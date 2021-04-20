Растения отпугивающие грызунов – крыс и мышей

Природа мудро регулирует численность всего живого на земле, если человек не вмешивается в ее таинства. Покупая земельный участок, мы часто не подозреваем, что его законными владельцами являемся не мы, а представители дикого мира фауны – чаще всего птицы, грызуны, насекомые…

Борьбе за счастливое правообладание приходится изучать повадки назойливых «аборигенов» и применять стратегические и тактические приемы в колониальной «войне». Сегодня мы воюем с племенем «Мышей», теми, кто подрывает благосостояние плодовых культур, нанося ущерб запасам кладовых, пугая беззащитных женщин.

Способ борьбы избираем один из самых мирных – с помощью растений. Одни из них (ратициды) используются для приготовления отравленных приманок, запахом других (репелленты) отпугивают домовых и лесных мышей, полевок и крыс, у третьих ценится их оружие – колючки. Любители декоративных мышей знают, что грызуны не любят наземную массу бобов, картофеля, помидоров, листья ревеня и лука.

Приманки для грызунов

Многие ядовитые растения используются для приготовления отравленных приманок для мышевидных грызунов.

Особенно часто используют корневища растений. Вороний глаз четырехлистный отличается синей ягодой и корневищами, запах которых вызывают головную боль. В состав приманки входят размолотые корневища (5 г) и семя подсолнечника (100 г).

Сильным антимышиным действием известен аконит противоядный. Токсическим действием обладают их подземные части, особенно корневище (50 г порошка из клубней аконита добавляют к 1 кг пищевой приманки). Настой свежих корневищ чемерицы Лобеля также рекомендуется для борьбы с мышами и крысами (100 г корневищ выдерживают в 0,2 л теплой воды в течение 4-5 суток, добавив в нее несколько капель соляной кислоты). В этот настой высыпают зерно и оставляют в нем до набухания. Корневища также перемалывают в порошок и добавляют с водой в известь (глину), которой обмазывают стволы деревьев осенью. Готовят приманки и из семян растений. В состав их входят размолотые семена клещевины обыкновенной, которые смешивают с растительным нерафинированным маслом.

Толченые семена термопсиса ланцетного смешивают с хлебом. Растение имеет неприятный мышиный запах, сильно ядовито, особенно надземной частью и семенами. Настоем травы термопсиса поливают опилки, которые закладывают в канавках вокруг перекопанных осенью приствольных кругов деревьев. При изготовлении приманок и настоев следует помнить о мерах предосторожности и безопасности, т. к. эти растения ядовиты для людей.

Некоторые луковичные и клубнелуковичные растения помогут отпугнуть мышей от огорода и цветников. В середине лета посадки картофеля, свеклы и моркови защищают выкопанными луковицами нарциссов, которые вместе со стеблями кориандра распределяют по площади гряды, закрывая сверху мульчей. Осенью луковицы нарциссов низких видов в качестве живой преграды высаживают вокруг посадок тюльпанов.

У рябчика императорского ежегодно замещающиеся луковицы издают резко чесночный запах, который якобы не переносят мелкие грызуны. Защищает ли рябчик другие растения от мышей – большой вопрос, но вот мыши полевки действительно его луковицы не едят, хотя молодыми побегами не брезгуют. А вот в чем можно быть твердо уверенными, это в безвременнике осеннем, у которого все части очень ядовиты. Чтобы приготовить приманку для грызунов, на 1 кг крупы или муки добавляют 20 г семян безвременника, тщательно перемешивая смесь. Ее раскладывают в местах, где обнаружены мыши. С растением работают в перчатках, т. к. сок может вызвать ожоги на руках. Безвременниками защищают посадки с южной стороны, где может произрастать это растение.

Ароматные растения которых боятся мыши

Победить в «мышиной войне» помогут репелленты – ароматные растения. Среди репеллентов-кустарников чаще всего используют багульник болотный. Растение считается ядовитым благодаря высокому содержанию эфирного масла, оказывающего поражающее действие уже на дистанции. Выгоняя мышей, раскладывают веточки багульника с листьями у входов в нору или затыкая ими отверстия. Мыши такое жилище покидают и больше не возвращаются.

Бузина черная, бузина травянистая, бузина красная обладают отпугивающим эффектом против мышей и крыс, т. к. они не выносят ее неприятного запаха. Корни бузины черной выделяют синильную кислоту. Растение умеренно ядовито для млекопитающих, поэтому там, где растет бузина, мелкие грызуны не поселятся. Это имеет особенное значение для хранилищ и компостных куч, поэтому рядом с ними и высаживают бузину. Защищая посадки луковичных и многолетников от зимних повреждений, под укрывной материал укладывают ветки черной бузины. Ими же обвязывают штамбы деревьев.

Домашним мышам не нравится эфирный запах ромашки аптечной. Головки ромашки рассыпают на полу в доме, пучки держат в хозяйственных постройках, где хранятся продукты питания. Боятся мыши эфирно-смолистого запаха наземных частей пиретрума девичьего, напоминающего аромат ромашки аптечной или хризантемы, поэтому на зиму его стеблями обвязывают стволы молодых деревьев. Их отпугивает и резкий, слегка сладковатый запах цветущей пижмы обыкновенной. Сильный приятный горько-терпкий аромат полыни обыкновенной, полыни горькой, посаженных по периметру сада, защищает его от многих вредителей. Побегами обвязывают на зиму стволы деревьев. При укрытии обрезанной лозы полынь подстилают вниз, чтобы виноград не касался почвы, закрывая его сверху травой, шифером и снова травой. Из-за полыни мыши в такое укрытие не пойдут. Прежде чем разложить побеги в доме и на участке, отпугивая грызунов, полынь обыкновенную ошпаривают кипятком. Пучками травы полыни обкладывают хранилища (кладовки, погреба).

