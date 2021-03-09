Как легко избавиться от грызунов в подвале, сарае или погребе: комплексный подход

Хотя нынешний год – год крысы, это вовсе не означает, что грызуны из опасных вредителей стремительно переквалифицировались в милых зверьков. Такого «домового», как крыса или мышь, не захочет ни один хозяин. Особенно, когда речь заходит о сарае, погребе или даже подвальном помещении частного дома. Существует огромное количество способов побороть пищащую угрозу. Отнюдь не все они по-настоящему хороши. Сегодня поговорим же об одном методе, который проверен огромным количеством хозяев.
Как вывести грызуна? |Фото: yandex.ru.
Как большинство других зверей на планете Земля, все грызуны (в том числе мыши и крысы) намного лучше и тоньше чувствуют разнообразные запахи. Именно эту особенность их физиологии и можно использовать для того, чтобы избавить жилое, бытовое или складское помещение от вредителей если не на всегда, то по крайней мере на достаточно продолжительный срок.
Комплексный подход
Крыса и мышь - опасные соседи. |Фото: rcge.by.
В борьбе с любыми грызунами поможет только комплексный подход. Когда пищащей угрозе объявляется тотальная война, в первую очередь необходимо попытаться установить местоположение нор, через которые лазят мыши и крысы. В последствии, когда будет завершен период «активного противодействия», будет совсем не лишним заделать эти самые норы, чтобы старые или новые грызуны не смогли вернуться по намеченным тропам.
Совсем не безобидные. |Фото: yandex.ru.
Конечно же, можно использовать яды и разнообразные мышеловки. В том числе самодельные. Интернет изобилует всевозможными рецептами летальных и нелетальных крысоловок. Однако, все эти методы (даже в комплексе) не слишком-то эффективны, так как позволяют убивать или выводить лишь отдельных грызунов из всего (достаточно большого) выводка.
Примечание: крысы живут в среднем 2-3 года. У самки беременность продолжается 21 день, после чего она приводит от 5 до 8 крысят. Если крысы живут не в экстремальных условиях, то их популяция будет увеличиваться пугающими темпами. Плодовитость грызунов снижается только при нехватке кормовой базы и значительном похолодании.
Ромашка, полынь и зола
Ромашка и полынь отпугивают усатых. |Фото: gb4miass74.ru.
В самом начале мы говорили про запахи. Так вот, крыс вовсе не обязательно травить. Их можно отвадить ароматом отдельных вещей. Больше всего грызуны (в первую очередь мыши, в меньшей степени крысы) не любят запаха полыни и ромашки. Негативным образом они также реагируют на запахи, которые исходят от золы. Если рассыпать перечисленные вещи в помещении по углам, то большинство вредителей очень скоро отвадится от посещения данной площади.
Домашний озонатор
Помочь может озонатор. ¦Фото: crc.tcw.ru.
Каждый ведь знает, что такое домашний озонатор? Специальное устройство, которое позволяет генерировать газ озон в достаточно большом количестве. Используются эти гаджеты для обеззараживания помещений, а также для борьбы с плесенью. Собственно, крысы и мыши озон тоже не любят. Достаточно оставить озонатор на 1-2 цикла в закрытом помещении. Спустя несколько часов грызуны покинут свои норы и убегут в панике прочь. Самое главное, чтобы у грызунов остались пути к отступлению. В противном случае, хозяина ждет шокирующий сюрприз в момент открытия двери.
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