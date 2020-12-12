Очарование гигантских экскаваторов

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1. Big Muskie ("Здоровяк")

Возле деревни МакКоннелсвилл (McConnelsville), штат Огайо, США, недалеко от шоссе State Route 78







Девочка стоит внутри гигантского ковша крупнейшего в мире драглайна "Big Muskie" фото: Charles Barilleaux/Flickr



С любовью прозванный "Здоровяком", "Биг Маски" снимал с поверхности слои земли, обнажая угольные пласты, которые лежали под большей частью округа Морган. За один раз ковш выгребал 170 куб. м почвы и камней общим весом почти 300 тонн, Машина была настолько тяжёлой, что для её передвижения разработали специальный механизм шагающего хода.







фото: amusingplanet.com



Компания Central Ohio Coal Company эксплуатировала эту гигантскую машину в течение 22 лет ─ с 1969 по 1991 год ─ на холмистой местности площадью более чем 110.000 акров (445,15 кв. км). За







фото: orientalizing/Flickr



Экскаватор был выведен из эксплуатации в 1991 году. Не найдя на него покупателей, угледобывающая компания разобрала машину и продала на металлолом. Остался только







фото: Joe Schumacher/Flickr

2. The Silver Spade ("Серебряная лопата")

В историческом парке Harrison Coal & Reclamation, почти в миле к западу от Новых Афин, штат Огайо,







Ковш и кабина экскаватора The Silver Spade на дороге Stumptown Road к западу от Новых Афин, Огайо фото: Roseohioresident/Wikimedia Commons Машина была высотой 220 футов (67,06 м) и весила 6.400 тонн. За один раз она могла выкопать в ковше 143 тонны земли, повернуть стрелу на 180 градусов и переместить груз на расстояние более 100 м. Несмотря на широкий диапазон







фото: amusingplanet.com

3. Big Brutus ("Большой Брут")

Этот гигантский электрический экскаватор был вторым по величине среди экскаваторов, находившихся в эксплуатации в 1960-70-х годах. Он возвышался на высоту 16-этажного дома и весил почти







фото: Jessicarhein/Wikimedia Commons



После того, как в 1974 году закрылась угледобывающая компания Pittsburg & Midway







фото: Anry skyhead/Wikimedia Commons

4. Bagger 288 ("Землечерпалка 288")

Одно из самых тяжёлых наземных транспортных средств, всё ещё находящихся в эксплуатации, ─ это роторный экскаватор







фото: amusingplanet.com



"Бэггер 288" оснащён вращающимся колесом с 18 прикреплёнными по его краю ковшами, позволяющими непрерывно копать землю со скоростью 240.000 куб. м в день, что эквивалентно одному футбольному полю,







фото: amusingplanet.com

5. The Captain ("Капитан")

Marion 6360, также известного как "Капитан"