Огородные растения против мышей

Не меньший вклад в борьбу с серым полчищем вносят и некоторые огородные растения. Кориандр посевной (кинза), богатый эфирным маслом, в мае сажают на участке в тех местах, где присутствие мышей нежелательно, например в посадках пионов, которые часто повреждаются грызунами. Чтобы зимой не было нежелательных гостей в хозяйственных постройках, осенью садоводы отваживают их с помощью семенных стеблей кориандра, раскладывая здесь их сухие стебли или семена. Сухими пучками обвязывают молодые посадки фруктовых деревьев.

Ботву помидоров, содержащую токсические вещества, осенью мелко режут или рубят, раскладывая под молодые посадки древесно-кустарниковых растений, т. к. мыши не любят ее специфический запах. Весной ее засыпают землей, получая хороший компост.

Особое место в борьбе с мышами имеет двулетник – чернокорень лекарственный, который обладает ратицидными и инсектицидными свойствами. Все части растения отвратительно пахнут, мыши не выдерживают подобного аромата и убегают. По запаху травы чернокорень имеет народное прозвище – «мышиный дух», «мышеяд». Все части растения в свежем и сухом виде, собранные на второй год его жизни, используются против мышей и крыс.





Метод устрашения грызунов

Чтобы бороться с противником, следует изучить его слабости. Мыши невероятно чистоплотны, поэтому цепляющиеся органы растений – один из методов устрашения. Грозой мышей считается тот же чернокорень, или песий язык, прозванный так за шершавую но цепкую поверхность семян, сплошь покрытых колючками. Цепляя колючки, мыши покидают опасное место.

Не любят мыши и шероховатые семена осота огородного, с которого можно собрать около 6500 штук, и череды трехраздельной, у которой внешние грани семянки и ости покрыты шипиками.

Соцветия репейника (лопуха) имеют наружные листья обертки, которые оканчиваются небольшим крючочком. В хранилищах колючие семена и корзинки этих растений рассыпают вокруг высоких ящиков, отбивая желание у мышей лезть выше или подпрыгивать. Стволы деревьев также обвязывают побегами малины обыкновенной, т. к. они имеют тонкие шипы в нижней части.

По степени токсичности ядовитые растения делятся на ядовитые (бузина, ветреница дубравная, ландыш майский, лютик и пр.), очень ядовитые (паслен, наперстянка, ракитник и пр.) и смертельно ядовитые (аконит, клещевина, безвременник, дурман обыкновенный, белена черная и пр.

Существенный вред наносят мышам следующие растения: гортензия, тис, волчеягодник, все виды рододендронов, включая багульник болотный; папоротник орляк, калужница болотная, вороний глаз, ландыш майский, борец, чемерица белая, безвременник осенний, прострел луговой, чистотел, белладонна; наперстянка пурпурная и красная, белена, болиголов пятнистый с неприятным мышиным запахом, кокорыш обыкновенный, собачья петрушка с сильным запахом; мак самосейка, дурман, черный паслен.

Кстати о волчеягоднике – что это за растение.

К сожалению, волчеягодники встречаются в продаже редко. Их можно найти у коллекционеров, которые знают, как обращаться с этими прекрасными созданиями. На фото вы видите волчеягодник Юлии (Daphne julia), редкого декоративного кустарника. Результатом стало введение в культуру интересных форм: белоцветковой, пурпурнолистной. белоокаймленной. Благодаря красивой листве эти зимостойкие растения с ароматными цветами привлекательны весь сезон -от снега до снега. Оптимальные условия для посадки -альпийская горка (известняк) с хорошим дренажом.

О дурмане: будьте аккуратнее и осторожнее

Дурман обыкновенный – распространенный однолетний сорняк – привлекает садоводов своими мощными быстрорастущими кустами, достигающими 120 см в высоту. Красиво выглядят и его крупные продолговатые воронковидные цветки белой или светло-фиолетовой окраски, украшающие растение с июня до сентября. После того как дурман отцветет, на кусте появляются плоды величиной с грецкий орех в форме яйцевидных, густо усаженных многочисленными шипами коробочек, которые содержат сотни черных семян. В садах дурман чаще всего выращивают в качестве растения-солиста или же в групповых посадках в цветниках. Но мало кто из садоводов знает, что все части этого сорняка очень ядовиты. У человека при отравлении начинается тошнота, головокружение, жар, бред, поэтому, ухаживая за растением, нужно соблюдать меры предосторожности (надевать перчатки и после работы тщательно мыть руки с мылом). Следите за внуками – в молодежной среде ходят байки что он обладает наркотическим эффектом (семена дурмана) бывали случаи что едят и травятся.





Советы дачников

В выходные дни, когда снега мало, я собираюсь и еду на дачу. Там, вооружившись лопатой, собираю снег с дорожек и других свободных мест и подсыпаю на клубничные грядки. Еще с осени у меня рядом с посадками ягод расставлены доски, разложены небольшими кучками ветки – все это способствует задержанию снега. Подбрасываю снег на цветники и под кусты роз. Рыхлый снег – лучший утеплитель.

Кроме того, зимой с помощью снега я веду борьбу с мышами. Как я это делаю? Да очень просто. Всем известно, что когда промерзает земля, мыши передвигаются под снегом. Для того чтобы нарушить ходы мышей, я утаптываю снег в проходах между цветниками и грядками, а также в приствольных кругах деревьев. Метод очень эффективный. Проверено.