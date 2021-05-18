Как на Руси справлялись с «зубным червем», или Врачебные хитрости из прошлого

Поход к стоматологу для многих становится настоящим стрессом. И это несмотря на то, что современные клиники оснащены высокотехнологичным оборудованием, а большинство манипуляций проводится под анестезией. А как справлялись люди с зубными проблемами в старой Руси? Ведь впервые дантисты начали работать только в 1883 году, когда в Санкт-Петербурге была открыта специальная школа. Читайте, как помогали при болях оленьи рога, кто такие зубоволоки и почему с больным зубом надо было идти в парную.
Травник от внучки Мономаха, а также жженые отруби и квашеная капуста для лечения зубов
Для отбеливания зубов использовали соль или ее смесь с порохом. /Фото: images.cdn.inmyroom.ru
Одним из самых известных травников под названием «Мази» был сборник, написанный внучкой Владимира Мономаха Евпраксией-Зоей. Она не только собрала самые интересные рецепты и описала болезни ротовой полости, но и практиковала «врачебные хитрости».
Существовали очень интересные рекомендации для тех, кто имел стоматологические проблемы. Например, если зубы шатались, то рекомендовалось укреплять их при помощи состава из тертых оленьих рогов и вина. Для отбеливания использовали пасту, изготовленную из соли и жженых отрубей.
В знаменитом Домострое можно было найти оригинальные советы по лечению зубных заболеваний. Заболели десны — готовь отвар из шиповника. Мучает цинга — скорее готовьте и ешьте квашеную капусту. А от зубной боли советовали употреблять сок сельдерея.
В начале 17 века стали декларировать новые принципы ухода за зубами. Соль с порохом признали недопустимым вариантом для достижения белизны эмали, также вводились в обиход своеобразные зубные щетки, сделанные из куриных костей.
Кто такой зубоволок и чем знаменит Агапий из Киева
Удалением зубов занимались так называемые зубоволоки. /Фото: demoscope.ru
Представители высшего общества могли обратиться к дантисту-иностранцу и надеяться при этом, что будут применены самые современные методы. У простого народа такой возможности не было, и она направлялись к знахарям. Среди них встречались специалисты по заболеваниям зубов и десен, и звались они зубоволоками. Это объяснялось тем, что зачастую порошки, полоскания и заговоры оказывались бессильны, и приходилось удалять зуб. Иными словами, проводить зубоволочение.
Самым знаменитым древним стоматологом был некто Агапий, живший в12 веке в Киеве. Он успешно справлялся с зубной болью с помощью настойки из ирисовых корней и отвара из черной белены.
Нет денег на врача — грызите дуб
Отвар из коры дуба использовался в древности и сегодня применяется как противовоспалительное средство. /Фото: pbs.twimg.com
Знахарям надо было платить. Это не всем было по карману, потому люди вспоминали о целительной силе природы. Особое место при лечении зубов занимал дуб. Если боль становилась сильной, следовало пойти в лес, найти старый дуб, который рос у источника. После этого надо было содрать немного коры, вымочить в воде, положить в ладанку и надеть ее на шею.
Если такой способ не помогал, существовал второй вариант — дубовую корцу не только носили с собой, ее грызли и жевали. С точки зрения медицины это оправдано, так как в ней есть противовоспалительные и антибактериальные вещества. Дубовый отвар отлично помогает при плохом запахе изо рта и кровоточивости десен. Его применяют и сегодня в качестве безопасного вспомогательного средства.
Средства от зубных хворей в первых аптеках и что такое зубной червь
Зубным червем называли кариес. /Фото: startsmile.ru
Первая государственная аптека появилась в Москве в 1581 году. В ней можно было приобрести также и средства от стоматологических проблем, причем некоторые импортные порошки содержали в себе камфару и опий. Простые люди также привлекались к наполнению аптечных полок — у них покупали целебные растения. Существовали даже так называемые «аптечные огороды». Лекарства от зубных хворей стоили недешево, потому многие использовали знания, собранные в травниках.
Эти сборники включали в себя проверенные народные рецепты от многих болезней, в том числе и от заболеваний полости рта. К примеру, от стоматита советовалось использовать смесь из хрена и меда. А если на человека нападал зубной червь (именно так называли в древности кариес), то следовало жевать чистотел. Неприятную проблему с деснами, гингивит, рекомендовалось лечить при помощи сока подорожника. При сильной боли десны натирали жжеными козьими рогами.
Из монастыря от лечцов в баню для лечения флюса
Монахи на Руси переводили медицинские книги. /Фото: кострома100.рф
В древней Руси роль стоматологов брали на себя монахи. В большинстве своем это были люди, имеющие образование, которые занимались переводами различных книг, в том числе и медицинских. Монахи вели практику в больницах при церквях и называли их лечцами. Это соответствует современному термину «терапевт». К таким специалистам мог обратиться любой человек. Лечцы использовали народную медицину, собирали лекарственные травы и готовили снадобья, а кроме того, применяли знания из медицинской литературы. Были и хирурги, которых звали резалниками. Они умели вскрыть нарыв, если зуб был совсем плох. Для этого применялся нож, называемый «кроило». Если же дело было совсем плохо и требовалось удаление, приходилось обращаться к помощи клещей или «щипьцов».
В 18 веке получили распространение так называемые лечебные бани, в которых следовало «потеть и разводить флюсы». Владели такими заведениями в основном иностранцы, а посещали их представители высших сословий по совету доктора. Например, в Санкт-Петербурге чрезвычайно популярной была бадерская баня Лемана, которая открылась в 1760 году.
Практика показала, что на самом деле после посещения такой бани можно было на утро проснуться не с небольшим воспалением, а с огромным флюсом. А если париться после того, как зуб был удален, то велик риск кровотечения. Потому лечебные бани работали недолго. Знаменитая русская баня быстро вернула свои позиции и до сих пор используется в качестве профилактического средства от многих заболеваний. Что качается зубов, то в общественных парных принимали «зубодеры» и другие специалисты.
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