фото: amusingplanet.com



"Капитан" проработал до 1991 года, когда возникший в нижней части механизма







Возле деревни МакКоннелсвилл (McConnelsville), штат Огайо, США, недалеко от шоссе State Route 78 , находится музей горного дела Miners’ Memorial Park, посвящённый угледобывающей промышленности, процветавшей в этой части страны около полувека назад. В центре небольшого парка находится один-единственный экспонат: стальной ковш огромных размеров, который когда-то был рабочей частью крупнейшего одноковшового экскаватора из всех когда-либо созданных.Девочка стоит внутри гигантского ковша крупнейшего в мире драглайна "Big Muskie" фото: Charles Barilleaux/FlickrС любовью прозванный "Здоровяком", "Биг Маски" снимал с поверхности слои земли, обнажая угольные пласты, которые лежали под большей частью округа Морган. За один раз ковш выгребал 170 куб. м почвы и камней общим весом почти 300 тонн, поднимал груз на высоту 100 футов (30,48 м) и перемещал на расстояние, равное двум городским кварталам. Машина возвышалась на высоту , равную 22-этажному небоскрёбу, и весила 12.000 тонн. Чтобы запустить этот экскаватор-монстр, через кабель толщиной 5 дюймов (12,7 см) подавалось напряжение мощностью в 13.800 вольт, что было эквивалентно мощности, потребляемой 27.500 квартирами.Машина была настолько тяжёлой, что для её передвижения разработали специальный механизм шагающего хода.фото: amusingplanet.comКомпания Central Ohio Coal Company эксплуатировала эту гигантскую машину в течение 22 лет ─ с 1969 по 1991 год ─ на холмистой местности площадью более чем 110.000 акров (445,15 кв. км). За время своей эксплуатации экскаватор "Биг Маски" выкопал в два раза больше земли, чем было выкопано во время строительства Панамского канала, добыв 20 миллионов тонн угля.фото: orientalizing/FlickrЭкскаватор был выведен из эксплуатации в 1991 году. Не найдя на него покупателей, угледобывающая компания разобрала машину и продала на металлолом. Остался только ковш , который позже стал экспонатом, напоминающем о былом гиганте, в музее горного дела Miners’ Memorial Park в МакКоннелсвилле, штат Огайо.фото: Joe Schumacher/FlickrВ историческом парке Harrison Coal & Reclamation, почти в миле к западу от Новых Афин, штат Огайо, находятся останки ещё одной гигантской землеройной машины. Огромный железный ковш и кабина "Серебряной лопаты" лежат в траве посреди остального горного оборудования. "Серебряная лопата" была гигантским одноковшовым экскаватором, использовавшимся для добычи полезных ископаемых в юго-восточной части штата Огайо. Машина эксплуатировалась с 1965 года вплоть до закрытия всех шахт в конце XX века. "Серебряная лопата" была не самой большой землечерпалкой из построенных, но, возможно, самой знаменитой как последняя в своём роде.Ковш и кабина экскаватора The Silver Spade на дороге Stumptown Road к западу от Новых Афин, Огайо фото: Roseohioresident/Wikimedia Commons Машина была высотой 220 футов (67,06 м) и весила 6.400 тонн. За один раз она могла выкопать в ковше 143 тонны земли, повернуть стрелу на 180 градусов и переместить груз на расстояние более 100 м. Несмотря на широкий диапазон манёвров , которые она могла совершать, "Серебряная лопата" была на удивление лёгкой в управлении, имея всего два рычага управления и пару ножных педалей.фото: amusingplanet.comЭтот гигантский электрический экскаватор был вторым по величине среди экскаваторов, находившихся в эксплуатации в 1960-70-х годах. Он возвышался на высоту 16-этажного дома и весил почти 6.000 тонн. И хотя это не самая большая в мире электрическая мехлопата из когда-либо созданных, зато самая большая из тех, что существуют до сих пор. В настоящее время "Большой Брут" стоит посреди полей в Уэст Минерал (West Mineral), штат Канзас, где он сделал свой последний подъём грунта.фото: Jessicarhein/Wikimedia CommonsПосле того, как в 1974 году закрылась угледобывающая компания Pittsburg & Midway , "Большой Брут" был вывезен на поля и брошен там, поскольку расходы на демонтаж машины были слишком неподъёмны для компании. Позже вокруг этого единственного экспоната был построен небольшой музей.фото: Anry skyhead/Wikimedia CommonsОдно из самых тяжёлых наземных транспортных средств, всё ещё находящихся в эксплуатации, ─ это роторный экскаватор весом 13.500 тонн под названием "Бэггер 288", который в настоящее время используется в карьере Гарцвайлер (Garzweiler) в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.фото: amusingplanet.com"Бэггер 288" оснащён вращающимся колесом с 18 прикреплёнными по его краю ковшами, позволяющими непрерывно копать землю со скоростью 240.000 куб. м в день, что эквивалентно одному футбольному полю, выкопанному на глубину 30 метров. Несмотря на свой огромный вес, "Бэггер 288" легко может перемещаться по земле, гравию и даже траве, оставляя следы не глубже человеческой ноги. Это возможно благодаря 12-ти гусеничным лентам, равномерно распределяющим его вес на большой поверхности.фото: amusingplanet.comMarion 6360, также известного как "Капитан" , уже не существует, однако за годы своей эксплуатации он превзошёл все виды наземных транспортных средств, когда-либо построенных человеком. "Капитан" весил 12.700 тонн и за один раз мог зачерпнуть ковшом 300 тонн камней и земли, при этом потребляя электричество, которого хватило бы городу с населением 30.000 человек.фото: amusingplanet.com"Капитан" проработал до 1991 года, когда возникший в нижней части механизма пожар вывел машину из строя. Ущерб был настолько велик, что ремонтировать не представлялось возможным. Год спустя экскаватор Marion 6360 отдали на слом.

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