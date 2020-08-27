 Простые советы по выращиванию орхидеи

Рассказываем, как ухаживать за орхидеями и разбираем распространенные ошибки.





Многие люди думают, что орхидеи прихотливы и требуют сложного ухода. На самом деле это не так, просто уход за ними немного отличается от привычного. Разбираемся, как пересаживать, подкармливать и поливать эти прекрасные цветы.



С чего начать?





Как пересадить орхидею?

Как поливать?

Что делать, если орхидея не цветёт?

Банановый чай для цветения орхидей

Итак, вам подарили или вы сами купили орхидею в цветочном центре. Для начала вам нужно дать ей привыкнуть к условиям вашего дома. Не ставьте растение сразу на подоконник с остальными цветами, а поставьте отдельно подальше от прямых солнечных лучей. Когда орхидея немного отдохнет и привыкнет к новой обстановке, а на это потребуется примерно две недели, её можно поставить в хорошо освещенное место.1. Орхидеи любят свет и тепло, но ярких солнечных лучей не переносят. Лучше даже держать растение в глубине комнаты, чем под прямыми лучами солнца, на подоконнике. Так орхидея будет плохо себя чувствовать. Идеальная температура для цветов 18−22 ºC, а перепад ночных и дневных температур должен быть не больше 5 градусов.2. Известно, что орхидеям нужен не обычный грунт, т.к. в дикой природе они растут на деревьях. Вам потребуется специальный субстрат на основе древесного угля, коры и корней папоротника, который продается в большинстве цветочных магазинов.Субстраты бывают разного качества, и, к сожалению, не всегда хорошего, поэтому к его выбору нужно отнестись внимательно. В субстрате для орхидей не должно попадаться щепок и другого мелкого мусора, он должен состоять из крупных кусочков коры, без шелухи, мелкой пыли, больших кусков мха и других ненужных примесей, в которых может завестись инфекция.После покупки субстрат можно обеззаразить и просушить в духовке, чтобы растение ничем не заболело и легче перенесло пересадку. Для этого нужно разложить его на противене и отправить в духовку. Два раза в год субстрат нужно менять.3. Орхидеи не любят сквозняков, поэтому не следует размещать горшок с цветком в непосредственной близости от систем отопления — это может вызвать пересыхание корней.Корням орхидеи не нужно большого пространства. Как правило, пересаживать цветок нужно, только если он действительно больше не помещается в горшок. Размер горшка при этом необходимо подбирать под размер корневой системы.Лучше выбирать прозрачный пластиковый горшок, чтобы корни орхидеи были видны, а вы могли наблюдать, что с ними происходит. Здоровые корни орхидеи должны быть зеленого цвета. В горшке всегда должен быть нижний дренажный слой из керамзита.При пересадке орхидею нельзя сильно заглублять.1. Аккуратно вытащите орхидею из горшка, чтобы не повредить корневую систему. Это настолько важно, что пластиковый контейнер для гарантии даже советуют разрезать.2. Снимите с корней остатки посадочного материала, но если есть куски, прилипшие к корням, их нельзя отрывать. Перед тем как сажать орхидею в новый горшок, высушите цветок на бумажном полотенце. Не забывайте удалять торфяной стаканчик, расположенный непосредственно в корнях орхидеи, если вовремя его не удалить, корни могут загнить, а растение заболеет и погибнет.3. Поместите в новый горшок дренаж и субстрат, затем — орхидею, и аккуратно закройте корой.4. Опустите горшок в воду, достаньте, дайте лишней влаге стечь и уберите в тень на несколько дней.Не пересаживайте орхидею во время цветения. Лучшее время для пересадки — когда растение начинает выпускать новые листья и корешки.Воды орхидеям требуется совсем немного, достаточно поливать один-два раза в неделю водой комнатной температуры. Воду лучше брать отстоявшуюся, а не из-под крана, как, впрочем, и для большинства комнатных растений.Если в квартире сухо в зимний период, рядом с орхидеями можно установить увлажнитель или небольшой фонтанчик, который будет насыщать сухой воздух влагой, т.к. обычное опрыскивание водой из бутылки на даст ощутимого результата.В период цветения поливать растения нужно немного чаще. Некоторые сорта орхидей рекомендуется не поливать, а опускать горшок в большую емкость с водой на несколько минут, чтобы дать субстрату из коры напитаться влагой. Именно поэтому растить орхидеи лучше в пластиковом горшке, где влага и воздух хорошо поступают к корням растения.Если листья орхидеи начали желтеть, это может быть признаком того, что вы заливаете растения.Чем подкармливать?Растение нужно подкармливать один раз в несколько месяцев, добавляя в воду для полива специальное удобрение для орхидей. Частота и рекомендуемый период подкормки может варьироваться в зависимости от сорта. В любом случае, не стоит увлекаться частыми подкормками, потому что в этом случае у растений падает иммунитет, а вот обеззараживать растения и защищать их от возможных заболеваний необходимо.Янтарная кислота и чеснок для орхидейМногие цветоводы используют для подкормки орхидей янтарную кислоту в таблетках, которую можно купить в любой аптеке. Говорят, что от такой подкормки оживают даже самые слабые растения.Самый простой вариант растолочь пару таблеток янтарной кислоты в пластиковой 1,5-литровой бутылке с водой и полить растения.Также популярной подкормкой для орхидей считается чеснок. Его можно добавить к янтарной кислоте, а можно использовать отдельно. Измельчите в чесночном прессе один зубчик и добавьте в воду. Оставьте на сутки, а затем поливайте растения. Поливать орхидеи полученным настоем можно либо обычным способом, либо методом погружения. Для этого настой нужно вылить в емкость чуть больше самого горшка, где растет орхидея, и погрузись в неё растение примерно на час.Конечно орхидеи любят и выращивают ради цветов, т.к. в остальной период растение выглядит очень скромно. Цвести орхидеи начинают примерно с двухлетнего возраста, а период цветения может начаться в любое время года и продолжаться от 2 до 8 месяцев. Период цветения начинается с роста длинного цветоноса. Если этого не происходит, значит условия для роста не правильные. Возможно, орхидея просто стоит у открытого окна и ночью подмерзает. Чтобы орхидея зацвела, иногда советуют резко изменить условия ее содержания, подвергнув небольшому стрессу. Например, поставить на неделю в темное место, а затем вернуть на любимое и подкормить, либо ускорить фотосинтез растения, вынося орхидею на ночь на балкон. Тогда она начнет накапливать углекислый газ, который будет способствовать цветению.Существует также простая подкормка, которую часто применяют цветоводы, чтобы орхидея пышно цвела. Для этого нужно собрать банановую кожуру, хорошенько просушить ее на солнце, а затем залить кипятком. Когда настой остынет, им необходимо полить корни растения.В период цветения за орхидеями нужно ухаживать так же, как и в обычное время. После того, как растение отцветет, цветонос нужно срезать.