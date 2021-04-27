10 самых коротких браков советских звезд: Гурченко-Кобзон, Самойлова-Лановой и др

В эпоху Интернета мы не перестаем удивляться тому, насколько быстро современные медийные лица женятся и также быстро разводятся. Но если вы думаете, что в советское время все было по-иному, то будете не правы. Ведь творческие люди – натуры увлекающиеся, и короткие браки среди знаменитостей в эпоху СССР были далеко не редкостью. Люди встречались, влюблялись, женились и, к сожалению, иногда быстро расходились. Об этих неожиданных и скоротечных браках, кажется, и сами звезды мало помнят, а некоторые поклонники и вовсе не знают.
1. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон и Людмила Гурченко
Как и миллионы советских мужчин тогда еще начинающий певец Иосиф Кобзон влюбился в Людмилу Гурченко, увидев ее в «Карнавальной ночи», но долго не решался подойти к ней. А потом набрался смелости и пригласил девушку в ресторан. Но актриса не думала так быстро принимать ухаживания поклонника, а он, поставив себе цель непременно добиться расположения избранницы, начал засыпать ее подарками и цветами. В конце концов, Гурченко сдалась.
В 1967 году влюбленные поженились и начали жить втроем: у актрисы от предыдущего брака подрастала дочь Маша. Но совместную жизнь двух знаменитостей сложно было назвать идеальной: двум сильным характерам сложно было сосуществовать.
Да и времени друг с другом супруги проводили мало: то Кобзон уезжал на несколько месяцев на гастроли, то у Гурченко были постоянные выступления. Усугубляла ситуацию и ревность с обеих сторон.
Точка невозврата наступила спустя три года брака. Людмила в очередной раз уехала на съемки, а в это время Иосиф провел ночь с лучшей подругой супруги. О разводе Гурченко сообщила мужу по телефону. А в дальнейшем экс-супруги всю оставшуюся жизнь не общались и старались вообще не пересекаться.
2. Нина Дорошина и Олег Даль
Нина Дорошина и Олег Даль
Нина Дорошина долгие годы была безответно влюблена в Олега Ефремова. А сам мэтр звать в жены актрису не спешил, но и от себя не отпускал. Так продолжалось долгое время, пока артистка не узнала, что режиссер решил жениться на беременной от него Алле Покровской.
Тогда-то Дорошина обратила внимание на молодого поклонника Олега Даля, который только пришел в «Современник». Он был влюблен в Нину и долгое время тщетно пытался обратить ее внимание на себя. Тогда-то актриса в отместку Ефремову решила принять предложение Даля.
Но скандал грянул уже на свадьбе. В самый разгар торжества появился Ефремов, посадил к себе на колени Дорошину и заявил, что все равно она любит только его. Даль же такого стерпеть не смог и ушел, хлопнув дверью.
Его не было несколько дней, а через две недели актер ушел от новоиспеченной жены. Правда, потом бывшим супругам удалось наладить общение, и до конца жизни Даля они считались друзьями.
3. Анастасия Вертинская и Никита Михалков
Никита Михалков и Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская и Никита Михалков вместе получали образование в Щукинском училище. Но несмотря на то, что оба пока еще были студентами, уже считались звездами: она отметилась ролями Ассоль и Офелии, он был звездой фильма «Я шагаю по Москве».
Молодые люди поженились в 1966 году, когда их сыну Степану было уже полгода. Однако после свадьбы выяснилось, что у новоиспеченных супругов были слишком разные представления о семейной жизни. Вертинская мечтала о головокружительной актерской карьере, Михалков же считал, что жена должна сидеть дома, варить борщи и заниматься воспитанием детей. Так и не придя к компромиссу, супруги решили расстаться. Брак знаменитостей продержался чуть больше четырех лет.
4. Анастасия Вертинская и Александр Градский
Анастасия Вертинская с сыном и Александр Градский
О следующем браке Вертинская жалеет до сих пор. Александр Градский, который к тому времени стал знаменитым после исполнения хита «Как молоды мы были», влюбился в Анастасию. Она же, дабы отвлечься от проблем и предыдущего неудачного замужества, ответила взаимностью. В 1976 году звезды решили пожениться, однако вскоре поняли, что совершили ошибку.
Актриса рассказывала, что с супругом они были из разных миров, а совместный быт только усилил противоречия. Более того, Вертинская не раз признавалась, что союз в Градским вообще не считает браком. Расстались артисты спустя два года, хотя официальный развод оформили еще через пару лет.
5. Наталья Фатеева и Владимир Басов
Владимир Басов и Наталья Фатеева
Наталья Фатеева и Владимир Басов познакомились на съемках фильма «Случай на шахте восемь». Актриса влюбилась в мужчину практически сразу и признавалась, что считала его кумиром. Артист тоже не смог устоять перед чарами юной красавицы, которая была младше него на 12 лет, и, приехав в Москву, сообщил своей супругу Розе Макагоновой, что решил развестись.
