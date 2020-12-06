Зачем на железной дороге нужно устройство для сбрасывания поезда с рельс

На железной дороге используется большое количество устройств и инструментов, с которыми не приходится сталкиваться в жизни подавляющему большинству граждан. Например, в распоряжении сотрудников ЖД есть в том числе и устройство под названием «сбрасывающий башмак», который используется в ситуациях, когда нужно отправить состав под откос. Отсюда возникает вопрос: когда вообще такое может понадобиться и как работает упомянутое приспособление?
Иногда такое случается. |Фото: progorodchelny.ru.
На самом деле подобных устройств существует несколько. Они немного разнятся принципом действия и своим устройством, однако результат их применения в целом одинаковый. Чаще всего на ЖД для отправки состава под откос применяется уже упомянутый «сбрасывающий башмак», существует также его аналог – «сбрасывающий остряк». Принцип действия обоих устройств сводится к тому, чтобы сломать колесную пару состава за счет создания непреодолимой преграды или чтобы оставить колесную пару в сторону, спровоцировав тем самым схождение вагона с рельс.
Есть башмаки для фиксации вагонов. |Фото: twitter.com.
Помимо «остряка» и «башмака» на наиболее важных и потенциально опасных участках ЖД имеются сбрасывающие стрелки – это ответвления железной дороги, которые позволяют перенаправить состав в сторону. Чаще всего подобное заканчивается катастрофой. Реже стрелки уводят поезд на запасной путь. Совершенно очевидно, что применению любых из перечисленных средств становится причиной очень тяжелых последствий. Зачем же нужны подобные приспособления?
А есть башмак для сброса вагонов. |Фото: train-photo.ru.
На самом деле все предельно просто: «башмаки» применяются тогда, когда отказ от сброса состава с рельс приведет к еще более тяжелым последствиям и сотрудникам ЖД приходится выбирать меньше из двух зол. Например, под откос могут пустить товарный состав, который по какой-то немыслимой причине (например, в результате халатности или ошибки) выскочил навстречу пассажирскому поезду и остановить поезда нет возможности.
Используется в крайних случаях. ¦Фото: train-photo.ru.
Впрочем, рабочая практика применения «остряков» и «башмаков» сводится с сбросу с рельс вовсе не целых составов, а отдельных вагонов, которые из-за ошибок людей или каких-то неполадок начали катиться по рельсам и остановить их возможности нет. При этом, набравший большую скорость вагон может врезаться в другие вагоны или даже поезд.
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