре утра и посмотрел игру сборной России

Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Капризов признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ

Сильнейшие команды региона отправятся в Хибины бороться за Кубок «BIGWOOD» по юкигассен
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сильнейшие команды региона отправятся в Хибины бороться за Кубок «BIGWOOD» по юкигассен

Кевин Лав совершил курьезную потерю при вводе мяча из-за лицевой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт 1 | Все виды спорта и статистика

Кевин Лав совершил курьезную потерю при вводе мяча из-за лицевой

Ветераны ФК «Газовик» на матче в честь 45-летия Клуба
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Ветераны ФК «Газовик» на матче в честь 45-летия Клуба

Иван Мирошниченко признан игроком дня на юниорском ЧМ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпорт-Экспресс

Иван Мирошниченко признан игроком дня на юниорском ЧМ

Английский "Лидс" провел переговоры с агентом вингера "Рубина" Кварацхелии
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Английский "Лидс" провел переговоры с агентом вингера "Рубина" Кварацхелии

В столице запустили информационный сервис с графиком отключения горячей воды
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

В столице запустили информационный сервис с графиком отключения горячей воды

«Упустили нити игры». Беренс – о матче с Россией
Материал, выбранный редакторами МиртесенПЛЕЙМЕЙКЕР

«Упустили нити игры». Беренс – о матче с Россией

"Лидс" провел переговоры с игроком "Рубина"
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

"Лидс" провел переговоры с игроком "Рубина"

Российский камбэк в Техасе.
Материал, выбранный редакторами МиртесенНе только о футболе

Российский камбэк в Техасе.

1

Картина дня

наверх