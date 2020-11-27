Вкусняшка с углей: какой деликатес можно приготовить из обычного лука

Лук является незаменимым компонентом при приготовлении огромного числа разнообразных блюд. Однако, мало кто догадывается о том, что кое-что действительно очень вкусное можно приготовить из самого лука. По итогу получится настоящий деликатес, который достоин стать подлинным украшением для праздничного или воскресного стола.
Запекаем лук на углях. /Фото: youtube.com.
Что понадобится: лук, болгарский перец, растительное масло, соль, петрушка (любая другая зелень)
Итак, для создания вкуснейшего блюда из лука понадобятся угли, такие же на которых обычно готовят шашлык. Как только уголь будет готов, на него выкладывается две (или любое другое нужное количество) луковицы в шелухе. Они запекаются до того, пока на них не начнут появляться черные угли. Как только это произойдет луковица станет мягкой внутри. В процессе готовки овощ стоит переворачивать так, чтобы почернели все стороны.
Держим, пока кожура не станет черной. /Фото: youtube.com.
Когда весь лук будет готов, убираем его с углей и все тоже самое проделываем с перцем. Приготовив овощи, первым делом избавляем от почерневшей кожуры. Внутри продукты должны будут стать очень мягкими. После этого и лук, и перец измельчаем при помощи ножа или блендера. К ним добавляем разнообразную зелень, сверху льем подсолнечное масло.
Все тоже самое делаем с перцами. /Фото: youtube.com.
Все ингредиенты тщательнейшим образом перемешиваются. По итогу получаем отличную закуску к любому мясу, рыбе или курице. Подавать ее рекомендуется теплой, однако даже после остывания такой салат все еще будет сохранять свои неповторимые вкусовые качества.
Измельчаем, перемешиваем и поливаем маслом. /Фото: youtube.com.
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