Астрономический потолок, золотой трон и другие знаковые произведения искусства Древнего Египта, по к

Египетская цивилизация всегда считалась самой таинственной, богатой и процветающей среди всех, что когда-либо существовали. Её скульптура, архитектура и другие предметы искусства и не только считались культовыми, начиная от сфинкса с его фантастическими загадками и заканчивая пирамидами, что буквально тянутся ввысь. Однако существуют и гораздо более интересные египетские артефакты, о которых известно далеко не каждому человеку.
1. Гробница Тутанхамона
Саркофаг Тутанхамона.
Место захоронения Тутанхамона намного меньше любых других королевских гробниц, но это никак не умаляет его вклада в историю. Те артефакты и предметы древнего мира, что были найдены в ней, помогли современным историкам лучше понять и ближе изучить древнюю египетскую эпоху. В ходе раскопок этой гробницы было обнаружено множество интересных вещей, в том числе и золотую маску царя, а также его трон. Поскольку процесс раскопок длился долго и проводился максимально аккуратно и кропотливо, археологам удалось извлечь из неё более трёх тысяч артефактов. Сам же саркофаг был уникален в своём роде хотя бы потому, что мумия в нём практически не повредилась со временем.
2. Трон Тутанхамона
Золотой трон Тутанхамона.
Говард Картер, будучи одним из археологов, которые в 1922 году проводили раскопки гробницы Тутанхамона в Долине Царей, обнаружил, пожалуй, самую важную находку того времени – королевский трон. Примечательно, что гробница этого царя и по сей день считается знаковой, ведь, согласно историческим исследованиям, она практически не была разграблена. Сам же трон стал воплощением королевской власти и того уважения, что испытывали подданные по отношению к своему правителю. Искусно сделанное, это произведение искусства, созданное руками древнеегипетских мастеров, даже спустя три тысячи лет не утратило своей красоты, не потускнело и не испортилось со временем.
Основа трона выполнена из золота, украшенного цветными стёклами, что формируют мозаику, сродни византийской. Кроме того, он дополнен целой россыпью драгоценных камней. На спинке трона выгравирована сцена из повседневной жизни царя. Она изображает Тутанхамона, сидящего на троне, и его жену Анхесенамон, которая втирает масла в его напряженные плечи. Если внимательно присмотреться к их изображениям, то можно обнаружить парные браслеты из золота на лодыжках, что считались символом брака в Египте.
3. Книга мёртвых
Книга мёртвых.
Этот манускрипт представлял собой сборник погребальных египетских текстов, которым охотно пользовались в период Нового царства (примерно с 1550 года до нашей эры и до 50 года до нашей эры). Изначально, в правильном переводе с египетского, её название означало «Книгу Вознесения», поскольку в ней содержались тексты «о выходе к свету дня». Книга содержит в себе тексты, которые описывают путь мёртвого человека через Дуат – египетское царство мёртвых, а также которые помогают обрести мир после смерти. Эти тексты были тесно связаны с «Текстами Саркофагов» и «Текстами пирамид» в частности, которые прежде располагались на различных предметах, а не на папирусе.
4. Золотое Древо Жизни
Золотое Древо Жизни.
Жители Древнего Египта свято верили в символизм некоторых вещей, в частности тех, которые были изображены на этой картине. Восток на ней изображен как место зарождения жизни, ведь именно там восходит солнце. Запад – это место смерти, ведь там солнце скрывается за горизонтом. Древние египтяне верили, что солнце не просто скрывается на небосклоне, а за ночь успевает пройти через мир мёртвых прежде, чем появиться на востоке на следующий день. Птицы на древе изображают все жизненные этапы, которые, как и полагается, обращены в сторону востока. Кроме одной пташки, которая устремилась на запад, ведь она является символом смерти и старости. Эта яркая, броская, уникальная картина несёт в себе древнее послание, а также может похвастаться необычным сочетанием красок.
5. Бюст Нефертити
Бюст Нефертити.