Фатеева и Басов поженились, вскоре на свет появился их сын Владимир. Но семейная жизнь не заладилась: актер и режиссер сильно ревновал жену. А она, хоть и обожала мужа, не смогла смириться с бесконечными скандалами и пьянством мужчины. Через три года актриса подала на развод.
Но даже после этого Владимир не успокоился. Как уверяла Наталья, экс-супруг прошелся по всем киностудиям с просьбой не снимать ее.
6. Татьяна Доронина и Олег Басилашвили
Олег Басилашвили и Татьяна Доронина
Татьяна Доронина во время учебы в Школе-студии МХАТ считалась первой красавицей. Но свое сердце она отдала скромному сокурснику Олегу Басилашвили. Будучи студентами, молодые люди поженились. Уже после окончания учебы их ждало первое большое испытание: по распределению Татьяна должна была остаться в Москве, а Владимира направили в Волгоград. Однако супруга последовала вслед за своим мужчиной. В дальнейшем ей опять предлагали вернуться в столицу, но она сделала выбор в пользу семьи.
Но в скором времени все разрешилось: супруги вначале играли в Ленкоме, потом перешли в московский БДТ. У Дорониной дела сразу пошли в гору, и, как утверждал Басилашвили, она не прошла испытание славой. Скандалы стали частым явлением в семье актеров, и спустя 8 лет после свадьбы они решили разойтись, хотя утверждали, что до сих пор любят друг друга.
7. Валентина Малявина и Александр Збруев
Александр Збруев и Валентина Малявина
Збруев всегда пользовался большим успехом у противоположного пола, но выбрал он юную Малявину, жившую по соседству. Молодые люди решили пойти в ЗАГС, когда еще девушка училась в школе. Тогда она уже была беременна, и их вынуждены были расписать. Но родители молодоженов решив, что им еще рано иметь детей, обманом заставили Валентину избавиться от ребенка на седьмом месяце беременности.
После этого случая отношения между супругами ухудшились. Александр не верил, что жена недобровольно сделала аборт, а она вскоре увлеклась режиссером Павлом Арсеновым. Скоропалительный брак актеров продержался всего четыре года.
8. Татьяна Окуневская и Арчил Гомиашвили
Арчил Гомиашвили и Татьяна Окуневская
Перед красотой Татьяны Окуневской в свое время не смогли устоять не только «простые смертные», но и сильные мира сего. За ней ухаживали югославский лидер Иосип Броз Тито, сотрудник его посольства Владо Попович, всемогущий нарком Лаврентий Берия и министр госбезопасности Виктор Абакумов. По распространенной версии, именно из-за нежелания иметь отношения с последним красавица поплатилась и попала в лагеря.
Несмотря на тяготы тюремной жизни, Татьяна не растеряла привлекательности и продолжала пользоваться успехом у мужчин. Одним из поклонников актрисы стал Арчил Гомиашвили, который был младше нее на 12 лет. Он добился того, чтобы Окуневская не просто вышла за него замуж, но и прошла обряд венчания. Однако вскоре супруги поняли, что поторопились с женитьбой и расстались, но смогли сохранить дружеские отношения.
9. Наталья Варлей и Николай Бурляев
Наталья Варлей и Николай Бурляев
После «Кавказской пленницы» Наталья Варлей проснулась знаменитой, и неудивительно, что у нее появилось много поклонников, среди которых был и Леонид Филатов. Но красавица не стала давать никому надежду, так как в это время уже собиралась замуж за Николая Бурляева.
Однако, как оказалось, у молодых людей были слишком разные взгляды на жизнь: муж любил шумные компании, где вино лилось рекой, жена же, напротив, предпочитала тихую семейную жизнь и безумно ревновала избранника. Поэтому союз двух актеров продлился всего год.
10. Татьяна Самойлова и Василий Лановой
Василий Лановой и Татьяна Самойлова
Самойлова и Лановой познакомились в Щукинском училище. Расписались они без лишнего пафоса, а потом стали жить у родителей Татьяны. Денег в семье катастрофически не хватало, а тут девушке предложили сыграть главную роль в фильме «Летят журавли». Но была одна загвоздка: беременность актрисы.
Самойловой предстояло сделать сложный выбор, и она решилась сделать аборт, предпочтя карьеру. Лановой с этим категорически не был согласен, ведь он считал, что жена должна проводить время дома, воспитывая детей. После этого отношения между супругами ухудшились, да и слава, которая накрыла обоих, проверяла их любовь на прочность.
Расстались Татьяна и Василий после шести лет брака, но потом судьба вновь свела их на съемках «Анны Карениной»: Самойлова играла главную роль, Лановой – Вронского. Оба убедительно вписались в образы своих персонажей, но, увы, прошлое уже было не вернуть.
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