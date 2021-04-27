Полезное применение кипятка в быту

Мы привыкли, что вода всегда с нами. Мы моемся, готовим пищу, моем полы и пьем ее, но многие даже не в курсе, что кипяченая вода имеет еще очень много полезных функций. В статье мы расскажем вам, как еще можно использовать кипяченую воду в хозяйстве.



1. Удалить пятна на ковре или ткани

2. Очистить разделочную доску

3. Разморозить продукты

4. Очистить слив

5. Очистить водосточные желоба

6. Избавиться от сорняков

7. Использовать во время простуды

8. Удалить жирные пятна

9. Приготовить воду для питья

10. Сделать «фейерверк»

Пятна на коврах, тканях можно очень легко удалить при помощи кипятка. Только вам понадобится очень горячая вода, только вскипяченная. Можно опустить вещь в кастрюлю или вылить воду на ковер.Разделочная доска – это предмет, на котором распространяются микробы. Когда вы режете по ней ножом, то остаются микроскопические трещины, в которые и попадают остатки пищи. Чтобы точно очистить доску, облейте ее кипятком, и все бактерии погибнут.Микроволновая печь хорошо размораживает продукты, но некоторые из них могут испортиться. Например, ягоды или овощи просто станут однородной кашей, а мясо потеряет все свои вкусовые качества. Можно просто взять нужный продукт и опустить его в кипящую воду на несколько секунд.Чтобы очистить слив, необходимо вылить кипящую воду прямо в основание. Но подойдет такой способ очистки только в случае металлических труб, если они выполнены из ПВХ, то кипяток повредит всю сантехнику.Очистка водосточных труб – это обязательное занятие всех собственников частного дома. Но иногда они все же могут засоряться, например, после сильного ветра. Чтобы не повредить трубы и одновременно очистить их, можно использовать несколько литров горячей воды. Благодаря высокой температуре, трубы расширяются и весь мусор выходит наружу.Сорняки – это трава, которая растет даже слишком быстро. Чтобы ее искоренить на долгое время, можно использовать кипяток. Просто полейте те места, в которых они растут, только не повредите рядом растущие декоративные растения.Очень часто кипяток используют в качестве лечения против насморка или заложенности носа. Для этого нужно воду вскипятить и перелить немного в глубокую емкость. Накрыть себя полотенцем или простыней, посидеть под кипятком несколько минут. Только не опускайте голову слишком близко к кипятку, иначе можно получить ожог.Масло очень сильно въедается в основание, что усложняет процесс уборки. Чтобы удалить его с ковра или других поверхностей, можно налить на него немного кипятка. Некоторые пятна отойдут очень быстро, другим понадобится механическое воздействие щеткой.Питьевая вода должна быть пригодна для употребления. Иногда бывает такое, что водосточные трубы загрязняются, тем самым эту воду нельзя пить. Можно взять любую воду и очистить ее от грязи и микробов, для этого ее нужно просто хорошо вскипятить. Желательно делать это не менее 3-5 минут, чтобы точно избавиться от любых микробов.И в заключение предлагаем вам немного поиграть с водой. Чтобы устроить настоящий фейерверк со снегом, можно взять горячую воду и подкинуть ее вверх на улице. Только сработает фокус при отрицательной температуре на улице.все фотографии взяты с открытых ресурсов.Кто бы мог подумать, что кипяченая вода имеет столько функций. Раньше не было столько химических средств и моющих препаратов, в хозяйстве была только горячая вода и иногда сода.