Считается, что бюст царицы был сделан примерно в 1340 году до нашей эры, в то же время, когда была создана статуя Эхнатона. Бюст создавался из цельного куска известняка, а также может похвастаться внушительным весом в более чем двадцать килограмм. Идея создания чего-то, что напоминало бы о королевской особе, частенько просматривалась в находках из Египта. Однако этот бюст является исключительным благодаря тому, что передает удивительно точные изображения и черты царицы. Поскольку находка хорошо сохранилась, то на ней можно увидеть аккуратные скулы Нефертити, волевую челюсть, резкий и острый нос и многое другое. Основная часть бюста была покрыта штукатуркой из гипса, после чего была окрашена красками, благодаря чему и получилось такое удивительное сходство с царицей. Кроме того, бюст демонстрирует ещё и корону царицы, её алые губы, любимые украшения и, конечно же, смугловатую кожу. Глаза Нефертити были украшены драгоценными камнями и залиты пчелиным воском.
6. Канопические вазы
Канопические вазы.
Такие вазы использовались в Древнем Египте во время процесса мумификации, ведь в них хранили органы усопшего. Для каждого человеческого органа, соответственно, была предназначена своя ваза. Создавались они либо из керамогранита, либо вырезались умельцами из цельного куска известняка. Канопические вазы использовались в период Старого царства и до правления царя Птолемея, после чего органы оборачивались в ткани и хранились вместе с телом. Название «канопический» ранее ошибочно позволяло идентифицировать эти вазы как часть легенды о городе Канопе. В основном такие вазы имели гравировку и простую, удобную крышку. В период Среднего царства гравюры стали более изысканными, а крышки делались в форме голов людей. Чуть позже, во время правления девятнадцатой династии, крышки обзавелись формами Гора и его детей.
7. Папирусы
Папирус.
Современное слово «бумага» тянется своими историческими корнями именно к папирусу – растению, что произрастало в дельте Нила, и из сердцевины которого она и производилась. Историками и археологами были найдены даже папирусные рулоны-гиганты, длина которых достигала до десяти метров. Метод создания папирусной бумаги был какое-то время неизвестен, пока не был открыт в 1940-х годах. Истории, нарисованные на папирусе, частенько изображают картинки из повседневной жизни египтян того времени, демонстрируют научные и религиозные зарисовки. Надписи, которые использовались на папирусе, в конечном итоге положили начало двум основным видам письма – арабскому и римскому.
8. Статуэтка Хеопса
Статуэтка Хеопса.
Эта статуэтка была найдена в 1903 году археологом В. Петри в городе Абидосе. Она достаточно небольшая, всего около семи сантиметром в высоту, однако хорошо сохранилась до наших времен. Настолько, что можно различить черты лица царя, изображенного на этой статуэтке. На голове у фараона – его корона, а в руках он сжимает ничто иное, как опахало. Оригинальные гравюры и завитки-картуши, а также изображение Гора, которое едва различимо на уровне ног правителя, придаёт ему поистине богоподобный статус, который был присущ всем фараонам. Сегодня эта статуэтка хранится и выставляется в египетском музее в Каире.
9. Статуя Клеопатры VII Филопатор
Как могла выглядеть царица Египта.
Этот артефакт считается одним из самых ценных во всём Египте, поскольку представляет собой достаточно детальное изображение последней царицы. Она принадлежит к семи известным статуям, которые изображают правителей Египта. Сама же Клеопатра принадлежала к роду Птолемеев, которые славились своей жестокостью. Убийство матерей, отцов и детей было нормой для этой семьи, и Клеопатра не стала исключением из этого правила, ведь, стремясь к власти, она также погубила нескольких своих кровных родственников. Её изображали как величественную египтянку, вероятно для того, чтобы напоминать римлянам о её родословной, однако её лицо было вырезано в греко-римском стиле. Статуя известна благодаря тройному урею (кобре), которая оплетает голову и лоб царицы. Статуя плохо сохранилась в современности: в области лодыжек она была повреждена, однако современные умельцы воссоздали их с другого материала.
Изображение Клеопатры VII Филопатор.
10. Астрономический потолок гробницы Сенмута
Астрономический потолок гробницы Сенмута.
Сенмут был выдающимся архитектором, который спроектировал гробницу Хатшепсут. Впрочем, его место захоронения такое же впечатляющее, как и его работы. Главная его особенность – в карте галактики на потолке, что является первой в своём роде. Состоит она из двух основных частей: северного и южного полушарий соответственно. На севере хорошо видны египетские лунные циклы, а также известные в то время созвездия. Южное полушарие изображает звезды и планеты, которые можно увидеть на небосклоне. Самое интересное, что в этой картине галактики изображение планеты Марс отсутствует.
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