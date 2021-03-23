Инсталляция из 10000 брусков различных деревьев

Инсталлятор Кети Патерсон (Katie Paterson) и архитектурное бюро Zeller & Moye спроектировали впечатляющее строение в Бристоле.















Внутренняя отделка инсталляция Modernist grotto выполнена из более 10000 различных пород дерева. Таким образом авторы демонстрируют эволюцию планеты и возникновение видов деревьев за последние 390 миллионов лет.



















































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