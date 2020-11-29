15 странных вкусовых сочетаний в знакомых блюдах, которые заграницей считаются лакомствами

Практика употребления тех или иных продуктов в разных странах различна, и это неудивительно, ведь на нее влияет буквально все: от особенностей географического положения до древних традиций или особенностей религии. Однако некоторые продукты за границей употребляют так, что нам бы и в голову не пришло. На отечественных просторах задать чипсы шоколадом, а картошку фри мороженым - это нечто из ряда вон, зато в других странах считается абсолютной нормой. Вашему вниманию 15 продуктов и блюд, которые за рубежом едят так, что нам и не снилось.
1. Картошка фри с мороженым
Популярный в США вариант заказа в фаст-фуде. /Фото: o-daeda.ru
Этот столь необычный гастрономический тандем пользуется огромной популярностью в Соединенных Штатах. Там горячий картофель из-под фритюра едят вместе с мороженым, чаще всего - ванильным. И, несмотря на то, что для нашего человека подобное сочетание даже звучит странно, но картошка фри с холодной сладостью - это по-настоящему вкусно.
2. Сыр, мед и растворимый кофе
Тот случай, когда сыр подают не к кофейному напитку. /Фото: galenagoodwin.com
Франция не даром является одной из кулинарных столиц планеты, ведь там активно экспериментируют с продуктами, пытаясь добиться уникального сочетания вкусов. Ярким примером такого кулинарного изыска является популярная французская сырная закуска. Делается она так: ломтик твердого сыра поливается медом, а сверху посыпаются молотым или растворимым кофе. В результате получается невероятное в своей простоте и одновременной изысканности блюдо.
3. Глазированный сырок
Оказывается, сырок можно есть...горячим. /Фото: blogspot.com
Трудно представить, что такой продукт, как творожный сырок в глазури можно есть не просто не холодным, но даже горячим. А вот в Японии именно так его и принято употреблять: перед тем, как насладиться сладостью, ее немного подогревают в микроволновке.
4. Банан с беконом
Нетривиальная для нашего человека закуска. /Фото: tveda.ru
Банан в нашем предоставлении всегда был сладким фруктом, который класть можно разве что в соответствующие салаты или выпечку. Но, как выяснилось, американцы несколько иначе смотрят на данный продукт. Так, они придумали оригинальную закуску: банан оборачивают ломтиками бекона и поджаривают на гриле, получается. В это трудно поверить, но такое блюдо пользуется немалой популярностью.
5. Сладкие помидоры
Трудно представить, что на помидоре не соль, а сахар. /Фото: delovkusa.ru
А вот с помидорами ситуация противоположная: если мы привыкли есть его подсоленным, то как минимум в одной стране мира его наоборот - обваливают в сахаре. Речь идёт о Китае: местные жители считают, что именно сахар придает вкусу помидор более выразительные нотки.
6. Чипсы и шоколад
Любят в Америке снеки и фаст-фуд со сладостями сочетать. /Фото: cosmo.com.ua
Еще одна странная для отечественного обывателя гастрономическая фишка американской кухни. Дело в том, что жители США любят есть хрустящие чипсы с...молочным шоколадом: сладость растапливают в микроволновой печи и поливают им жареные картофельные слайсы.
7. Апельсин с солью
Пожалуй, самый оригинальный выбор специи для цитрусовых. /Фото: mishry.com
Поразительно, но и без того нередко кислые цитрусовые в отдельных уголках мира приправляют...солью. Именно так делают в Алжире, причём с определенной практической целью: местные жители уверены, что подсоленный апельсин или грейпфрут более сочный и вкусный, а также лучше утоляет жажду, что в условиях тамошнего климата особенно важно.
8. Жареный виноград
Виноград на сковородке где-то является нормой. /Фото: povarenok.ru
Индия в принципе славится уникальными сочетаниями продуктов и вкусов, но поверить в то, что они абсолютно серьезно жарят виноград на сковородке, трудно. А в реальности это довольно популярный способ приготовления данной ягоды: после обжарки ее либо добавляют в салат, либо подают в качестве гарнира, например, к мясу.
9. Варенье из перца чили
Нетривиальная альтернатива соусу чили. /Фото: livejournal.com
О том, как любят перец чили где-нибудь в Мексике, знают многие, а вот о том, насколько он популярен на Балканах, а главное - как именно его там готовят, для многих становится большим сюрпризом. Дело в том, что там из острого продукта любят делать...варенье. Такой гастрономический эксперимент оказался удачной заменой привычному соусу: варенье жители Балкан предпочитают подавать к мясным блюдам или рису.
10. Огурцы и мед
Соленые огурцы с медом, оказывается, популярная закуска. /Фото: maxmenu.ru
Большинство из нас любит есть соленые огурцы, причем как ингредиент в различных салатах, так и отдельно, что называется, в чистом виде. А вот в Прибалтике и Финляндии из них любят делать оригинальную закуску: малосольные огурчики попросту заливают мёдом.
11. Огуречный торт
Огурцы могут стать кондитерским шедевром. /Фото: tveda.ru
Весьма нетривиально готовят огурцы также в Индии: местные жители предпочитают готовить...легкий огуречный торт. Подобное блюдо не только вкусное, но и практичное, ведь оно отличным образом освежает в летний знойный день.
12. Кофе, розмарин и чеснок
Странный вариант приготовления кофе очень популярен в Турции. /Фото: gastronom.ru
О знаменитом турецком кофе знают многие, а вот об одном довольно необычном варианте приготовления данного напитка известно далеко не всем. Дело в том, что в Турции кофе готовят с добавлением веточки розмарина и даже зубчика чеснока. Да и традиции употребления этого напитка интересны: к нему подают соленые оливки. На первый взгляд сочетание вкусов откровенно странное, однако при этом оно очень гармонично и, кроме того, прекрасно утоляет голод.
13. Жареный шоколадный батончик
Шотландцы, оказывается, не только мужские юбки носят, но и батончики жарят. /Фото: grandkulinar.ru
Как показывает практика, в Шотландии существуют не только оригинальные традиции в ношении национальной одежды и музыкальных инструментах. Гастрономические изыски у них порой также откровенно необычные: так, например, они любят есть шоколадные батончики...жареными. Готовят столь нетривиальную сладость следующим образом: сначала продукт отправляют на несколько часов в морозильную камеру, а после обваливают в кляре и поджаривают во фритюре.
14. Картофельная запеканка с маршмеллоу
Картошка с маршмеллоу - не то десерт, не то закуска. /Фото: grandkulinar.ru
На отечественных просторах такой вид картофеля как батат вообще не очень известен, а вот в американской кухне наоборот, сладкий картофель довольно популярен. Так, в частности, в США из него готовят полноценный десерт: клубни батата смешивают с лимоном и маршмеллоу, а затем запекают в духовке.
15. Баклажаны и мед
Баклажаны с медом по-андалузски, хоть и странные, но вкусные. /Фото: vestikavkaza.ru
Когда хозяйки ищут на просторах Всемирной паутины оригинальные рецепты приготовления баклажанов, то нередко попадают на так называемое блюдо «по-андалузски». И это не игра слов: дело в том, что в Андалусии существует практика приготовления этого овоща, которая считается классической в местной кулинарии - баклажаны поджаривают, а после заливают мёдом.
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