Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Агрофена Иванова
    И становится всё больше и большеКак в СССР бороли...
  • саша дмитренко
    а после сталина))) коррупция из воздуха появилась? да всегда была!!!Как в СССР бороли...
  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Ирландский дизайнер Кей Беллс придумала, как никогда не расставаться с природой и везде носить с собой её частичку. Она создаёт украшения, используя живые материалы, которые находит в лесу, на склонах горы, пляжах или лугах. И не только. Она с удовольствием делает украшения на заказ для людей, которые присылают ей свои «реликвии», с которыми связаны бесценные воспоминания.

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

«Делать памятные подарки по специальным заказам я люблю особенно. Если человек принесёт мне какую-нибудь крошечную вещицу, которая связана с дорогим его сердцу воспоминанием (например, обрывок фаты, цветок из букета, подаренного любимым при первом свидании), я обязательно сделаю из этого что-нибудь красивое».

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

Эко-драгоценности или как никогда не расставаться с природой в каменных джунглях

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
В Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенSUSANIN

В Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

Хакасия — идеальное место, чтобы прокатиться на велосипеде
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационно-аналитическое агентство ТВ2 Томск

Хакасия — идеальное место, чтобы прокатиться на велосипеде

В армии США появился первый гей-экипаж боевого вертолета
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

В армии США появился первый гей-экипаж боевого вертолета

Сотрясение мозга, пьянство и потеря близких: Как сложились судьбы актеров «Убойной силы»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Сотрясение мозга, пьянство и потеря близких: Как сложились судьбы актеров «Убойной силы»

Эксперт объяснил, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенСовременный портал Череповца

Эксперт объяснил, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19

Ныряльщик из Владивостока нашел продвинутые морские «сокровища»
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Ныряльщик из Владивостока нашел продвинутые морские «сокровища»

Киркоров получил в подарок чемоданчик за миллион рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Киркоров получил в подарок чемоданчик за миллион рублей

Денисову пещеру на Алтае признали "особо ценным объектом" культурного наследия
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Денисову пещеру на Алтае признали "особо ценным объектом" культурного наследия

Сетевая акция #Пока_жива_Память проходит в Братске
Материал, выбранный редакторами МиртесенИркутск Сегодня

Сетевая акция #Пока_жива_Память проходит в Братске

Цены на бензин в Оренбуржье снова растут, обгоняя инфляцию
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

Цены на бензин в Оренбуржье снова растут, обгоняя инфляцию

Центр «Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Центр «Вектор» начал клинические испытания трехкратной вакцинации «Эпиваккороной»

В Днепре на крыше вывесили огромный флаг с изображением Сталина
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнтифашист

В Днепре на крыше вывесили огромный флаг с изображением Сталина

Почему разводятся Гейтсы?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭто интересно!

Почему разводятся Гейтсы?

А вы помните как отдыхали во времена СССР?
Материал, выбранный редакторами МиртесенОбратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое

А вы помните как отдыхали во времена СССР?

Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи для жизни

Невероятно вкусные шампиньоны с чесноком в сливочным соусом

Старшая сестра помогает матери и требует, чтобы вторая сестра тоже участвовала
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Старшая сестра помогает матери и требует, чтобы вторая сестра тоже участвовала

6 продуктовых сочетаний, от которых вам не поздоровится
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости Сибири

6 продуктовых сочетаний, от которых вам не поздоровится

Картина дня

наверх