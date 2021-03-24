Как подобрать специи для рыбных блюд, чтобы получился аппетитный вкус и аромат

Для каждого способа приготовления рыбы подходят определенные специи

1. Жареная рыба

Кроме соли, лимона и перца можно использовать чеснок, зелень, миндаль, тмин и кориандр / Фото: posudaguide.ru

2. Запеченная рыба

Для запекания хорошо подходят базилик, чабрец, столовый хрен, фенхель, петрушка / Фото: fishcam-store.ru

3. Рыбные супы и бульоны

Рыбные бульоны и супы хорошо сочетаются с лавровым листом, репчатым луком, петрушкой, душистым перцем / Фото: fan-female.ru

4. Копченая рыба

Перед копчением рыбу можно обтереть шафраном, эстрагоном, горчицей или паприкой / Фото: eda-land.ru

5. Соленая рыба

Для соления рыбы подходит множество душистых трав / Фото: img.7ya.ru