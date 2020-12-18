На счету известного фотографа Magnum Photos Бруно Барби — десятки репортажей из разных стран. Он путешествовал и снимал на протяжении более чем 40 лет. Среди прочих любопытна серия его работ, снятая в Молдове в 1988 году.
Парк аттракционов, Кишинев, 1988
Работники сферы коллективного хозяйства, 1988.
Колхоз «Родина», 1988.
Женщины в колхозе Родина. 1988.
Женщины в колхозе Родина. 1988.
Село Narotchetny в Северной Молдавии, 1988
Кишинев, 1988
Кишинев, швейная фабрика, 1988.
Кишинев. На производстве компании Kriouliany, 1988
Кишинев. На производстве компании Kriouliany, 1988
Кишинев. На производстве компании Kriouliany, 1988
Кишинев. Национальные молдавские танцы, 1988.
Кишинев. Национальные молдавские танцы, 1988.
Тирасполь, школа. 1988
Тирасполь. Церемония чествования памяти жертв нацизма. 1988.
Старообрядческая деревня Kounicha. Табачная фабрика, которая обрабатывает один из крупнейших в Молдавии культур. 1988.
Старообрядческая деревня Kounicha. 1988.
Село Oknitsa. Сбор яблок. 1988
Старообрядческая деревня Kounicha. Группа российских диссидентов. 1988
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Молдова конца 80-х: 20 кадров Бруно Барби
На счету известного фотографа Magnum Photos Бруно Барби — десятки репортажей из разных стран. Он путешествовал и снимал на протяжении более чем 40 лет. Среди прочих любопытна серия его работ, снятая в Молдове в 1988 году.
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